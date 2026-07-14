Nowy serial z aktorką z „Gambitu królowej”. Znów będzie sztos? Wpada już jutro!

Już na dniach w sieci zadebiutuje „Lucky”, za którym stoi Jonathan Tropper. Serial oparty jest na bestsellerowej powieści Marissy Stapley i rekomendacji klubu książkowego Reese Witherspoon.

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„Gdy wielomilionowy skok na kasę kończy się fiaskiem, oszustka Lucky (Anya Taylor-Joy) musi uciekać. Ścigana zarówno przez FBI, jak i bezwzględnego bossa ze świata przestępczego, Lucky musi zdobyć szansę na wyjście z tej sytuacji i walczyć o życie” – brzmi oficjalny opis tej historii.

W roli głównej występuje laureatka Złotego Globu i nagrody SAG oraz nominowana do nagrody Emmy Anya Taylor-Joy. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. oraz William Fichtner.

Doczekaliśmy się też opisu dwóch pierwszych odcinków serii:

Odcinek 101 – „No Shortcuts”

Po szalonej nocy w Las Vegas Lucky budzi się i odkrywa, że jej świat wywrócił się do góry nogami.

Odcinek 102 – „Make 'Em Dance”

Szukając schronienia, Lucky znajduje bezpieczną przystań u niczego nieświadomej rodziny. Priscilla odwiedza ojca Lucky.

Serial „Lucky” zadebiutuje na platformie Apple TV już w środę 15 lipca.

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