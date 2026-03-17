15 najlepszych thrillerów teraz na Prime Video. Perełki ostatnich lat

W ostatnich 6 latach zadebiutowała cała masa thrillerów. Nie wszystkie jednak są w stanie sprostać wymaganiom największych fanów gatunku. Sprawdziliśmy, które filmy z oferty Prime Video widzowie oceniają najwyżej i wyłoniliśmy 15 tytułów, które warto obejrzeć, biorąc pod uwagę ich notowania.

15 najlepszych thrillerów ostatnich 6 lat na Prime Video. To warto włączyć

„Ona jedzie z przodu”



Po latach odsiadki Nate ma niebezpiecznych wrogów – wpływowy gang, dla którego pracował w więzieniu. Pragnąc za wszelką cenę zacząć od nowa po wyjściu z więzienia, Nate zrywa kontakty z dawnymi wspólnikami. Gang mści się, zlecając zabójstwo jego rodziny. Nate zabiera Polly, swoją nieśmiałą dziesięcioletnią córkę, której prawie nie zna, i wspólnie uciekają przed zagrożeniem.



„Zbrodnie pamięci”



Zabójca na zlecenie zaczyna cierpieć na szybko rozwijającą się formę demencji, pojawia się szansa na odkupienie jego winy.



„Sygnaliści”



Do pośredniczącego między sygnalistami a skorumpowanymi firmami Asha zgłasza się klientka z prośbą o ochronę.



„Surfer”



Mężczyzna pragnący pokazać nastoletniemu synowi plażę swojego dzieciństwa musi stoczyć nierówną walkę z bandą miejscowych surferów.



„Strefa wroga”



Jednostka sił specjalnych armii amerykańskiej wpada w zasadzkę podczas misji odzyskania zasobów wywiadowczych, a jedyną nadzieją dla nich jest zdalny operator dronów Sił Powietrznych, który pomaga im w brutalnej 48-godzinnej walce o przetrwanie.



„Prawo krwi”



Starsze małżeństwo musi wyrwać wnuka ze szponów niebezpiecznej rodziny. W głównych rolach – Kevin Costner oraz Diane Lane. Montana, pierwsza połowa lat 60. Po śmierci syna Blackledge'owie z trwogą patrzą na nowy związek synowej i los ich wnuka. Gdy kobieta wraz z mężem i chłopcem przepadają jak kamień w wodę, zdesperowani starsi państwo opuszczają farmę, by stoczyć walkę o uwolnienie dziecka z rąk psychopatycznej rodziny.



„Ewaluacja”



Niedaleka przyszłość. Rodzicielstwo podlega ścisłej kontroli, siedmiodniowy proces oceny pary pod kątem prawa do posiadania dziecka zamienia się w psychologiczny koszmar.



„Po polowaniu”



Wykładowczyni akademicka jest zmuszona zmierzyć się ze swoją przeszłością, gdy wobec jej kolegi pada poważne oskarżenie.



„The Order: Ciche braterstwo”



Agent FBI odkrywa krajowy spisek terrorystyczny, który dąży do obalenia federalnego rządu.



„Szpiedzy”



Agentka wywiadu Kathryn Woodhouse jest podejrzewana o zdradę kraju. Wkrótce jej mąż – również legendarny agent – staje przed ostatecznym wyborem: lojalność wobec małżeństwa czy ojczyzny.



„Doppelgänger. Sobowtór”



Agent służb specjalnych przejmuje tożsamość innego mężczyzny i rozpoczyna budowanie swojej kariery szpiegowskiej.



„Road House”



Były zawodnik UFC podejmuje pracę jako bramkarz w klubie na Florydzie, ale szybko odkrywa, że miejsce nie jest tak idealne jak się wydaje.



„Przymierze”



W Afganistanie amerykański sierżant nawiązuje głęboką więź ze swoim lokalnym tłumaczem.



„Saltburn”



Student Uniwersytetu Oksfordzkiego zostaje wciągnięty w arystokratyczny świat czarującego kolegi, który zaprasza go do rozległej posiadłości swojej ekscentrycznej rodziny na niezapomniane wakacje.



„Konklawe”



Po śmierci znienawidzonego w Watykanie papieża, kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak, gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji, a na jaw zaczynają wychodzić kompromitujące tajemnice ich kandydatów, Lawrence staje przed dylematem. Zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną? Czy wbrew zasadom zaangażować się po jednej ze stron? A może poszukać trzeciego rozwiązania?

