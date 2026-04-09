„Dlaczego nasi takich nie robią?”. Ten islandzki serial to ukryta perełka Netfliksa

Musicie przyznać, że nie ma to jak porządny skandynawski kryminał. Ta perełka islandzkiej produkcji wciąż zachwyca nowych widzów. „Dlaczego nasi takich nie robią?”; „Niesamowity klimat”; „Ależ to dobre, wreszcie serial kryminalny z postaciami z krwi i kości oraz satysfakcjonującą fabułą”; „Tak się powinno kręcić seriale”; „Kameralność przedstawianych historii i ich bardzo logiczny przebieg, jest miłą odmianą na tle na siłę mrocznych i zaskakujących kryminałów” – piszą o nim w sieci. Jeżeli jeszcze nie znacie tej historii, musicie nam uwierzyć, że warto!

Islandzki serial to ukryta perełka Netfliksa. Nie pożałujcie tego mroźnego seansu

Thriller kryminalny „W pułapce” (ang. „Trapped”) od islandzkiego aktora i reżysera Baltasara Kormákura, opowiada o małym mieście rybackim Seyðisfjörður we wschodniej Islandii, w którym dochodzi do zbrodni: z Oceanu Atlantyckiego wyłowiono pozbawiony głowy i kończyn tułów mężczyzny. Lokalni policjanci – Andri, Hinrika i Ásgeir – podejrzewają, że ofiara została zabita na duńskim promie z Hirtshals, który właśnie zacumował w miejscowym porcie i że morderca przebywa w okolicy. Władze zakazują kapitanowi statku odpłynięcia, a pasażerowie zostają zgromadzeni w sali gimnastycznej do czasu wyjaśnienia sprawy.

Tymczasem do miasta wraca Hjörtur, młody mężczyzna podejrzewany o wywołanie siedem lat wcześniej pożaru, w którym zginęła szwagierka Andriego. Pomiędzy radnymi i biznesmenami toczy się zaś gorący spór o budowę nowego portu przez chińskiego inwestora, co prowadzi do kolejnej tragedii. Jednocześnie w Seyðisfjörður uderza zamieć, która odcina miasteczko od świata.

Thriller kryminalny „W pułapce” liczy trzy sezony. Dwa pierwsze liczą po 10 odcinków, a trzeci 8. Wszystkie znajdziecie teraz na Netflix.

Lawina premier na Netflix w pierwszym tygodniu kwietnia – sprawdź, co oglądać!Czytaj też:

Na Netflix jest teraz 12 filmów z ocenami powyżej 8/10. Oto ich lista