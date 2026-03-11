Masz Prime Video? Te 8 filmów powinno trafić na twoją listę

W bibliotece serwisu Prime Video bez problemu można znaleźć głośne produkcje i hollywoodzkie hity, o których mówił cały internet – to często kusi widzów do wykupienia subskrypcji platformy. Problem polega na tym, że w jej ogromnym katalogu niestety bardzo łatwo przeoczyć filmy, które choć nie miały wielkiej kampanii marketingowej, to zostały świetnie ocenione przez widzów. Takich tytułów jest tam naprawdę sporo.

Właśnie dlatego przygotowaliśmy dziś dla was zestawienie 8 filmów, które zasługują na znacznie większą uwagę. Wszystkie tytuły z tej listy mają średnie oceny powyżej 7/10 od widzów, co w świecie serwisów filmowych jest bardzo solidnym wynikiem. Jeśli więc masz ochotę obejrzeć coś naprawdę dobrego, ale jednocześnie nie tak oczywistego jak największe hity platformy, ta lista jest dobrym miejscem na start. A w przyszłości dostarczymy wam kolejne rekomendacje!

Prime Video skrywa te filmy. 8 produkcji z bardzo dobrymi ocenami

„Bohaterka”



Oddana pracy pielęgniarka stawia czoła bezlitosnemu tempu panującemu na oddziale chirurgicznym, niezmiennie okazując pacjentom życzliwość i ciepło, nawet podczas dyżurów z niepełnym personelem na zmianie. Wraz z biegiem dnia „Late Shift” przeradza się w porywający wyścig z czasem, prowadzący do mocnego, trzymającego w napięciu finału.



„Jedno życie”



Jest rok 1938, gdy młody Brytyjczyk Nicholas Winton podczas wizyty w Pradze odkrywa, że tysiące rodzin zbiegłych przed hitlerowcami z Niemiec i Austrii żyją tu w dramatycznych warunkach, często bez dachu nad głową i żywności. Niemiecka inwazja na Czechosłowację jest kwestią najbliższych tygodni, a wtedy los uchodźców będzie już przesądzony. Nicholas postanawia zrobić wszystko, co w jego mocy, by ocalić jak najwięcej potrzebujących. Wraz z grupą współpracowników organizuje transporty dzieci, które podążają z Pragi do Anglii w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Jak wiele istnień uda się ocalić zanim granice zostaną zamknięte? Po 50 latach Nicholas wciąż wraca wspomnieniami do tamtych dni, zadając sobie pytania o los ocalonych i obwiniając się za to, że nie udało mu się ocalić wszystkich. Tymczasem niepodziewanie los dopisuje poruszający epilog do tej historii.



„Trzynastu”



Oparta na faktach opowieść o uratowaniu drużyny piłkarskiej chłopców z jaskini Tham Luang w Tajlandii po tym, jak zostali uwięzieni przez ulewny deszcz i niebezpieczną powódź.



„Przymierze”



Podczas swojej ostatniej tury w Afganistanie sierżant John Kinley (Jake Gyllenhaal) wraz ze swoim oddziałem wpadają w zasadzkę. Afgański tłumacz Ahmed (Dar Salim) ratuje życie Johna i razem udaje im się dotrzeć na amerykańską ziemię. Po jakimś czasie Kinley dowiaduje się, że jego wybawca wraz ze swoją rodziną nie otrzymali obiecanego bezpiecznego przejazdu do Ameryki. Chcąc spłacić swój dług wraca do strefy wojny, aby ich odzyskać, zanim talibowie upolują ich jako pierwszych.



„Vice”



Historia człowieka, który przeszedł drogę od poruszającego się zręcznie po waszyngtońskich korytarzach biurokraty do realnej władzy – wiceprezydent USA za prezydentury George’a W. Busha.



„Skok stulecia”



Nick Flanagan (Gerard Butler) stoi na czele cieszącej się złą sławą w przestępczym światku grupy agentów, którzy zasłynęli likwidacją najbardziej niebezpiecznych gangów. Wszyscy wiedzą, że Flanagan stosuje metody równie brutalne jak jego przeciwnicy i nigdy nie odpuszcza. Ray Merriman (Pablo Schreiber) właśnie opuścił więzienie i organizuje skok, który ma go ustawić do końca życia. Nikt dotąd nie porwał się na realizację tak śmiałego planu, ale Merriman to złodziej wizjoner. Gdy jeden z jego wspólników zdradza policji plany skoku, do akcji z całą brutalnością wkracza ekipa Flanagana. Tym razem jednak przeciwnik okaże się niezwykle wymagający. Plan Merrimana okazuje się znacznie bardziej wyrafinowany niż można było przypuszczać…



„Wojna”



Napisany i wyreżyserowany przez weterana wojny w Iraku Raya Mendozę oraz Alexa Garlanda („Civil War”, „28 dni później”), Warfare przenosi widzów do domu irackiej rodziny, gdzie pluton amerykańskich Navy SEALs obserwuje ruchy sił USA na terytorium kontrolowanym przez rebeliantów. To pełna realizmu opowieść o współczesnej wojnie, przedstawiona w czasie rzeczywistym i oparta na wspomnieniach tych, którzy ją przeżyli – historia, jakiej nigdy wcześniej nie opowiedziano.



„Monster”



Saori po śmierci męża samotnie wychowuje nastoletniego syna Minato. Zauważa u niego niepokojące zachowanie i odkrywa, że jest gnębiony przez swojego nauczyciela. Żąda w szkole odsunięcia pana Hori od pracy z dziećmi. Koreeda zaskakuje, podsuwa różne tropy, opowiadając nam historię z trzech perspektyw - matki, nauczyciela i samego Minato. Reżyser opowiada o skomplikowanych emocjach - jakże różnych u każdego z bohaterów - w sposób czysty i subtelny. Dużym atutem filmu jest ścieżka dźwiękowa, jedna z ostatnich kompozycji niezrównanego Ryuichiego Sakamoto.

