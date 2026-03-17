Te trzy filmy po Oscarach robią szał na HBO Max. Polacy oszaleli na ich punkcie

Trzy filmy – horror, thriller i kryminał – po ceremonii rozdania Oscarów, znalazły się w czołówce najchętniej oglądanych w Polsce na HBO Max. To nie przypadek – wszystkie z tych trzech produkcji, zostały nagrodzone podczas tego wyjątkowego święta kina. Jeżeli jeszcze ich nie oglądaliście, przypominamy wam, o których produkcjach mowa i zachęcamy do zgłębienia tych opowieści!

3. „Zniknięcia”

Zach Cregger, pomysłodawca „Barbarzyńców”, stworzył film, który stał się jednym z najgłośniejszych tytułów 2025 roku. Kiedy prawie wszystkie dzieci z tej samej klasy, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem. W rolach głównych występują Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher oraz Benedict Wong i Amy Madigan, która otrzymała za tę rolę Oscara.

2. „Grzesznicy”

kcja rozgrywa się w latach 30-tych XX wieku na południu Ameryki. Dwaj bracia bliźniacy Smoke i Stack wracają do rodzinnego miasta, mając nadzieję na nowe, spokojniejsze życie. Za skradzione pieniądze kupują tartak w którym otwierają klub muzyczny z muzyką juke. Ich wielkie nadzieje na nowy początek bardzo szybko zamieniają się w prawdziwy koszmar.

Film, który otrzymał aż cztery Oscary na niedzielnej gali, został napisany i wyreżyserowany przez Ryana Cooglera („Czarna Pantera”, „Creed: Narodziny legendy”). W podwójnej roli głównej występuje Michael B. Jordan (nagrodzony jedną ze statuetek Akademii). Wśród obsady zobaczymy także: Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Miller czy Delroy Lindo.

1. „Jedna bitwa po drugiej”

Największy zwycięzca Oscarów 2026, który zgarnął aż sześć stauetek. Zmęczony życiem rewolucjonista Bob (Leonardo DiCaprio) egzystuje w stanie odurzenia i paranoi w towarzystwie zadziornej, pewnej siebie córki Willi (Chase Infiniti). Kiedy po 16 latach powraca jego śmiertelny wróg (Sean Penn), a córka znika, Bob stara się za wszelką cenę ją odnaleźć. Oboje muszą zmierzyć się z z jego skomplikowaną przeszłością.

