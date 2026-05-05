9 seriali Netfliksa, które mają najbardziej satysfakcjonujące zakończenia

Nie ma nic lepszego, niż poczucie, że historia, którą śledzimy czasami przez wiele sezonów, ma idealne domknięcie w postaci perfekcyjnego finału. Od początku "ery Netfliksa" wiele seriali pochłonęło widzów, jednak niewiele z nich utrzymało mocną ocenę od początku do samego końca. I tak powstała ta lista – absolutnie najlepszych seriali, które miały najbardziej satysfakcjonujące zakończenia. To tylko 9 tytułów – jeżeli jakiegoś z nich jeszcze nie widzieliście, mocno polecamy nadrobić tę przyjemności.

Najbardziej satysfakcjonujące zakończenia serialowe na Netflix

„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„Dobre miejsce”



Podczas zakupów w supermarkecie, Eleanor (Kristen Bell) zostaje potrącona przez ciąg wózków sklepowych i umiera. Budzi się w Dobrym Miejscu – raju, w którym każdego czeka własna utopia, jednak zdaje sobie sprawę z pomyłki jaka nastąpiła. Wita ją Michael (Ted Danson) – architekt i twórca dzielnicy, do której została przypisana, i przedstawia Chidiemu (William Jackson Harper) – profesorowi etyki, z którym została sparowana jako „bratnie dusze”, które mają spędzić razem wieczność.



„Narcos”



Ten naturalistyczny, mocny serial przedstawia prawdziwą historię narkotykowych bossów z końca lat 80. oraz wysiłki stróżów prawa, które prowadzą do brutalnej konfrontacji. Serial dokumentuje wiele często sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych: prawników, polityków, policji, wojska i zwykłych ludzi, które ścierają się w walce o kontrolę nad rynkiem jednego z najcenniejszych towarów świata - kokainy.



„Zadzwoń do Saula”



Masz problem z mandatem za parkowanie, masowym morderstwem, drobnym wypadkiem albo oszustwem przy sprzedaży obligacji? Spokojnie, Saul się tym zajmie.



„Ozark”



Fabuła serialu „Ozark” koncentruje się na losach rodziny Byrde’ów, która z przedmieść Chicago musi przeprowadzić się na wyżynę Ozark w stanie Missouri, aby spłacić dług wobec bossa narkotykowego. Serial porusza kwestie związane z kapitalizmem, relacjami rodzinnymi i przetrwaniem, którym przyglądamy się z perspektywy nie do końca zwykłych Amerykanów.



„Dark”



Niezwykła saga rozgrywająca się we współczesnych Niemczech. Zaginięcie dwojga małych dzieci wydobywa na światło dzienne skrywane sekrety czterech rodzin i zaburzone relacje pomiędzy ich członkami. Wypadki przedstawione w dziesięciu godzinnych odcinkach przybierają nadprzyrodzony obrót niepozostający bez związku z wydarzeniami, które miały miejsce w miasteczku w 1986 r.



„BoJack Horseman”



BoJack Horseman, koń-aktor znany z emitowanego w latach 90. sitcomu, próbuje ratować swoją karierę w brutalnym świecie gwiazd i celebrytów.



„Gambit królowej”



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. „Gambit królowej” to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



„The Crown”



Historia dwóch z najsłynniejszych adresów świata - Pałacu Buckingham i 10 Downing Street oraz intryg i romansów kryjących się za ważnymi wydarzeniami, które wywarły decydujący wpływ na drugą połowę XX wieku. Dwa dwory pod jedną koroną.

