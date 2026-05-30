Dama polskiej piosenki kończy 78 lat. Ma niespodziankę dla fanów

30 maja 1948 roku urodziła się Alicja Majewska. Dama, która zdefiniowała sceniczną elegancję, pozostaje aktywna, piękna i niezastąpiona.

Alicja Majewska kończy 78 lat. Współtworzyła kanon polskiej piosenki

Zanim wielka estrada ją pokochała, studiowała andragogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Pochodzi z rodziny nauczycielskiej, dzieciństwo spędziła w Olbierzowicach. Droga do muzyki prowadziła przez zespoły wokalne, m.in. grupę Partita. To tam ukształtowała się jej słynna dyscyplina i dbałość o każdy detal brzmienia.

Debiut sceniczny nastąpił w 1968 roku na IV Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Solowa kariera rozkwitła w połowie lat 70. i natychmiast przyniosła przełomowe chwile. W 1975 roku na festiwalu w Opolu zdobyła główną nagrodę za utwór „Być kobietą”, który do dziś uchodzi za jeden z najpiękniejszych hymnów kobiecości w polskiej muzyce.

Kluczem do jej artystycznej wielkości okazał się tandem z kompozytorem Włodzimierzem Korczem, zjawisko wyjątkowe w skali całej polskiej muzyki. Przez pół wieku pisał dla niej utwory, które weszły do kanonu: „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Być kobietą”.

Alicja Majewska to klasa bez kompromisów

W przeciwieństwie do wielu artystów, którzy poddawali się chwilowym modom, Majewska pozostała wierna szlachetnemu stylowi piosenki literackiej i aktorskiej. Muzycy, którzy z nią pracowali przy orkiestrowych aranżach, zgodnie podkreślają jedno: nie uznaje półśrodków. Jeśli wychodzi na scenę, musi to być występ na sto procent możliwości.

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz właśnie świętują niezwykły jubileusz – 50-lecie artystycznej współpracy. Z tej okazji artyści wyruszyli w wyjątkową trasę koncertową „Jubileusz”, by wspólnie z wierną publicznością celebrować pięć dekad pełnych muzycznych wzruszeń. Majewska na scenie nic się nie zmieniła. Ani jej głos, ani jej charakterystyczna „burza loków”, która przez lata stała się znakiem rozpoznawczym piosenkarki. Artystka odnosiła się do niej z humorem, twierdząc, że to po prostu jej naturalny sposób na bycie sobą. Nawet jeśli wymaga to sporo cierpliwości u fryzjera. Jak widać, poczucie humoru również jej nie opuszcza.

