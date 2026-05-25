Aż 55 seriali z Netflix i HBO Max ma oceny ponad 8/10. Oto ich lista

Netflix i HBO Max od lat rywalizują o uwagę widzów, ale tylko nielicznym produkcjom udaje się zdobyć naprawdę wyjątkowe oceny. Wśród setek dostępnych tytułów wybraliśmy aż 55 seriali, które mogą pochwalić się wynikiem ponad 8/10 w rankingach widzów i krytyków. To zestawienie pełne kultowych hitów, emocjonujących thrillerów, genialnych dramatów i seriali, od których trudno się oderwać choćby na chwilę.

„Derek” (Netflix)



Derek jest miłym i lojalnym pracownikiem domu spokojnej starości. Wraz z przyjaciółmi pomaga opiekować się rezydentami placówki.



„Rząd” (Netflix)



Dania. Na czele rządu staje wywodząca się z Partii Umiarkowanych pani premier Brigitte Nyborg Christensen (Sidse Babett Knudsen). W codziennych obowiązkach towarzyszy jej spin-doktor Kasper Juul (Pilou Asbæk). Polityczne zadania staną się dla Brigitte prawdziwym wyzwaniem, wymuszając zmiany w jej prywatnym życiu, jak i pewne kompromisy poglądowe.



„Dobre rady Johna Wilsona” (HBO Max)



Komediowy serial dokumentalny przedstawiający dole i niedole współczesnego Nowojorczyka.



„The Get Down” (Netflix)



Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.



„Więzienie Oz” (HBO Max)



OZ to obiegowa nazwa stanowego więzienia o zaostrzonym rygorze w Emerald City. W zakładzie znajduje się oddział eksperymentalny kierowany przez Tima McManusa (Terry Kinney). Są też cele śmierci i izolatki. Ktokolwiek tam trafia, musi być czujny. Powinien również pamiętać, żeby wybrać z rozwagą nowych przyjaciół. Każda z grup - Latynosi, Muzułmanie, Irlandczycy czy Włosi - chroni swoich i walczy zacięcie z wrogami.



„Fauda” (Netflix)



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Babilon Berlin” (HBO Max)



Berlin – niemieckie złote lata dwudzieste, w okresie niezwykłej prosperity młodej Republiki Weimarskiej – który już niedługo miał przerodzić się w epicentrum goryczy i gniewu ze złego obrotu spraw. Te nastroje są już coraz bardziej odczuwalne w mieście, które jak żadne inne podkreśla rosnące podziały klasowe i społeczne powojennych Niemiec. Mimo że dla jednych możliwości wydają się być nieskończone, inni ledwo wiążą koniec z końcem, walcząc o każdą dniówkę. W samym środku tych wydarzeń znajduje się młody śledczy z Kolonii, który rozpracowuje organizację mafijną zajmującą się kręceniem i dystrybucją pornografii. U jego boku stary policyjny wyga, który z niejednego pieca chleb jadał. A także młoda dziewczyna, stenotypistka, która musiała zbyt szybko dorosnąć. Cała trójka odkryje niedługo, że jest uwikłana w mechanizmy historii, których nie rozumie. Jest jeszcze pewien tajemniczy pociąg, który zmierza do Berlina z ogarniętej bolszewicką rewolucją Rosji. Nadciąga huragan przemian.



„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta” (HBO Max)



Światła wszystkich kamer skierowane są na Roberta Dursta, spadkobiercę nowojorskiego imperium w branży nieruchomości, oskarżonego o popełnienie trzech morderstw ponad 30 lat temu. Błyskotliwy, stroniący od ludzi, będący jednocześnie pod stałym obstrzałem mediów Durst nigdy publicznie nie przedstawiał swojej wersji zdarzeń - aż do teraz.



