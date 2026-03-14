Netflix i HBO Max w tym tygodniu miały same sztosy. Rozpiska na weekend

Na Netflix w minionych dniach pojawiły się dwa hity HBO Max – to mocne miniseriale – każdy z nich oparty na faktach. Poza tym zadebiutowały dwie kryminalne produkcje, nowiutkie reality show, dokument o jednym z najpopularniejszych zespołach na świecie i mocny film o historii, która miała miejsce w latach 70. HBO Max dodało z kolei do swojej biblioteki świeży, nowy serial oryginalny z ulubieńcem widzów, znanym z "Biura". Ponadto obejrzycie niedawne kinowe hity i klasyki.

Sprawdźcie pełną listę produkcji, które robiły szał w tym tygodniu na HBO Max i Netflix i nie przegapcie tego, co na czasie!

Co nowego warto włączyć na Netflix i HBO Max? Rozpiska nowości z tego tygodnia

„Schody” (Netflix)



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Miłość nie zna wieku” (Netflix)



W tym serialu randkowym gdy chodzi o bratnie dusze, wiek traci znaczenie. Ale czy miłość naprawdę nie zna granic, czy też różnica lat stanie singlom na drodze do szczęścia? W tym nowym eksperymencie społecznym prowadzonym przez Nicka Vialla i Natalie Joy grupa randkowiczów odkryje, czy to prawda, że miłość nie zna wieku.



„Ta noc” (Netflix)



Podczas rodzinnych wakacji na Dominikanie Elena (Clara Galle) przypadkiem potrąca mężczyznę samochodem. Zdesperowana i przestraszona, dzwoni do swoich sióstr, Pauli (Claudia Salas) i Cris (Paula Usero), prosząc o pomoc. Na miejscu wypadku muszą razem zdecydować, co dalej. Żadna z nich nie może znieść myśli, że ich młodsza siostra trafi do więzienia, zostawiając swoje jedyne dziecko bez matki. Jak daleko będą gotowe się posunąć, aby chronić swoją rodzinę?



„Śmiertelne pożądanie” (Netflix)



Zamężna kobieta przeżywa falę namiętności podczas pamiętnego weekendu poza domem, lecz jego tragiczny koniec budzi w niej wątpliwości co do swoich najbliższych.



„Miłość i śmierć” (Netflix)



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Becoming Led Zeppelin” (Netflix)



Dokument śledzi losy czterech członków zespołu Led Zeppelin - jednego z najważniejszych w historii rocka.



„Późna noc z diabłem” (Netflix)



Rok 1977. Telewizyjna transmisja na żywo jednego z talk-show wprowadza złe moce do domostw w całym kraju.



„Rooster” (HBO Max)



Akcja serialu rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim i opowiada historię skomplikowanej relacji ojca (Steve Carrell) z córką (Charly Clive).



„To miasto” (HBO Max)



W Birmingham w 1981 r. grupa młodych walczy o własną drogę, a każdy potrzebuje drugiej szansy, jaką daje muzyka.



„Skąd się bierze wiatr” (HBO Max)



Dwójka przyjaciół z Tunisu, Alyssa i Mehdi, wyrusza do Dżerby, by wziąć udział w konkursie artystycznym, który może dać im nowy start.



„Złodziej z przypadku” (HBO Max)



Były baseballista Hank wiedzie spokojne i ułożone życie do czasu, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tej chwili ścigają go gangsterzy, a on nie wie dlaczego.



„Bez przebaczenia” (HBO Max)



Irlandzka rodzina pasterska mierzy się z wewnętrznymi konfliktami, napięciami w domu i rywalizacją z sąsiednim farmerem.

40 najlepszych seriali na Netflix. Tylko oceny powyżej 8/10!Czytaj też:

26 najlepszych nowych seriali z motywem zbrodni – kryminały idealne