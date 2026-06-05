Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je! QUIZ

Myślisz, że pamiętasz wszystkie kultowe wieczorynki z PRL-u? Sprawdź się w naszym quizie i przekonaj się, ile bajkowych klasyków nadal rozpoznajesz!
Pamiętasz kultowe wieczorynki z czasów PRL-u? Bohaterowie, których przygody śledziły całe pokolenia, do dziś budzą sentyment i wywołują uśmiech. Sprawdź swoją pamięć i przekonaj się, czy rozpoznasz najpopularniejsze postacie oraz bajki, które przez lata gościły na ekranach polskich telewizorów!
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Miś Uszatek
- Przygody Misia Colargola
Czytaj też:
Od dziś 9 perełek na Netflix i 4 na HBO Max. To najciekawsze nowości!Czytaj też:
Seriale z najlepszym pierwszym odcinkiem. 15 perełek sieci
Źródło: WPROST.pl