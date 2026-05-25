6 seriali i 6 filmów – mocne trendy na Netflix po weekendzie

Weekend minął pod znakiem mocnych premier, głośnych powrotów i seriali, o których znowu mówi cały internet. Na Netfliksie wystrzeliły zarówno mroczne thrillery, emocjonalne dramaty, jak i filmy idealne na jeden wieczór pod kocem. Wybraliśmy 6 seriali i 6 filmów, które po weekendzie najmocniej rozgrzewają widzów i błyskawicznie wspinają się w rankingach popularności.

Netflix po weekendzie ma nowych faworytów. 12 tytułów robi szał

„Legendy”



We wczesnych latach 90. XX wieku brytyjski urząd celno-skarbowy przegrywał walkę z przemytem narkotyków przez granice kraju. Problem postanowiono rozwiązać w nieszablonowy sposób. Niewielki zespół pracowników celnych otrzymał misję zinfiltrowania najgroźniejszych gangów narkotykowych w Wielkiej Brytanii. Nie byli to jednak wyszkoleni agenci, lecz grupa całkiem zwyczajnych kobiet i mężczyzn. Wyrwani z szarej codzienności i poddani podstawowemu szkoleniu, wyruszyli z misją stworzenia nowych tożsamości w kryminalnym półświatku - tak zwanych legend.



„Impersonalni”



Superkomputer, zbudowany na bazie genialnego oprogramowania przez miliardera-samotnika Harolda Fincha (Michael Emerson), na zlecenie rządu Stanów Zjednoczonych analizuje dane na temat przestępstw i ostrzega przed możliwymi aktami terroryzmu. Komputer, zwany również „Maszyną”, jest podłączony do sieci miejskiego monitoringu, kamer przemysłowych i sieci telekomunikacyjnych i identyfikuje zwykłych ludzi, którzy mogą być zaangażowani w brutalne przestępstwa. Czy można im zapobiec zanim się wydarzą?



„Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego”



41-letnia kobieta zostaje uznana za zaginioną, a gdy policja analizuje jej cyfrowe ślady, wychodzi na jaw, że od miesięcy była prześladowana. Niezidentyfikowany sprawca prowadził z nią makabryczną grę w kotka i myszkę — obserwował, wysyłał zdjęcia i nagrania, a także pozornie niewinną wyliczankę w stylu dziecięcej rymowanki. Kiedy kobieta zostaje odnaleziona martwa, okazuje się, że sprawa może mieć związek z podobnym niewyjaśnionym zabójstwem 17-letniej licealistki sprzed dwóch lat. Co łączy obie ofiary? I kiedy sprawca znów rozpocznie swoją „zabawę” w chowanego?



„Nemezis”



Serial opowiada historię dwóch mężczyzn po przeciwnych stronach prawa. To opowieść o tym, co się stanie, gdy niepowstrzymana siła (zawodowy przestępca) napotka nieruchomy obiekt (błyskotliwego detektywa policyjnego). Serial na każdym kroku podważa typowe tropy kryminału o napadach, podsycając je emocjonującą grą na śmierć i życie, rodzinnymi relacjami i wybuchową akcją, aby finalnie oddać się dociekaniu, co nas motywuje, daje nam cel i ostatecznie nas niszczy.



„Berlin i Dama z gronostajem”



Berlin i Damián znów zbierają ekipę — tym razem w Sewilli — by przeprowadzić mistrzowski skok: upozorować kradzież Damy z gronostajem. Upozorować? Dlaczego? Bo ich prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona — para, która próbuje szantażować Berlina. Nie przewidują jednak, że to wyzwanie obudzi w nim jego najmroczniejszą stronę… oraz pragnienie zemsty.



