10 niemal idealnych seriali kryminalnych, o których wszyscy zapomnieli

Kryminały od dekad należą do najważniejszych gatunków telewizyjnych. To właśnie one najczęściej wyznaczały nowe standardy narracji, budowały napięcie i udowadniały, że serial może być czymś więcej niż prostą historią o policjantach i przestępcach. Dziś większość widzów bez wahania wymieni „Breaking Bad”, „Detektywa” czy „Mindhuntera”, ale zanim te produkcje zdominowały popkulturę, istniały inne seriale, które przecierały szlaki współczesnym kryminałom. Niektóre z nich eksperymentowały z formą, inne zachwycały psychologiczną głębią albo realizmem, którego telewizja wcześniej unikała. Wiele z tych produkcji do dziś potrafi zawstydzić współczesne seriale kryminalne. Oglądaliście je? Sprawdźcie nasze zestawienie.

10 seriali kryminalnych, które wyznaczyły standardy

„Most nad Sundem”



Na moście między Danią, a Szwecja znaleziono ciało. Ze względu na nietypową lokalizację sprawa zostaje przydzielona dwójce doświadczonych śledczych z graniczących ze sobą krajów. Duński inspektor Martin Rohde (Kim Bodnia) oraz szwedzka policjantka Saga Noren (Sofia Helin) szybko odkrywają, że doszło do nie jednego, a dwóch zabójstw. Okazuje się, że górna część ciała należy do znanego polityka, natomiast dolna do prostytutki. Para detektywów zmuszona jest zagłębić się w najbardziej mroczne sekrety Kopenhagi i Malmö, aby odnaleźć mordercę.



„Rectify”



Po spędzeniu 19 lat w celi śmierci za gwałt i morderstwo swojej nastoletniej dziewczyny, Daniel Holden wraca do domu. Jego wyrok został anulowany ze względu na nowe dowody DNA, wpychając go ponownie do świata, którego już nie zna. Spędziwszy swoje dorosłe życie w oczekiwaniu na śmierć, Daniel musi teraz nauczyć się żyć na nowo.



„Zaginiony”



Fabuła opowiada o zdruzgotanym mężczyźnie – Tonym (James Nesbitt), którego syn został porwany przez nieznanych sprawców podczas rodzinnych wakacji we Francji. Główny bohater nie potrafi pogodzić się z faktem, że jego syn może już nie żyć, i postanawia go odszukać. Nie zdaje sobie sprawy, że poszukiwania trwać będą kilka lat i zniszczą życie nie tylko jego, ale również żony, Emily (Frances O'Connor). W poszukiwaniach Tony'emu pomaga detektyw Julien.



„Snowfall”



Los Angeles, rok 1983. Historia opowiedziana jest z perspektywy kilku zmagających się z rzeczywistością bohaterów. Franklin Saint (Damson Idris) jest młodym Afroamerykaninem, który marzy o władzy i coraz pewniej czuje się w narkotykowym biznesie. Gustavo "El Oso" Zapata (Sergio Peris-Mencheta) to meksykański zapaśnik uwikłany w walkę o władzę w swojej działającej na granicy prawa rodzinie. Pracownik CIA, Teddy McDonald (Carter Hudson), ucieka przed mroczną przeszłością, a opanowana Lucia Villanueva (Emily Rios) musi radzić sobie w życiu, będąc córką szefa meksykańskiej mafii. Kapitalnie zrealizowany serial pokazujący Miasto Aniołów lat osiemdziesiątych oraz siejącą spustoszenie moralne i kulturalne kokainową epidemię, która w szybkim czasie zamieniła afroamerykańskie przedmieścia w obszary pełne przemocy. Każdy z bohaterów przeżywa swój osobisty dramat.



„Upadek”



Realistyczny serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę. Gdy pewnego dnia londyński wydział wysyła utalentowaną policjantkę do stolicy Irlandii Północnej, aby na miejscu schwytała okrutnego seryjnego mordercę Paula Spectora (Jamie Dornan), rozpoczyna się subtelna gra pomiędzy dwójką bohaterów stojących po przeciwległych stronach.



„Długa noc”



Współczesny Nowy Jork. Naz Khan (Riz Ahmed), pochodzący z Pakistanu student, zostaje zaproszony na imprezę. Bez pozwolenia ojca zabiera jego samochód – żółtą taksówkę – i wyrusza z Queens na Manhattan. Gdy piękna młoda kobieta wsiada do auta, Naz nie wie, że to początek gehenny. Wkrótce zostaje oskarżony o morderstwo i musi stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Po jego stronie staje adwokat Jack Stone (John Turturro).



„Happy Valley”



Catherine Cawood (Sarah Lancashire) jest sierżantem policji w malowniczym miasteczku pełnym alkoholików, narkomanów i nastolatek w ciąży. Jej życie wywraca się do góry nogami, kiedy na wolność wychodzi Tommy Lee Royce (James Norton) — mężczyzna, którego Catherine obwinia o śmierć swojej córki. Policjantka jest głęboko przekonana, że Tommy jest niebezpieczny i wkrótce może skrzywdzić kolejną osobę.



„Mr Inbetween”



Ray Shoesmith jest płatnym mordercą, który stara się być idealnym mężem i ojcem.



„Życie na Marsie”



Detektyw Sam Tyler zostaje potrącony przez samochód, a po odzyskaniu przytomności odkrywa, że przeniósł się w czasie 33 lata wstecz, do roku 1973. Zaczyna pracę w wydziale zabójstw, jednocześnie próbując ustalić, czy rzeczywiście cofnął się w czasie, czy też może po wypadku zapadł w śpiączkę, a otaczający go świat jest tylko wytworem wyobraźni.



„The Killing”



Detektyw Sara Lund odbywa swoje ostatnie dni służby w kopenhaskiej policji. Ma przenieść się do Szwecji wraz ze swym narzeczonym i zacząć pracować dla tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. Jednak jej plany zmieniają się, gdy znika 19-letnia Nanna Birk Larsen. Okazuje się, że dziewczyna została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Sara wraz ze swym partnerem Janem Meyerem zaczynają prowadzić śledztwo w tej sprawie. Okazuje się, że złapanie inteligentnego i niebezpiecznego mordercy nie będzie łatwe.

