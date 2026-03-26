„Postacie z Temu”; „Czarnego Snape'a nie wybaczę”. Burza po zwiastunie serialu „Harry Potter”

„No nie jest źle, ale czarnego Snape'a nie wybaczę”; „Chyba są rzeczy, których nie powinno się ruszać. Zobaczymy”; „W porównaniu do filmów, ten projekt wygląda na razie jak jakiś słaby, amatorski fanfic”; „Poczułam się jak żywa definicja pojęcia »mieszane uczucia«”; „Trochę jak taki cosplay pierwotnej wersji. Nie wygląda źle. Tylko ten jeden casting”; „Ciężko to oglądać bez porównań z oryginałem... Z jednej strony nostalgia i fajnie, że ta historia zyskała nowe życie, ale z drugiej... No wiadomo, że to nie to... Ogólnie nie zapowiada się źle i fajnie obejrzeć z ciekawości, ale troszkę serduszko boli”; „Łezka się w oku kręci. Zatkajcie hejterom buzie pierwszym sezonem. Nie chcesz to nie oglądaj, pisanie o czarnym Snejpie stało się nudne”; „Nawet nie wiem jak to skomentować. No nie, jestem rozczarowana”; „Nie, nie i jeszcze raz nie. Już jest świetna ekranizacja, ta seria nie potrzebuje nowej”; „Po co nagrywane jest wszystko to samo tylko z nowymi aktorami? Plus te same dialogi, bezsens…”; „Po co nagrywane jest wszystko to samo tylko z nowymi aktorami? Plus te same dialogi, bezsens…” – to tylko kilka z tysięcy komentarzy, które pojawiły się w polskim internecie po tym, jak HBO Max pokazało zwiastun nowej, serialowej odsłony „Harry'ego Pottera”.

Przeglądając komentarze w mediach społecznościowych platformy wydaje się, że przeważają negatywne komentarze, jednak nie brakuje też głosów pozytywnych. Część potencjalnych widzów narzeka, że w zwiastunie za mało jest magii czy, że w profesora Snape'a wciela się czarnoskóry aktor. Inni piszą, że sceny wzbudziły tyle nostalgii, że doprowadziły ich do łez i już nie mogą się doczekać tej produkcji. Jedno jest pewne – wszystko wskazuje na to, że mimo skrajnych opinii, serial przyciągnie masę widzów.

Nadchodzi serial „Harry Potter”. Co w pierwszym sezonie? Kiedy premiera?

Pierwszy sezon serialu o Harrym Potterze będzie zatytułowany „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” i zadebiutuje na platformie HBO Max w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

„Nie ma nic wyjątkowego w Harrym Potterze – tak przynajmniej twierdzi ciotka Petunia. Wszystko zmienia się w dniu jego jedenastych urodzin, kiedy otrzymuje tajemniczy list z Hogwartu, Szkoły Magii i Czarodziejstwa. To niespodziewane zdarzenie otwiera przed nim drzwi do niezwykłego świata magii, przyjaźni oraz zabawy. Niestety nowy rozdział w jego życiu przyniesie także śmiertelne niebezpieczeństwo. Harry będzie musiał zmierzyć się z niebezpiecznym wrogiem z przeszłości” – brzmi oficjalny opis serialu.

W serialu „Harry Potter” zagrali: Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Elijah Oshin jako Dean Thomas, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Finn Stephens jako Vincent Crabbe, William Nash jako Gregory Goyle, Warwick Davis jako Filius Flitwick oraz Sirine Saba jako Pomona Sprout.

Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Bel Powley jako Petunia Dursley, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Amos Kitson jako Dudley Dursley, Gracie Cochrane jako Ginny Weasley, Richard Durden jako Cuthbert Binns, Louise Brealey jako Rolanda Hooch, Bríd Brennan jako Poppy Pomfrey, Leigh Gill jako Griphook oraz Anton Lesser jako Garrick Ollivander.

Serial o Harrym Potterze jest oparty na uwielbianej przez miliony widzów serii książek autorstwa J.K. Rowling. Autorką scenariusza oraz producentką wykonawczą serii jest Francesca Gardiner.

