Pokochaliśmy ten świeży serial. Teraz twórcy dali znać o tym, co dalej

Globalny hit i uznany, gatunkowo wymykająca się schematom „Wdowia Zatoka”, otrzyma kolejną odsłonę. Od momentu światowej premiery serial szybko zdobył status Certified Fresh w serwisie Rotten Tomatoes i zebrał entuzjastyczne recenzje. Serial określano m.in. jako „najlepszy nowy serial roku”, „serial lata”, „jedną z największych niespodzianek streamingu”, produkcję „niepodobną do niczego innego w telewizji”, a także „perfekcyjnie zrealizowany” i „prawdziwy telewizyjny klejnot”.

– Od chwili, gdy widzowie trafili do Wdowiej Zatoki, dali się wciągnąć w każdą niepokojącą tajemnicę, niespodziewany żart i przeklęty sekret, które stworzyli Katie, Hiro, Matthew oraz cały zespół – powiedział Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV. – To jeden z tych seriali, o których mówi się wszędzie, i cieszymy się, że widzowie tak mocno go pokochali. Nie możemy się doczekać powrotu z kolejnym sezonem – dodał.

– Drugi sezon opowiada o tym, że na wyspie wszystko jest wspaniale i nie ma się czym martwić – zażartowała twórczyni, showrunnerka i producentka wykonawcza serialu Katie Dippold.

Wszyscy mówią tylko o tym serialu. O czym jest?

Wdowia Zatoka, z pozoru spokojna okolica, skrywa mroczne sekrety. Burmistrz Tom Loftis (Matthew Rhys) desperacko próbuje ożywić podupadającą społeczność. Nie ma tu Wi-Fi, zasięg sieci komórkowej jest fatalny, a on sam musi zmagać się z przesądnymi mieszkańcami, którzy wierzą, że ich wyspa jest przeklęta. Loftis chce być szanowany, jednak mieszkańcy uważają go za tchórza. Loftis jest zdeterminowany, by zapewnić lepszą przyszłość swojemu nastoletniemu synowi i przekształcić wyspę w atrakcję turystyczną. Wbrew wszelkim przeciwnościom odnosi sukces: turyści wreszcie zaczynają przyjeżdżać. Niestety, mieszkańcy mieli rację. Po dekadach spokoju dawne opowieści, które wydawały się zbyt absurdalne, znów zaczynają się urzeczywistniać.

„Wdowia Zatoka” łączy horror z komedią opartą na silnie zarysowanych postaciach. Rhys występuje u boku obsady, w której znaleźli się m.in. Kate O'Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll, Dale Dickey oraz K Callan i laureat Emmy Jeff Hiller.

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