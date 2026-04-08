Netflix ujawnia datę premiery! 3. sezon kultowego serialu nadejdzie szybciej, niż myślisz

Netflix nie zamierza przeciągać struny, przynajmniej tym razem. Fani „One Piece” dostali konkretną informację: jest teaser, jest tytuł i – co najważniejsze – jest rok premiery. Teraz pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość, co akurat dla widzów tej serii nigdy nie było specjalnie łatwe.

„One Piece” sezon 3. Oficjalny tytuł i pierwsze szczegóły

Trzecia odsłona hitu została zatytułowana „The Battle of Alabasta”, co jasno wskazuje kierunek fabularny. Twórcy sięgają po jeden z najbardziej kultowych wątków całej historii, czyli sagę Alabasty, dobrze znaną fanom oryginału. To właśnie ten fragment opowieści uchodzi za jeden z kluczowych momentów w rozwoju całej serii.

Nowe odcinki przeniosą widzów do pustynnego królestwa Arabasta. Załoga Słomkowego Kapelusza podejmie się misji pomocy księżniczce Vivi, która próbuje powstrzymać spisek grożący wybuchem wojny domowej.

W historii pojawi się organizacja Baroque Works oraz przeciwnicy, którzy odegrają istotną rolę w dalszym rozwoju fabuły. Skala wydarzeń zapowiada się na wyjątkowo widowiskową – od rozległych pustyń po wielkie starcia, które mogą podnieść poprzeczkę całej aktorskiej adaptacji.

Netflix potwierdza datę premiery kultowego serialu

Teaser rozwiał najważniejsze wątpliwości. Trzeci sezon „One Piece” zadebiutuje w 2027 roku, czyli mniej więcej rok po premierze drugiej serii. To i tak tempo, które w realiach dużych produkcji można uznać za względnie łaskawe.

Jednym z najgłośniejszych ogłoszeń castingowych jest udział Xolo Maridueñy, który wcieli się w Portgasa D. Ace’a – starszego brata Luffy’ego i jedną z najbardziej uwielbianych postaci w całej historii. Aktor znany z „Cobra Kai” i filmu „Blue Beetle” ma, według oczekiwań fanów, oddać energię i charyzmę bohatera.

Do obsady dołączył także Cole Escola jako Bentham, znany jako Mr. 2 Bon Clay. To postać ekscentryczna, teatralna i jednocześnie lojalna – czyli dokładnie taka, która ma spore szanse ukraść niejedną scenę.

