Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je! QUIZ

Pamiętasz kultowe wieczorynki z czasów PRL-u? Bohaterowie, których przygody śledziły całe pokolenia, do dziś budzą sentyment i wywołują uśmiech. Sprawdź swoją pamięć i przekonaj się, czy rozpoznasz najpopularniejsze postacie oraz bajki, które przez lata gościły na ekranach polskich telewizorów!

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