Skąd się wzięły blizny na twarzy Seala? Prawda zaskakuje

Charakterystyczne blizny na twarzy Seala od lat budzą ciekawość i rodzą kolejne legendy. Jedni byli przekonani, że to element rytuału plemiennego, inni snuli bardziej sensacyjne teorie. Prawda okazała się jednak znacznie bardziej prozaiczna.

Skąd wzięły się blizny Seala?

Plotki o pochodzeniu blizn na twarzy piosenkarza krążyły od początku jego kariery. Najpopularniejsza teoria sugerowała, że są to celowo wykonane „znamiona plemienne”.

Sam artysta wielokrotnie prostował te spekulacje.„Ludzie zawsze chcą, żeby to były blizny plemienne” – mówił w rozmowie z „Entertainment Weekly”. „Taka jest po prostu natura mediów i ludzka wyobraźnia”.

W rzeczywistości blizny są skutkiem choroby skóry – tocznia rumieniowatego krążkowego (DLE). To przewlekłe schorzenie dermatologiczne, które objawia się bolesnymi zmianami skórnymi prowadzącymi do stanów zapalnych i trwałych blizn, najczęściej na twarzy, skórze głowy i szyi.

Jak opisuje American Osteopathic College of Dermatology, zmiany chorobowe „rozwijają się jako czerwone, zapalne plamy z łuszczeniem się i strupami. Obszary w środku mogą wydawać się jaśniejsze z obwódką ciemniejszą niż normalny odcień skóry”.

Dokładna przyczyna choroby nie jest znana. Leczenie polega m.in. na stosowaniu preparatów z kortyzonem w postaci maści lub zastrzyków. Pacjenci z DLE są też szczególnie wrażliwi na promieniowanie słoneczne, dlatego brak ochrony przed promieniami UVA i UVB może prowadzić do nasilenia zmian i powstawania blizn.

Choroba, która zmieniła jego życie

Seal przeszedł leczenie tocznia w wieku 23 lat. Terapia zatrzymała rozwój choroby, ale pozostawiła po sobie trwałe ślady – charakterystyczne blizny na twarzy oraz trwałą utratę włosów w niektórych miejscach.

Artysta wielokrotnie przyznawał, że początkowo trudno było mu pogodzić się z wyglądem. W jednym z wywiadów mówił, że blizny przez długi czas go „przygnębiały”. Z biegiem lat zmienił jednak nastawienie i dziś traktuje je jako część swojej historii.

Przeciwności, których doświadczył w młodości, w tym choroba jak twierdzi, pomogły mu jedynie zbudować charakter i wzmocnić pewność siebie.

