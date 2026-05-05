Od TVP po Netflix: Najlepsze tureckie seriale, które obejrzysz w sieci

Tureckie seriale od kilku lat konsekwentnie podbijają serca polskich widzów. Jeszcze niedawno traktowane jako ciekawostka, dziś stały się stałym elementem ramówek i platform streamingowych.

Fenomen tureckich seriali. Czy tylko przyciągają emocjami?

Produkcje znad Bosforu przyciągają emocjami, rozmachem i historiami, które trudno oderwać od codzienności. Trudno też jednoznacznie określić, skąd bierze się ich fenomen. Z jednej strony mamy bowiem produkcje historyczne, opowiadające o sułtanach, czy czasach świetności Imperium Osmańskiego, z drugiej — współczesne nam produkcje, których akcja rozgrywa się w wielkich światowych korporacjach, na ulicach wielkich metropolii i małych miasteczek.

Jedno, co je łączy to na pewno emocje, od których buzuje każdy odcinek, podzielonej nieraz na wiele sezonów telenoweli. Tu nie ma miałkiej gry, można by powiedzieć. Tu gra zawsze toczy się o najwyższą stawkę, jeśli się kocha, to na śmierć i życie, podobnie jest z nienawiścią, pragnieniem zemsty. Zawsze na wysokiej nucie, obok której nie sposób przejść obojętnie. To także historie często przeciętnych z pozoru ludzi jak każdy z nas. Może właśnie dlatego nieodmiennie od lat miliony widzów na całym świecie tak kochają tureckie seriale. Kto nie zdążył zobaczyć ich w telewizji, wciąż ma okazje. Najlepsze dostępne są na wielu platformach streamingowych obecnych w Polsce.

Najlepsze tureckie seriale dostępne online w Polsce

„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem”



Kontynuacja tureckiego hitu "Wspaniałego stulecia". Fabuła opowiada o życiu Mahpeyker Kösem, która wywierała ogromny wpływ na politykę państwa osmańskiego w XVII wieku. Pochodząca z Grecji Anastazja w wieku 15 lat została sprzedana do haremu sułtana Ahmeda I. Początkowo niewolnica, w krótkim czasie została ulubioną nałożnica władcy a następnie jego żoną i jedną z najpotężniejszych kobiet w Imperium Osmańskim. Dostępny na: TVP VOD.



„Love 101”



Czwórka nastoletnich wyrzutków i jedna prymuska próbują zeswatać ulubioną nauczycielkę z trenerem koszykówki. Przy okazji znajdują przyjaźń, miłość i odwagę, by być sobą. Dostępny na: Netflix.



„Etos”



Serial śledzi losy grupy wyjątkowych osób z radykalnie odmiennych środowisk społeczno-kulturowych, które spotykają się — mniej lub bardziej przypadkowo — w zaskakujących okolicznościach w tętniącym życiem, barwnym Stambule, gdzie zawiązują nowe przyjaźnie i stawiają czoła niełatwej przeszłości. Dostępny na: Netflix.



„O północy w Pera Palace”



W zabytkowym hotelu w Stambule dziennikarka przeniesiona w przeszłość musi zapobiec spiskowi, który może zmienić dzieje współczesnej Turcji. Dostępny na: Netflix.



„Muzeum niewinności”



W Stambule lat 70. zakazana miłość przeradza się w trwającą całe życie podróż obsesji i tęsknoty. Na podstawie kultowej powieści Orhana Pamuka. Dostępny na: Netflix.



Halit Argun z serialu „Zakazany owoc”



Yildiz wprowadza nas w swoją historię. Opowiada o nieudanym związku, o swej siostrze idealistce Zeynep, a na koniec o przyszłej mocodawczyni pani Ender. Ta kobieta chce wykorzystać Yildiz do swoich celów. Ma ona uwieść jej męża. W ten sposób Ender zdobędzie dowód, że mąż ją zdradza, co pomoże jej wziąć rozwód i przejąć część majątku. Dostępny na: TVP VOD.



„Kiedy ktoś kocha bardziej”



Ateş, który dorastał z dala od rodziny, wraca do Stambułu po śmierci ojca. Spotyka Leylę – kobietę, która żyje z dnia na dzień, ukrywając swoją przeszłość. Ich relacja rozwija się w cieniu sekretów i nieufności, prowadząc do konfrontacji z własnymi lękami. Serial łączy elementy dramatu rodzinnego z romantyczną historią, ukazując złożoność ludzkich emocji. Dostępny na: Player.



„Słodkie kłamstewko”



Nejat samotnie wychowuje córkę, Kayrę, po tym, jak jej matka zostawiła rodzinę. Przekonuje się, że rola rodzica dorastającej dziewczynki jest wymagająca. Szczególnie wtedy, gdy nastolatka docieka, gdzie jest jej mama. Kiedy kłamstwa, które opowiadał córce stają się już nie do zniesienia, poznaje Sunę. Dostępny na: Canal+, Filmbox+, CDA Premium.



„Intersection”



Niespodziewanie przecinają się ścieżki szlachetnej lekarki i dwóch bogatych biznesmenów z pasją do samochodów. Pojawia się uczucie, które przynosi wielkie zmiany. Dostępny na: Netflix.



„Wszędzie ty”



Selin jest ambitną i ciężko pracującą młodą kobietą, która widzi, że kawałki jej życia układają się na swoim miejscu kiedy znajduje idealny mały domek do kupienia. Demir już odniósł sukces w swojej karierze, ale po kilku latach za granicą chce wrócić do kraju, więc postanawia kupić dom, w którym dorastał. Na skutek zbiegu różnych okoliczności okazuje się, że każde z nich posiada połowę tej samej nieruchomości. Jakby nagłe dzielenie domu z niechcianym nieznajomym nie wystarczyło, Selin dowiaduje się, że w jej firmie jest nowy inwestor – Demir. Wraz ze wzrostem napięcia pomiędzy bohaterami pojawia się coś jeszcze. Dostępny na: Canal+



„Jedna miłość”



