10 najlepszych nowych filmów na Netflix i HBO Max. Tylko noty powyżej 7/10

Nie każda nowa premiera w streamingu okazuje się strzałem w dziesiątkę, dlatego sprawdziliśmy, które filmy z ostatnich miesięcy naprawdę spodobały się widzom. Wybraliśmy produkcje dostępne na platformach Netflix i HBO Max, które zdobyły co najmniej 7/10 w serwisie Filmweb. W zestawieniu znalazły się zarówno głośne premiery, jak i mniej oczywiste tytuły – wśród nich są nawet filmy nagradzane i nominowane do najważniejszych filmowych nagród. Oto 10 najlepiej ocenianych produkcji z ostatnich miesięcy, które można teraz obejrzeć w streamingu.

10 najlepszych nowych filmów na Netflix i HBO Max. Widzowie ocenili je najwyżej

„Moja mama Jayne” (HBO Max)



Aktorka nagrodzona Emmy i Złotym Globem, Mariska Hargitay, zagłębia się w historię swojej matki, Jayne Mansfield, prawie 60 lat po jej śmierci.



„Królowa szachów” (Netflix)



Szachowy talent Judit Polgár zmaga się ze sceptycyzmem, seksizmem i mistrzem Garrym Kasparowem, aby zdobyć miejsce wśród najwybitniejszych szachistów wszech czasów.



„Niezamierzone ofiary” (HBO Max)



Rutynowy przypadek kończy się tragedią, a neurolog Alexandra mierzy się z winą, błędami i ciężarem odpowiedzialności w szpitalnej rzeczywistości.



„33 zdjęcia z getta” (HBO Max)



Historia odkrycia unikalnych zdjęć z powstania w getcie warszawskim w 1943 r., potajemnie wykonanych przez strażaka Leszka Grzywaczewskiego.



„Caramelo” (Netflix)



Obiecujący kucharz po otrzymaniu przygnębiającej diagnozy odnajduje nadzieję i humor dzięki przyjaźni z czworonożnym kompanem.



„Teściowie 3” (HBO Max)



Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.



„Sny o pociągach” (Netflix)



Spokojny drwal doświadcza miłości i straty w przechodzącej monumentalne zmiany Ameryce początku XX wieku.



„Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«” (Netflix)



Światowej sławy detektyw Benoit Blanc powraca, by rozwiązać najbardziej niebezpieczną sprawę w swojej karierze.



„Frankenstein” (Netflix)



Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.



„Jedna bitwa po drugiej” (HBO Max)



Gdy po latach powraca ich śmiertelny wróg, grupa byłych rewolucjonistów jednoczy się, aby uratować córkę swego towarzysza. Czytaj też:

