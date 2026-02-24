Rodzina Violetty Villas zabrała głos w sprawie filmu. Jasne stanowisko

To jedna z najbardziej wyczekiwanych biografii ostatnich lat. Ruszyły zdjęcia do filmu „Violetta Villas”, który ma przypomnieć widzom historię legendarnej divy polskiej sceny. Premiera została zaplanowana na jesień 2026 roku, a emocje wokół obsady już dziś są ogromne.

Ruszyły zdjęcia do filmu „Violetta Villas”

Za kamerą stanęła Karolina Bielawska, reżyserka wielokrotnie nagradzanego dokumentu „Mów mi Marianna”. Tym razem twórczyni mierzy się z opowieścią o jednej z największych osobowości w historii polskiej muzyki. Produkcja od początku budziła duże zainteresowanie, a teraz, gdy rozpoczęły się zdjęcia, projekt wchodzi w decydującą fazę.

W roli tytułowej zobaczymy Sandrę Drzymalską. To właśnie jej powierzono zadanie sportretowania charyzmatycznej i niełatwej postaci Violetty Villas. Drzymalska to jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia, znana z ról w filmach „Simona Kossak”, „Biała odwaga”, a ostatnio także wyczekiwanej „Lalce” Netfliksa.

Zdjęcia realizowane są w Polsce (na Śląsku i w Warszawie) oraz w Bułgarii, a zakończenie planowane jest na kwiecień 2026 roku. Za charakteryzację Sandry Drzymalskiej jako Violetty Villas odpowiada zespół nominowany do tegorocznych Oscarów za Najlepszą Charakteryzację w filmie „Brzydka siostra” – Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

Synowa Villas o wyborze Sandry Drzymalskiej

Jak wiadomo, w przypadku wielkich postaci, tym bardziej takich, które wciąż są w naszej pamięci, najwięcej emocji wzbudza zawsze to, kto wcieli się w ich postać na ekranie. O komentarz w sprawie obsady „Fakt” poprosił Małgorzatę Gospodarek, synową Violetty Villas. Jak podkreślono, zarówno ona, jak i jej mąż, syn gwiazdy, są zaangażowani w proces powstawania filmu.

Pani Małgorzata przyznała, że aktorkę wybrano dawno, jako młodą, jeszcze nie tak znaną osobę. "Od początku uważaliśmy, że jest jedyna i to właśnie ona powinna zagrać tę rolę. Od tamtej decyzji minęło jednak sporo czasu, a sam proces powstawania filmu okazał się długotrwały i skomplikowany, [...] to złożone przedsięwzięcie, które wymaga czasu. Jeśli chodzi o Sandrę, mam o niej jak najlepsze zdanie. To wspaniała, bardzo utalentowana aktorka, która mierzy się z wymagającą rolą. Ostateczna ocena jej pracy będzie jednak należeć do publiczności — podkreśla w rozmowie z „Faktem” Małgorzata Gospodarek.