„Genialna przyjaciółka” (HBO Max)



Kiedy nagle z życia sześćdziesięcioletniej Eleny Greco znika jej najbliższa przyjaciółka, kobieta zaczyna opisywać historię ich wieloletniej przyjaźni. Raffaellę Cerullo, zwaną Lilą, poznała w pierwszej klasie szkoły podstawowej w 1950 roku. Akcja serialu toczy się w niebezpiecznym i jednocześnie magicznym Neapolu na przestrzeni ponad 60 lat. Elena stara się rozwikłać tajemnicę zniknięcia swojej przyjaciółki Lily, która była jej powiernicą i zarazem największym wrogiem.



„Uwięzione” (Netflix)



Oskarżona o przestępstwa podatkowe Macarena trafia do więzienia. Aby przetrwać, musi nauczyć się walczyć o swoje.



„Co robimy w ukryciu” (HBO Max)



Czworo wampirów, którzy od wieków dzielą mieszkanie, usiłuje normalnie egzystować w Nowym Jorku.



„Upadek królestwa” (Netflix)



Serial jest adaptacją cyklu „Wojny Wikingów” Bernarda Cornwella. Akcja toczy się w drugiej połowie IX wieku. Syn saskiego szlachcica, Uhtred (Alexander Dreymon), zostaje osierocony i porwany przez Wikingów, którzy wychowują go jako jednego z nich. Już jako młody wojownik obserwuje upadek kolejnych brytyjskich królestw i toczy ze sobą wewnętrzną walkę, zastanawiając się, kim tak naprawdę jest - Sasem czy Wikingiem. Pomimo lojalności wobec ludzi, którzy go wychowali, pragnie odzyskać ziemie swoich przodków. Dołącza do armii króla Alfreda Wielkiego (David Dawson) władającego Królestwem Wessex - jedynym, które wciąż potrafi stawić opór Wikingom.



„Olive Kitteridge” (HBO Max)



Czteroczęściowy miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor, surowe usposobienie i twarde zasady moralne, za którymi Olive skrywa dobre serce. Jej mąż Henry (Richard Jenkins) prowadzi lokalną aptekę. Serial koncentruje się na głównej bohaterce i jej relacjach z otoczeniem - przedstawia wydarzenia na przestrzeni 25 lat życia miasteczka. Pokazana jest codzienność Olive i jej zwyczajne, pełne mniejszych i większych problemów życie. Odsłaniane są tajemnice i skrywane związki, przestępstwa i dramaty małej społeczności.



„Jak nas widzą” (Netflix)



Oparty na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką, miniserial "Jak nas widzą" przedstawia szczegóły słynnej sprawy "Piątki z Central Parku", czyli grupy czarnoskórych nastolatków skazanych za gwałt, którego nie popełnili. Czteroczęściowa produkcja przybliży widzom historię pięciu chłopaków z Harlemu: Antrona McCraya, Kevina Richardsona, Yusefa Salaama, Raymonda Santany i Koreya Wise’a. Twórcy miniserialu prześledzą wydarzenia z 25 lat, od wiosny 1989 r., kiedy to nastolatkowie zostali po raz pierwszy przesłuchani przez policję, przez uniewinnienie niesłusznie skazanych w 2002 r., aż po ugodę, jaką zawarli z miastem Nowy Jork w 2014 r.



„The Pitt” (HBO Max)



Dr Michael „Robby” Robinavitch (Noah Wyle), który wciąż odczuwa skutki pandemii i straty ukochanego mentora, wita nową grupę studentów medycyny i stażystów na niedostatecznie obsadzonym i przepełnionym oddziale ratunkowym w Pittsburgh Trauma Medical Center, pieszczotliwie nazywanym „The Pitt”.



„Brooklyn 9-9” (Netflix)



Jake Peralta (Andy Samberg) to utalentowany, lecz leniwy i nieszanujący zasad detektyw z 99. posterunku nowojorskiej policji. Z powodu wysokiej liczby aresztowań pozwala mu się jednak na wiele. To się zmienia, gdy pojawia się nowy dowódca - kapitan Ray Holt (Andre Braugher). Komendant wierzy w zasady i dyscyplinę - dwie rzeczy, których dotąd brakowało na posterunku.



