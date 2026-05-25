Ostatni tydzień maja na Netflix: Wpada 8 nowych tytułów! W tym serial, który w 2025 roku wywołał szok

Jak co tydzień, dla tych, którzy lubią być na bieżąco mamy rozpiskę premier na Netflix w dniach od 25 do 30 maja. Wraca serial, który w ubiegłym roku swoim zakończeniem 1. sezonu wprawił widzów w osłupienie. Będzie też kontynuacja dobrego kryminału, który pokochaliśmy, a także sporo tytułów, które dopiero teraz przyjdzie nam poznać. Sprawdźcie pełną rozpiskę i dodajcie do listy „do obejrzenia” to, co was zainteresuje, aby nie przegapić dobrych premier.

8 nowych tytułów od Netflix! Mocna końcówka maja na platformie

„Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Vinnie Jones”



Od budzącego postrach piłkarza do etatowego twardziela Hollywood — historia Vinniego Jonesa jest daleka od przeciętnej. Kiedy kontrowersyjny dokument z roku 1992 ujawnił brutalną taktykę, jaką Jones stosował w czasach „Szalonego gangu”, rozpętała się medialna burza, a jego kariera zawisła na włosku w momencie, gdy Premier League wchodziła właśnie w nową erę.

Premiera: 26/05/2026



„Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki”, 2. sezon



Po rozwiązaniu sprawy Andie Bell Pip (Emma Myers) jest zdeterminowana, aby zażegnać jej konsekwencje — i trzymać się z dala od kolejnych śledztw. Jednak gdy zbliża się proces Maxa Hastingsa (Henry Ashton), brat Connora (Jude Morgan-Collie), Jamie (Eden H Davies), nagle znika, a Pip rozpoczyna wyścig z czasem, aby go odnaleźć.

Premiera: 27/05/2026



„Moje 3 grosze”



Produkcja koncentruje się na losach Zero i Cinghiale (Dzika), którzy prowadzą mały bar, zmagając się z problemami finansowymi oraz nieporozumieniami.

Premiera: 27/05/2026



„Zabijaj uważnie”, 2. sezon



Świetny prawnik Björn Diemel (Tom Schilling) nieoczekiwanie zostaje mordercą. Szukając równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym, by spędzać więcej czasu z córką i uratować swoje małżeństwo, bierze udział w treningu uważności. Trening przynosi obiecane — choć bardzo zaskakujące — rezultaty. Björn stosuje nowo poznane techniki w relacji ze swoim nowym klientem, Draganem Sergowiczem (Sascha Geršak) – brutalnym i bezkompromisowym szefem mafii – przez co zarówno policja, jak i cały mafijny klan zaczynają deptać mu po piętach. Pomimo napiętej sytuacji Björnowi udaje się zachować spokój i całkowicie przeorganizować życie. A jeśli kilka morderstw jest tym, czego potrzeba, aby rozwiązać problemy, to jest to przecież naturalną konsekwencją świadomej i przemyślanej życiowej przemiany.

Premiera: 28/05/2026



„Cztery pory roku”, 2. sezon



Szóstka starych znajomych wyjeżdża na w zamyśle relaksujący weekend, po czym grupą wstrząsa wiadomość, że jedna z trzech par chce się rozejść. Psuje to nastrój całej ekipie, którą tworzą Kate (Tina Fey) i Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) i Anne (Kerri Kenney-Silver) oraz Danny (Colman Domingo) i Claude (Marco Calvani). Przez jeden rok towarzyszymy przyjaciołom podczas czterech wakacyjnych wyjazdów i oglądamy, jak smutne plany jednej z par zmieniają dynamikę grupy, wybudzają dawne problemy i generują nowe. Serial „Cztery pory roku”, którego twórcami są Tina Fey, Lang Fisher i Tracey Wigfield, to zabawny i wzruszający list miłosny do wieloletnich małżeństw i starych przyjaźni. Produkcja oparta jest na filmie z 1981 r. pod tym samym tytułem.

Premiera: 28/05/2026



„Rafa”



Rafa z filmowym rozmachem odtwarza niezwykłą drogę Nadala, łącząc wypowiedzi osób, które znają go najlepiej — na korcie i poza nim — z niepublikowanymi materiałami odsłaniającymi kulisy legendy. Od pierwszych kroków w wieku trzech lat po powrót do rywalizacji w 2024 roku dokument ukazuje nie tylko ewolucję mistrza, lecz także fizyczne i emocjonalne koszty jego kariery, gdy raz po raz mierzy się ze swoim najtrudniejszym rywalem: własnym ciałem. Rafa pokazuje szczerą, wrażliwą twarz supergwiazdy, a każdy odcinek wykracza poza tenis, zgłębiając życie, historię i dziedzictwo bezprecedensowej ikony.

Premiera: 29/05/2026



„Ekipa z Calabasas”



Grupa przyjaciół z dzieciństwa, byłych par i dawnych rywali wraca po studiach do Calabasas na wakacje, których nigdy nie zapomną. W domach i posiadłościach rodziców na zboczach kalifornijskich wzgórz muszą zmierzyć się z przytłaczającą rzeczywistością, nierozwiązanymi dramatami i niepewną przyszłością — zarówno w życiu, jak i w związkach. Cztery lata zdążyły ich od siebie oddalić, lecz nowe miłości, dawne konflikty i sekrety skrywane za bramami najbardziej pożądanego kodu pocztowego w Los Angeles w końcu wyjdą na jaw.

Premiera: 29/05/2026



„Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo”



Ten wciągający miniserial odtwarza klasyczne zagrania i zakulisowe wydarzenia, które pozwoliły zbudować legendę jednej z najlepszych drużyn piłkarskich w historii. Zagłębiamy się w nim w emocje, obawy i wyzwania, które towarzyszyły reprezentacji Brazylii podczas jej przygotowań do mistrzostw świata w roku 1970 i w trakcie samej imprezy. Tłem opowieści jest jeden z najbardziej niezwykłych okresów w historii Brazylii — reżim wojskowy dociskał wtedy obywateli z siłą równie mocną jak presja, jaką ci wywierali na swoich piłkarzy, którzy za wszelką cenę chcieli godnie reprezentować kraj na boisku.

Premiera: 29/05/2026

