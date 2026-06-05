Krwawy dramat w Hollywood. Gwiazdor „Top Gun” zamordowany

Hollywood obiegła tragiczna wiadomość. James Handy, aktor znany z dziesiątek filmów i seriali, w tym „Top Gun: Maverick”, zmarł w wieku 81 lat.

James Handy „zadźgany na śmierć przez syna swojej dziewczyny”?

Według informacji przekazanych przez amerykańskie media i policję z Los Angeles, śmierć artysty miała być skutkiem ataku nożem, o którego dokonanie podejrzewany jest syn partnerki aktora.

Do zdarzenia doszło 3 czerwca rano w dzielnicy Tarzana w Los Angeles. Jak podają amerykańskie źródła, około godziny 9:30 służby otrzymały telefon od 44-letniego Michaela Gledhilla. Mężczyzna miał powiedzieć dyspozytorowi: „Jestem synem człowieczym, właśnie zabiłem człowieka grzechu”.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali Jamesa Handy’ego leżącego przed domem. Aktor był nieprzytomny i miał ranę kłutą klatki piersiowej.

Policja zatrzymała podejrzanego. Mieszkali razem

Jak poinformował Departament Policji Los Angeles, ratownicy przewieźli aktora do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.

Według śledczych Michael Gledhill mieszkał w tym samym domu wraz ze swoją matką, będącą partnerką Handy’ego. Policja podkreśliła, że wszystko wskazuje na odosobniony incydent i obecnie nie ma zagrożenia dla mieszkańców okolicy. Tymczasem miejscowe media mówią wprost o gwiazdorze, który został „zadźgany na śmierć przez syna swojej dziewczyny”.

Podejrzany został zatrzymany i trafił do aresztu w Van Nuys. Wyznaczono wobec niego kaucję w wysokości 2 mln dolarów.

James Handy miał na koncie ponad 150 ról w filmach i serialach

James Handy należał do grona cenionych aktorów charakterystycznych. W trakcie trwającej niemal pięć dekad kariery wystąpił w ponad 150 produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Debiutował pod koniec lat 70., a z czasem pojawiał się zarówno w kinowych hitach, jak i popularnych serialach. Widzowie mogli oglądać go między innymi w filmach „Jumanji”, „Arachnofobia”, „Rocketeer” i „Logan”, a także w serialach „Beverly Hills, 90210”, „Żar młodości”, „911” czy „Alias”.

Jedną z jego ostatnich ekranowych ról był występ w przebojowym filmie „Top Gun: Maverick” z 2022 roku. Aktor wcielił się tam w postać barmana Jimmy’ego. Jak informują zagraniczne media, Handy pracował również nad nowym projektem zatytułowanym „Kickback V”, który znajdował się na etapie przygotowań do produkcji.

Po współpracy przy filmie „Senior Entourage” reżyser Brian Connors nie szczędził aktorowi słów uznania. Nazwał go jednym z „najlepszych aktorów charakterystycznych, jakich znam”.