„Pacyfik” (HBO Max)



Wyprodukowany przez Toma Hanksa, Stevena Spielberga i Gary'ego Goetzmana, epicki miniserial ukazuje przeplatające się losy trzech żołnierzy amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej: Roberta Leckiego, Eugene'a Sledge'a i Johna Basilone'a w czasie II wojny światowej na Pacyfiku. Nadzwyczajne przeżycia tych mężczyzn i ich towarzyszy broni obserwujemy od pierwszych starć z Japończykami w nawiedzonych dżunglach na Guadalcanal, poprzez niedostępne lasy deszczowe na przylądku Gloucester, koralowe bastiony na Peleliu, czarne plaże Iwo Jimy, śmiercionośne pola Okinawy, aż do niełatwego triumfu i powrotu do domów po zwycięstwie nad Japonią.



„Outlander” (Netflix)



W serialu podążamy za losami Claire Randall, zamężnej sanitariuszki wojennej, która w 1945 roku w tajemniczy sposób zostaje przeniesiona do roku 1743. Asymilacja w nowym otoczeniu nie jest dla Claire łatwa. Zostaje zmuszona do poślubienia Jamiego Frasera, młodego, szlachetnego i romantycznego szkockiego wojownika. Pomiędzy dwójką bohaterów rodzi się jednak uczucie, co sprawia, że Claire czuje się rozdarta pomiędzy dwóch całkowicie odmiennych mężczyzn w dwóch różnych światach.



„Pingwin” (HBO Max)



Ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine’a Falcone’a, i postępującą falą przestępczości, Oz (Colin Farrell) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.



„BoJack Horseman” (Netflix)



BoJack Horseman, koń-aktor znany z emitowanego w latach 90. sitcomu, próbuje ratować swoją karierę w brutalnym świecie gwiazd i celebrytów.



„Rzym” (HBO Max)



Juliusz Cezar po zakończeniu wojny w Galii i jej podbiciu wraca do Rzymu.



„The Knick” (HBO Max)



Początek XX wieku, Szpital Knickerbocker. Zespół młodych lekarzy wprowadza pionierskie metody, w czasach kiedy nie było antybiotyków.



„Yellowstone” (Netflix)



John Dutton musi stawić czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.



„Heweliusz” (Netflix)



Prom Heweliusz wpada w środek potężnego sztormu. Załoga i pasażerowie toczą dramatyczną walkę o przetrwanie, a ich rodziny na lądzie próbują ujawnić prawdę o katastrofie.



„Spartakus: Krew i piach” (Netflix)



Skazany na niewolę Spartakus jednoczy wokół siebie armię niewolników i podejmuje walkę z wojskami Republiki.



„Sukcesja” (HBO Max)



Roy Logan (Brian Cox) – nieprzejednany i wpływowy mężczyzna, z trzecią żoną, Marcią (Hiam Abbass), u boku, twardą ręką zarządza należącą do rodziny, globalną korporacją mediową. Ma czworo dzieci z poprzednich dwóch związków. Kendall Roy (Jeremy Strong), starszy syn Logana z drugiego małżeństwa, jest obecnie prezesem jednego z oddziałów firmy i jego oczywistym następcą. Roman Roy (Kieran Culkin), młodszy brat Kandalla, który nie pracuje już Waystar, jest szczerym i rozrywkowym mężczyzną. Siobhan „Shiv” Roy (Sarah Snook), jedyna córka Logana i zarazem najmłodsze jego dziecko, rozwija swoją karierę w polityce. Natomiast Connor Roy (Alan Ruck), najstarszy syn i jedyne dziecko z pierwszego małżeństwa, wiedzie spokojne życie w Nowym Meksyku, z dala od rodziny. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.



