To „najbardziej niedoceniony film mistrza”. 134 minuty mega klimatu. „Poezja”

„Gorączka”, „Informator”, „Złodziej”, „Wrogowie publiczni”, „Ali”, „Ostatnio Mohikanin”. To z tych klasyków kina znamy Michaela Manna, amerykańskiego reżysera-legendę. Trudno wymienić jego wszystkie dobre filmy, ale jest jedna perełka, którą teraz możecie oglądać na HBO Max i która uważana jest za jego najbardziej niedocenione dzieło.

Colin Farrell jako James „Sonny” Crockett i Jamie Foxx w roli Ricardo Tubbsa w 2006 roku wkroczyli na ekrany kin jako nowi „Policjanci z Miami”, działający pod przykrywką w celu zwalczania przemytu narkotyków. Film był adaptacją serialu telewizyjnego „Miami Vice” z lat 80., którego producentem był także Mann.

Nowa odsłona serialowego hitu z lat 80. Blond Colin Farrell i Jamie Foxx, jakiego kochamy najbardziej

Film „Miami Vice” opowiada o tym, jak po tragicznym naruszeniu bezpieczeństwa w Joint Inter-Agency Task Force (JIATF), FBI prosi o pomoc władze z Miami. Do zadania zostają przydzieleni detektywi James „Sonny” Crockett i Ricardo „Rico” Tubbs. Działając pod przykrywką uczestników przybrzeżnych wyścigów łodzi oraz wyjętych spod prawa przemytników Sonny'ego Burnetta i Rico Coopera, rozpracowują sieć handlarzy narkotyków na czele z tajemniczym Arcángelem de Jesús Montoy'ą i jego kubańsko-chińską bankierką Isabellą. Intensywność sprawy pcha Crocketta i Tubbsa poza krawędź, gdzie granice między tożsamością a pozorami zamazują się, gdzie policjant i gracz stają się jednym – zwłaszcza kiedy Crockett traci głowę dla Isabelli i kiedy dochodzi do napadu na ukochaną Tubbsa.

Film docenili zarówno widzowie jak i krytycy i mimo upływu lat, ludzie wciąż do niego wracają. „Dostałem to co chciałem – bardzo dobre kino sensacyjne, którego teraz brak, z idealnie wczutą muzyką. Mann zna się na rzeczy”; „Zasłużył na większą uwagę”; „Nie tak pastelowy jak oryginał. I na tym polega wielkość Manna. Zupełnie inne podejście, tworzące jeden z najlepszych filmów sensacyjnych w XXI w”; „Poezja”; „Nie rozumiem czemu ten film jest tak niedoceniany. Kapitalna robota!” – czytamy o filmie w sieci.

Jeżeli macie ochotę na dobry wieczorny seans, film „Miami Vice” znajdziecie teraz na platformie HBO Max.

