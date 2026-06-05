Polski program, w którym uczestnicy są nadzy, powraca. Ruszyły castingi

Jeden z najbardziej komentowanych programów randkowych w polskiej telewizji doczeka się kolejnej odsłony. W czerwcu rozpoczną się nagrania do piątego sezonu „Magii nagości. Polska”, a widzowie zobaczą nowe odcinki jeszcze tej jesieni.

„Magia nagości” wraca z piątym sezonem

Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, zdjęcia do nowej serii popularnego programu stacji Zoom ruszą w drugiej połowie czerwca. Będzie to już piąta odsłona polskiej wersji formatu, który od lat budzi emocje i wywołuje gorące dyskusje wśród widzów.

Tym razem za realizację programu odpowiada firma Endemol Shine Polska. Producent przejął projekt od Jake Vision, które przygotowywało poprzednie edycje emitowane w latach 2021–2022 oraz 2025. Telewizja najwyraźniej uznała, że skoro format nadal wzbudza zainteresowanie, warto kontynuować eksperyment. Telewizje od dawna żyją według zasady, że jeśli coś wywołuje dyskusję przy rodzinnym stole, to trudno z tego zrezygnować.

Julia Oleś pozostaje gospodynią programu. Trwa casting

W nowym sezonie nie dojdzie natomiast do zmian na stanowisku prowadzącej. W roli gospodyni ponownie zobaczymy Julię Oleś, dziennikarkę i influencerkę, która przejęła tę funkcję od czwartej edycji programu. Wcześniej twarzą „Magii nagości. Polska” była aktorka Beata Olga Kowalska.

Przygotowania do kolejnej serii trwają już od kilku tygodni. Casting do programu wystartował w kwietniu, a osoby zainteresowane udziałem nadal mogą przesyłać zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie producenta.

Na razie nie ujawniono, ile odcinków powstanie w ramach piątego sezonu. Wiadomo jednak, że stacja Zoom planuje emisję nowych epizodów w jesiennej ramówce.

O co chodzi w „Magii nagości”?

„Magia nagości. Polska” jest lokalną wersją brytyjskiego formatu „Naked Attraction”. Program należy do najbardziej kontrowersyjnych produkcji randkowych, jakie trafiły na telewizyjne ekrany.

Zasady są proste, choć dla wielu widzów pozostają równie zaskakujące, jak przy pierwszej emisji. Uczestnicy wybierają potencjalnych partnerów na podstawie ich nagiego wyglądu, stopniowo poznając kolejne osoby biorące udział w programie.

Twórcy podkreślają, że celem formatu jest „promowanie ciałopozytywności i podnoszenie świadomości społecznej w rozmowach o ciele i seksualności”. To właśnie ten element od początku odróżniał program od klasycznych randkowych reality show.

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