Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je! QUIZ
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Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je! QUIZ

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Kadr z bajki „Wilk i Zając”
Kadr z bajki „Wilk i Zając” Źródło: Sojuzmultfilm
Myślisz, że pamiętasz wszystkie kultowe wieczorynki z PRL-u? Sprawdź się w naszym quizie i przekonaj się, ile bajkowych klasyków nadal rozpoznajesz!

Pamiętasz kultowe wieczorynki z czasów PRL-u? Bohaterowie, których przygody śledziły całe pokolenia, do dziś budzą sentyment i wywołują uśmiech. Sprawdź swoją pamięć i przekonaj się, czy rozpoznasz najpopularniejsze postacie oraz bajki, które przez lata gościły na ekranach polskich telewizorów!

Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Miś Uszatek
  • Przygody Misia Colargola

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Źródło: WPROST.pl