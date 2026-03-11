Wieczorynki i seriale PRL-u. Rozpoznaj 10 kadrów!
Wieczorynki i seriale PRL-u. Rozpoznaj 10 kadrów!

Kadr z filmu „40-latek” (1974)
Kadr z filmu „40-latek” (1974) Źródło: Archiwum Filmu / Forum
Jak dobrze pamiętasz kultowe seriale i wieczorynki z okresu PRL? Sprawdź się, rozwiązując nasz quiz. Wystarczy, że rozpoznasz 10 kadrów!

Wszyscy widzieliśmy je w dzieciństwie, jak dobrze je jednak pamiętamy? Zmierz się z naszym quizem z wieczorynek i seriali PRL-u!

Wieczorynki i seriale PRL-u. Rozpoznaj po kadrze!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Pimpek
  • Reksio

Źródło: WPROST.pl