„Shameless – Niepokorni” (HBO Max, Netflix)



Poznaj Franka Gallaghera, ojca rodziny, który kocha szóstkę swoich dzieci niemal tak mocno, jak alkohol, papierosy i zasiłek socjalny. Dlatego dbanie o dom pozostawia najstarszej córce, która ma utrzymać rodzinę razem i dopilnować, żeby wszyscy (z wyjątkiem Franka) dokładali się do prądu i do jedzenia w lodówce. William H. Macy i Emmy Rossum przewodzą doskonałej obsadzie w pierwszym sezonie serialu „Shamelss: Niepokorni” – rozczulającej, nieprzewidywalnej, odurzającej i oburzająco śmiesznej serii.



„Zakazane imperium” (HBO Max)



Martin Scorsese, zdobywca Oscara i Terence Winter, zdobywca Emmy ("Rodzina Soprano") prezentują nowy serial HBO. Znajdziesz tu wszystko, co zakazane. Lata 20-te w Ameryce po wprowadzeniu prohibicji. I wojna światowa dobiegła końca. Wall Street przeżywa boom, a na rynku można kupić dosłownie wszystko. Położone nad oceanem Atlantic City, jest modnym kurortem. Nie obowiązują tu żadne reguły. Za kilka dolarów można posmakować szalonego życia. Nucky Thompson (Steve Buscemi) jest niekwestionowanym Bossem Atlantic City. Szuka możliwości wzbogacenia się – postanawia zmonopolizować nielegalny rynek alkoholu. Walczy z agentami federalnymi, ambitnymi podwładnymi i rywalami jak Al Capone, Lucky Luciano i Arnold Rothstein.



„Prawo ulicy” (HBO Max)



Jimmy McNulty (Dominic West) i jego zawodowa partnerka Shakima Greggs (Sonja Sohn) zrobią wszystko, aby przestępcy odpowiedzieli za swoje zbrodnie. Gdy jeden z miejscowych dilerów narkotykowych zostaje oczyszczony z zarzutów o popełnione morderstwo, Jimmy postanawia działać. Wraz Shakimą, która jest jego jedynym sojusznikiem, wytacza prywatną wojnę narkotykowym baronom. Dwójka nieustraszonych partnerów stojących zawsze po stronie prawa, zrobi wszystko, aby przywódcy podziemnego gangu, jak najszybciej znaleźli się za kratkami.



„Wataha” (HBO Max)



Sezon 3 Akcja trzeciego sezonu zaczyna się, gdy Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski rozpoczyna śledztwo, a Rebrow zgłasza się po pomoc do Dobosz, zakładając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady. Rebrow ponownie stanie przed trudnymi wyborami. Mimo że wrócił do pracy w straży, przeszłość nie daje mu o sobie zapomnieć. Nie każdy jest zachwycony jego powrotem. Wielu patrzy na niego jak na podejrzanego, działającego na granicy prawa. Na horyzoncie pojawia się nieznana postać – nowa szefowa ukraińskich przemytników – Tatiana Barkova.



„Wielkie kłamstewka” (HBO Max)



W spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Kochające matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Za ich pozornie perfekcyjnym życiem kryje się jednak sieć kłamstw. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane (Shailene Woodley) i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline (Reese Witherspoon) i Celeste (Nicole Kidman) biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą (Laura Dern). Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.



„The Crown” (Netflix)



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



„Biuro” (Netflix)



Serial oparty jest na na popularnej brytyjskiej serii o tym samym tytule. Podobnie jak oryginał, śledzi codzienne życie grupy pracowników pewnego biura zarządzanego przez managera regionalnego Michaela Scotta, który myśli, że jest najzabawniejszym i najrówniejszym szefem na świecie – co czyni go okropnym i nieznośnym. Całe biuro wiecznie się martwi, czy będą zwolnienia, czy będzie jakiś romans w biurze i czy Michael kiedykolwiek się zamknie.



„Zadzwoń do Saula” (Netflix)



Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.