„The Boroughs”



Na skąpanej w słońcu pustyni Nowego Meksyku leży The Boroughs, czyli malownicza społeczność emerytów, obiecująca mieszkańcom, że spędzą tu swoje najlepsze lata. Jednak dla nowo przybyłego Sama Coopera raj bardziej przypomina więzienie. Wszystko zmienia się po przerażającym nocnym spotkaniu, które ujawnia, że po zadbanych uliczkach krąży coś potwornego. Sam, zlekceważony przez władze jako kolejny zdezorientowany staruszek, znajduje nieoczekiwanych sprzymierzeńców w grupie sąsiedzkich outsiderów: bystrej byłej dziennikarki, poszukiwaczki duchowej drogi, cynicznego menedżera muzycznego oraz genialnego lekarza, któremu kończą się możliwości. Niedostrzegani i niedoceniani, ci nieprawdopodobni bohaterowie muszą połączyć siły, aby odkryć mroczną prawdę kryjącą się w sercu The Boroughs, zanim ich czas dobiegnie końca.



„Tarzan: Legenda”



Mijają lata, od kiedy Tarzan (Skarsgård), opuścił afrykańską dżunglę na rzecz cywilizowanego życia w Londynie. Jako John Clayton III, Lord Greystoke decyduje się wrócić do Konga, gdzie ma pełnić funkcję emisariusza rządu z misją handlową. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że jest pionkiem w śmiertelnie niebezpiecznej grze targanego wolą zemsty, chciwego kapitana Leona Roma z Belgii (Waltz). Okazuje się, że osoby stojące za zabójczym spiskiem nie mają pojęcia, co rozpęta się za ich sprawą.



„Alfa”



Dwoje wspinaczy, Sasha (Charlize Theron) i Tommy (Eric Bana), mierzy się z niebezpieczną ścianą. Niestety wyprawa kończy się tragedią. Kilka miesięcy później Sasha wyrusza samotnie do odległego parku narodowego w Australii, próbując uporać się z przeszłością. Na miejscu trafia na tajemniczego mężczyznę, który początkowo wydaje się pomocny, lecz szybko okazuje się zagrożeniem. W dzikim, odludnym terenie rozpoczyna się brutalna walka o przetrwanie, w której Sasha musi wykorzystać swoje umiejętności, by ujść z życiem.



„Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli”



Samochód, którym jedzie troje młodych ludzi, uderza z prędkością 160 kilometrów na godzinę w ceglany budynek w Strongsville w stanie Ohio. Dwie osoby giną na miejscu. W dniu, w którym wydarzyła się ta tragedia, za kierownicą siedziała 17-letnia Mackenzie Shirilla, która po imprezie odwoziła swojego chłopaka, Doma, oraz jego przyjaciela, Daviona. Jednak gdy śledczy przeszukują wrak auta, to, co początkowo wydaje się nieszczęśliwym wypadkiem, zaczyna przypominać miejsce zaplanowanej zbrodni. Dokument "Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli" dogłębnie analizuje burzliwy związek, który stał w centrum tych wydarzeń. Sprawdzane są różne wersje tragicznej nocy, aby zbadać, gdzie przebiega granica między fatalnym błędem a morderstwem z zimną krwią.



„Gladiator II”



Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, rządzących Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi.



„Panie przodem”



Damien Sachs (Sacha Baron Cohen) zdaje się mieć wszystko: pieniądze, władzę i niekończący się ciąg przelotnych romansów. Gdy szykuje się do objęcia stanowiska CEO w czołowej agencji reklamowej, jego życie nagle wywraca się do góry nogami - budzi się bowiem w świecie ze swojego najgorszego koszmaru - równoległej rzeczywistości rządzonej przez kobiety. Niegdyś dominował w sali zarządu, a teraz musi przełknąć dumę i stanąć do rywalizacji z bezkompromisową i pewną siebie Alex Fox (Rosamund Pike). Gdy zasady gry się zmieniają, a Alex jest u szczytu formy, między tą dwójką rozpoczyna się błyskotliwa potyczka w przewrotnej, satyrycznej komedii, opowiadającej o skutkach odwrócenia założonych ról.



„Ministranci”



Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli. Czytaj też:

Ostatni tydzień maja na Netflix: Wpada 8 nowych tytułów! W tym serial, który w 2025 roku wywołał szokCzytaj też:

10 miniseriali Netfliksa, które obejrzysz i od razu pożałujesz, że zrobiłeś to dopiero teraz