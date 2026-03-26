Kryminały i thrillery górą! Ten serwis bombarduje wspaniałymi nowościami

SkyShowtime ogłosiło swoje premiery na kwiecień 2026 roku i jasne jest, że – będzie co oglądać. Jeżeli jeszcze nie macie subskrypcji serwisu, w najbliższych tygodniach trudno wam będzie jej nie wykupić. Pojawią się hity prosto z kin i nowe thrillery oraz kryminały, które kochają widzowie.

Nowości w kwietniu 2026 roku na SkyShowtime: Pedro Pascal, Joaquin Phoenix oraz masa thrillerów i kryminałów

Kwietniowy długi weekend za pasem. To świetna okazja, by w te i inne dni obejrzeć nowości, które przygotował serwis SkyShowtime. Serial „Under Salt Marsh” przeniesie widzów do Walii, gdzie Jackie (w tej roli Kelly Reilly) musi rozwiązać zagadkę kryminalną w przededniu największego sztormu od dekad. Natomiast produkcja „Gomorrah: The Origins” ukaże losy Pietro Savastano, przyszłego szefa mafii i bohatera oryginalnej sagi Gomorra. W połowie kwietnia do biblioteki SkyShowtime dołączy kolejna polska produkcja. Film sensacyjny „Chcę więcej” z Julią Wieniawą-Narkiewicz i Maciejem Musiałowskim w obsadzie, w którym chciwość, lojalność i miłość ścierają się w dramatycznym finale. Nie zabraknie też kinowych hitów z takimi sławami. Pedro Pascala zobaczymy w thrillerze, którego akcja osadzona jest w latach 80., a Joaquina Phoenix w końcu z wyczekiwanym od czasu premiery kinowej „Eddingtonie”. Przejrzyjcie pełną rozpiskę premier:

„Gomorrah: The Origins”



Historia dorastania Pietro Savastano, przyszłego szefa mafii i bohatera oryginalnej sagi Gomorra. W 1976 roku szesnastoletni Pietro mieszka na przedmieściach zupełnie innych niż te, które znamy z serialu. Walczy o przetrwanie i dopuszcza się drobnych kradzieży. Prequel opowiada o kryminalnej drodze Pietro – o tym, jak odkrył w sobie bezwzględne okrucieństwo i jaką cenę przyszło mu zapłacić za zdobycie władzy.

Premiera: 1 kwietnia



„Under Salt Marsh”



Serial rozgrywa się w fikcyjnym, walijskim miasteczku Morfa Halen. Jego mieszkańcy przygotowują się na potężny sztorm, jakiego nie było od pokoleń. Była detektyw, a obecnie nauczycielka Jackie Ellis (Kelly Reilly) dokonuje szokującego odkrycia, które na nowo otwiera rany po nierozwiązanej sprawie sprzed trzech lat. Jackie zostaje zmuszona do ponownego spotkania z dawnym partnerem z policji Erikiem Bullem (Rafe Spall). Wspólnie muszą stawić czoła społeczności dręczonej tajemnicami i podzielonej przez tragedię, zanim nadchodzący sztorm na zawsze zmyje dowody zbrodni.

Premiera: 2 kwietnia



„Freaky Tales”



Akcja rozgrywa się w Oakland w latach 80. Wielowątkowa układanka barwnych postaci, ostrego humoru, krwawych zabójstw i nieoczekiwanych zwrotów akcji gwarantuje filmową jazdę bez trzymanki. W rolach głównych: Pedro Pascal, Ben Mendelsohn, Jay Ellis, Normani, Dominique Thorne, Jack Champion i Tom Hanks.

Premiera: 4 kwietnia



„Eddington”



W maju 2020 roku konflikt między szeryfem miasteczka Eddington (Joaquin Phoenix, laureat Oscara® i dwukrotny zdobywca Złotego Globu®) a burmistrzem (Pedro Pascal) doprowadza do wybuchu wojny, w której sąsiedzi stają przeciwko sobie. Reżyseria: Ari Aster. W pozostałych rolach: Emma Stone, Austin Butler i Luke Grimes (Marshals: historia z Yellowstone).

Premiera: 4 kwietnia



„Gdyby nie ty”



Film, na podstawie bestsellerowej powieści pod tym samym tytułem, opowiada historię Morgan Grant (Allison Williams) i jej nastoletniej córki Clary (Mckenna Grace). Ich napięta relacja zostaje wystawiona na kolejną próbę po tragicznym wypadku, który ujawnił szokującą zdradę. W obliczu rodzinnych sekretów Morgan i Clara muszą zmierzyć się z przeszłością, poradzić sobie z żałobą oraz na nowo zdefiniować, czym są miłość i zaufanie. Poruszająca opowieść o odporności, dojrzewaniu i sile więzi między matką a córką. W pozostałych rolach: Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood i Willa Fitzgerald.

Premiera: 13 kwietnia



„Chcę więcej”



Zmuszony trudną sytuacją życiową, Marcin decyduje się na ryzykowny przekręt. Wciąga przyjaciół w cyberprzestępstwo, które wymyka się spod kontroli. Chciwość, lojalność i miłość ścierają się w dramatycznym finale. W rolach głównych Julia Wieniawa-Narkiewicz i Maciej Musiałowski.

Premiera: 16 kwietnia



„The Wedding Banquet”



Gdy Min zostaje odrzucony przez chłopaka Chrisa przy spotnanicznych zaręczynach, przekonuje swoją przyjaciółkę Angelę, by to ona go poślubiła. W zamian za zieloną kartę proponuje zapłacić za zabiegi in vitro Lee, partnerki Angeli. Plany komplikują się, gdy babcia Mina zaskakuje ich ekstrawaganckim koreańskim przyjęciem weselnym. W rolach głównych: Bowen Yang, Lily Gladstone, Kelly Marie Tran, Han Gi-chan, Joan Chen i Youn Yuh-jung. Poruszająca i szczera historia uczy, że bycie częścią rodziny oznacza naukę akceptacji i wybaczania.

Premiera: 18 kwietnia



„Downton Abbey: Wielki finał”



Filmowy powrót globalnego fenomenu ukazuje losy rodziny Crawleyów i ich służby w latach 30. XX wieku. Kiedy Mary zostaje uwikłana w publiczny skandal, a rodzina mierzy się z poważnymi kłopotami finansowymi, stają oni wobec widma społecznej kompromitacji. Crawleyowie muszą pogodzić się ze zmianami i pozwolić, by to następne pokolenie poprowadziło Downton Abbey w przyszłość.

Premiera: 21 kwietnia

Trzy – ale za to jakie (!) – nowości na Netflix. Na ten serial nie mogliśmy się doczekać!Czytaj też:

„Postacie z Temu”; „Czarnego Snape'a nie wybaczę”. Burza po zwiastunie serialu „Harry Potter”