5 nowości dziś na Netflix! Wrócił ukochany w Polsce format!

W środę 15 kwietnia na Netfliksie debiutuje aż 5 nowych tytułów. Jak wspomnieliśmy, wraca jeden z najlepszych programów w historii współczesnej telewizji, który przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom legendarnego już „The Traitors”. Powracają też lubiane seriale – jeden to kryminał/thriller, który w 2023 roku rozbił bank na Netflix, drugi to biograficzny dramat oparty na prawdziwej historii pierwszej kobiety-prawnika we Włoszech. Będą też zupełne świeżynki – trzymający w napięciu film, o którym głośno było na całym świecie oraz świeżutki romans oryginalny platformy.

Lawina nowości od dziś na Netflix. Tego nie warto przegapić!

„Sekret za milion”, 2. sezon programu



To konkurs na inteligencję, spryt i przebiegłość. Czternaścioro nieznajomych wprowadza się do bajecznej posiadłości nad jeziorem. Każdy znajduje w swoim pokoju tajemnicze pudełko. Trzynaście z nich jest pustych, a jedno zawiera 1 000 000 dolarów. Gość może zatrzymać pieniądze — o ile utrzyma swoją wygraną w tajemnicy. W tym sezonie uczestnicy zmierzą się z jeszcze podchwytliwszymi grami, wyczerpującymi wyzwaniami i nieustannym mydleniem oczu. Czy tajemniczy milioner zdoła utrzymać swój majątek w sekrecie?



„Fałszywy profil”, 2. sezon



Camila poznaje swojego księcia z bajki w aplikacji randkowej. Po idyllicznym romansie chce zrobić mu niespodziankę, ale niespodziewanie zostaje uwięziona w pozornym raju.



„Ze szczyptą miłości”



Zastępczyni szefa kuchni, Luka, pragnie zostać głównym szefem kuchni w restauracji swojej matki, ale najpierw musi zmierzyć się z innym kucharzem wybranym przez jej matkę: Dennisem. Jego obecność otwiera jej oczy na to, jak do tej pory postrzegała życie, jedzenie i miłość.



„Prawo Lidii Poët”, 3. sezon



Kwiecień 1887 roku. Enrico został posłem, często podróżuje z Teresą między Rzymem a Turynem, udało mu się też poddać pod obrady propozycję prawa Lidii. Lidia niecierpliwi się, ale wie, że musi zaufać bratu. Cały czas też spotyka się z Fourneau, chociaż, rzecz jasna, nie ma zamiaru wiązać się, wychodzić za mąż czy ujawniać swojego związku. Fourneau dostał awans — teraz pracuje w sądzie przysięgłych, a sprawdzianem jego umiejętności będzie sprawa morderstwa, w której kobieta oskarżona jest o zabicie męża. Sęk w tym, że oskarżoną jest Grazia Fontana, najlepsza przyjaciółka Lidii, która utrzymuje, że działała w obronie własnej. Jej proces wstrząśnie opinią publiczną i relacjami osobistymi. Jacopo wraca do Turynu ze swoją nową partnerką i postanawia pozostać w mieście, aby relacjonować proces, który szybko zaczyna budzić sensację i kontrowersje, a Lidia i Fourneau stają w nim po przeciwnych stronach barykady. Udowodnienie, że maltretowana żona zabiła w obronie własnej, stanowi ogromne wyzwanie, idealne dla Lidii.



„Uśmiechnij się 2”



Światowa gwiazda muzyki pop, Skye Riley (Naomi Scott), wyrusza w trasę koncertową i zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych wydarzeń. Przytłoczona narastającymi okropnościami i presją sławy Skye jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, zanim wymknie się ono spod kontroli.

Oto uczestnicy „Love is Blind: Polska”! Od zawodniczki rugby po poszukiwacza złota!Czytaj też:

5-odcinkowa szwedzka perełka Netfliksa. To idealny moment na jej nadrobienie