„Rodzina Soprano” (HBO Max)



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„Fargo” (HBO Max)



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„Mindhunter” (Netflix)



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Gambit królowej” (Netflix)



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. "Gambit królowej" to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



„Teoria wielkiego podrywu” (HBO Max)



Fizycy Leonard i Sheldon rozumieją wszystko począwszy od nieuchronnego przyciągania czarnej dziury, a skończywszy na skomplikowanej budowie atomu. Ale jeśli złożycie te atomy w kobietę, wtedy ich rozumowanie nagle się kończy. A kiedy Penny, kobieta ze wszystkimi atomami we właściwym miejscu, wprowadza się do mieszkania naprzeciwko, wszechświat Leonarda i Sheldona zaczyna się rozszerzać do rozmiarów, których nigdy nie podejrzewali.



„W garniturach” (Netflix)



Dzięki swojej fotograficznej pamięci i ponadprzeciętnej inteligencji Mike Ross zdobywa pracę u Harveya Spectera. Jednak firma, w której pracuje, zatrudnia jedynie prawników z Uniwersytetu Harvarda.



„Dark” (Netflix)



Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin, łącząc się z wydarzeniami sprzed trzydziestu lat.



„Kompania braci” (HBO Max)



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Narcos” (Netflix)



Ten naturalistyczny, mocny serial przedstawia prawdziwą historię narkotykowych bossów z końca lat 80. oraz wysiłki stróżów prawa, które prowadzą do brutalnej konfrontacji. Serial dokumentuje wiele często sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych: prawników, polityków, policji, wojska i zwykłych ludzi, które ścierają się w walce o kontrolę nad rynkiem jednego z najcenniejszych towarów świata - kokainy.



„Peaky Blinders” (Netflix)



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Wikingowie” (Netflix)



Młody wiking, Ragnar Lothbrok, pragnie, by wyprawy łupieżcze odbywały się nie tylko na wschód, ale także w kierunku przeciwnym.



„Dom z papieru” (Netflix)



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



„Czarnobyl” (HBO Max)



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Czarne lustro” (Netflix)



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



„Detektyw” (HBO Max)



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„House of Cards” (Netflix)



Francis Underwood jest bezwzględnym politykiem próbującym się zemścić na prezydencie, który pominął go przy obsadzeniu stanowiska sekretarza stanu.



„Przyjaciele” (HBO Max)



Serial o grupie sześciorga przyjaciół, którzy mieszkają w Nowym Jorku. Monica Geller (Courteney Cox) jest szefową kuchni i mieszka w Green Village wraz ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa Rachel Green (Jennifer Aniston), rozpieszczoną dziewczyną, która porzuciła przyszłego męża przed ołtarzem i postanowiła rozpocząć nowe, samodzielne życie. Naprzeciwko mieszkania Moniki i Rachel mieszkają Chandler Bing (Matthew Perry), pracownik firmy zajmującej się przetwarzaniem danych o dużym poczuciu humoru oraz Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), niezbyt inteligenty, bezrobotny aktor. Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), była współlokatorka Moniki, pracuje jako masażystka. Ross, brat Moniki (David Schwimmer), jest paleontologiem, którego porzuciła żona dla innej kobiety. Cała szóstka spędza razem wolny czas w kawiarence Central Perk lub w jednym z mieszkań i wplątuje się w różne zabawne sytuacje życiowe.



„Stranger Things” (Netflix)



W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki.



„Breaking Bad” (Netflix)



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę.



„Dr House” (Netflix)



Grupa lekarzy na czele z charyzmatycznym, acz aspołecznym doktorem House'em diagnozuje nietypowe choroby, niejednokrotnie ratując życie pacjentom.



„Gra o tron” (HBO Max)



Siedem Królestw Westeros to kraina przypominająca średniowieczną Europę, w której lato trwa przez dziesięciolecia, a zima może panować dłużej niż żyje człowiek. Dwie potężne rodziny są uwikłane w walkę o władzę na śmierć i życie. Nie ma w niej miejsca na honor i litość. Zdrada, pożądanie, intrygi i siły nadprzyrodzone wstrząsają czteroma stronami Królestw, a zażarta walka o Żelazny Tron niesie ze sobą nieprzewidywalne konsekwencje.

