Trzy – ale za to jakie (!) – nowości na Netflix. Na ten serial nie mogliśmy się doczekać!

Czwartek 26 marca jest dniem, na który czekało miliony ludzi na całym świecie. Na Netflix wpadł serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów Jo Nesbø. Jest tu wszystko, co kochamy, ale przede wszystkim kryminalne klimaty nordic noir, prosto z Norwegii. To nie jedyna premiera dziś na Netflix, choć z pewnością to właśnie ten tytuł przyciągnie do serwisu największą ilość widzów. Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę nowości!

„Za czerwoną linią”



W czasach przed konfliktem na granicy Tajlandii Orn — niegdyś błyskotliwa specjalistka od marketingu, a dziś gospodyni domowa — pada ofiarą oszustwa telefonicznego i traci pokaźne oszczędności rodzinne. Teraz mierzy się z okrutną rzeczywistością: wymiar sprawiedliwości nie pomoże jej odzyskać straconych pieniędzy. Jej desperacja przeradza się we wściekłość i postanawia połączyć siły z innymi ofiarami: fizjoterapeutką Fai, która straciła fundusze przeznaczone na spełnienie swoich marzeń, oraz internetową handlarką Wawwow, której babcia została podstępnie okradziona z życiowych oszczędności. Z pomocą utalentowanego hakera imieniem OJ realizują niebezpieczny plan namierzenia Aooda — bezwzględnego szefa gangu odpowiedzialnego za oszustwa — poprzysięgając, że rozbiją jego przestępczą szajkę i odzyskają wszystkie skradzione pieniądze.



„Harry Hole”



Serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów, Jo Nesbø. Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, który wprawdzie na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale poza tym życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. Serial ukazuje też konflikt dwóch policjantów — i teoretycznie współpracowników — którzy tak naprawdę działają po dwóch stronach prawa. W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.



„Tu zdarzy się coś strasznego”



Klimatyczny serial grozy, którego osią są losy narzeczonych w tygodniu poprzedzającym ich nieszczęsny ślub. To nie żaden spoiler — po prostu przeczytaj tytuł.

