Oficjalnie mamy serialowy diament tego roku. To wybitne połączenie „Twin Peaks” i „Stamtąd”

„Dwa odcinki i jestem zakochana”; „Nie pamiętam żeby serial tak świetnie balansował między strachem a absurdalnym humorem. Dziwne, świeże i cholernie wciągające”; „Zapowiada się nieźle – »Miasteczko Twin Peaks« i »Stamtąd« zrobiło dziecko”; „OMG, co za klimat”; „Częściej się śmieje, niż boję. Znakomite”; „Z każdym odcinkiem jestem coraz bardziej zakochany”; „Cudowne”; „Fantastyczny, dawno nie oglądałam nic równie dobrego. Niby tylko 3 odcinki, ale palce lizać. Nie mogę doczekać się kolejnych, a Rhys przechodzi samego siebie” – to komentarze, które w sieci znaleźliśmy na temat tego nowego serialu. I choć jutro wpadnie dopiero jego piąty odcinek, widzowie już dali mu notę 7,8/10 a krytycy 7,4/10. Jasne staje się, że będzie to jedna z największych serialowych perełek tego roku.

Twórczynią „Wdowiej zatoki” jest Katie Dippold, która stała wcześniej między innymi za sukcesem legendarnego „Parks and Recreation”, do którego stworzyła 30 odcinków. Serial zadebiutował pod koniec kwietnia odcinkiem „Witamy w Widow's Bay!”, który obecnie ma ocenę 7,6/10 od widzów na Filmwebie. Każdy kolejny epizod to już noty powyżej 8/10. Odcinki wychodzą co tydzień (premiera piątego już jutro, w środę 20 maja), a pierwsza seria ma ich 10. Już śmiało założyć można, że doczekamy się kolejnej.

Serial „Wdowia zatoka” będzie jednym z największych hitów tego roku. Wszyscy są nim zachwyceni

Wdowia zatoka jest urokliwą wyspę oddaloną o 40 mil od wybrzeża Nowej Anglii. Z pozoru jest całkowicie bezpieczna i zupełnie normalna, jednak skrywa mroczne sekrety.

Burmistrz Tom Loftis (Matthew Rhys) desperacko próbuje ożywić podupadającą społeczność. Nie ma tu Wi-Fi, zasięg sieci komórkowej jest fatalny, a on sam musi zmagać się z przesądnymi mieszkańcami, którzy wierzą, że ich wyspa jest przeklęta. Loftis chce być szanowany, jednak mieszkańcy uważają go za tchórza. Loftis jest zdeterminowany, by zapewnić lepszą przyszłość swojemu nastoletniemu synowi i przekształcić wyspę w atrakcję turystyczną. Wbrew wszelkim przeciwnościom odnosi sukces: turyści wreszcie zaczynają przyjeżdżać. Niestety, mieszkańcy mieli rację. Po dekadach spokoju dawne opowieści, które wydawały się zbyt absurdalne, znów zaczynają się urzeczywistniać.

„Wdowia Zatoka” łączy horror z komedią opartą na silnie zarysowanych postaciach. Rhys występuje u boku obsady, w której znaleźli się m.in. Kate O'Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll, Dale Dickey oraz K Callan i laureat Emmy Jeff Hiller.

Jeżeli chcecie już dzisiaj zarezerwować pobyt we Wdowiej Zatoce, wszystkie dostępne do tej pory odcinki serialu znajdziecie na platformie Apple TV.

Czytaj też:

6 seriali z Prime Video idealne do binge-watchingu na ten tydzieńCzytaj też:

Test z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj 10 kadrów!