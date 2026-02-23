Jeden film rządził, polski akcent bez nagrody. Tak wyglądała gala BAFTA 2026

Chyba dla nikogo nie było to zaskoczeniem. „Jedna bitwa po drugiej” nie tylko przyciągnęła uwagę branży, ale dosłownie zmiotła konkurencję ze sceny.

BAFTA 2026. Triumf filmu „Jedna bitwa po drugiej”

Wyróżnienia przyznawane przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych po raz kolejny wyznaczyły kierunek przed oscarowym finałem w Los Angeles. Choć to Oscary wciąż uchodzą za najważniejsze w branży, BAFTA niezmiennie pozostaje papierkiem lakmusowym filmowych trendów.

Najwięcej statuetek, bo aż sześć, w tym nagrodę dla najlepszego filmu, zdobyła „Jedna bitwa po drugiej” w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Produkcja okazała się bezkonkurencyjna i to o niej mówiło się najwięcej po zakończeniu gali.

Polski akcent i niedosyt

Wśród nominowanych znalazła się również reprezentantka Polski. Małgosia Turżańska otrzymała nominację za kostiumy do filmu „Hamnet”. Ostatecznie statuetka powędrowała jednak do twórców kostiumów z filmu „Frankenstein”.

BAFTA 2026 – nagrodzeni

Najlepszy film

„Jedna bitwa po drugiej”

Najlepszy film brytyjski

„Hamnet”

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Jessie Buckley – „Hamnet”

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Robert Aramayo – „I Swear”

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Wunmi Mosaku – „Grzesznicy”

Najlepszy aktor drugoplanowy

Sean Penn – „Jedna bitwa po drugiej”

Najlepszy reżyser

Paul Thomas Anderson – „Jedna bitwa po drugiej”

Najlepszy film animowany

„Zwierzogród 2”

Najlepszy scenariusz oryginalny

„Grzesznicy”

Najlepszy film nieanglojęzyczny

„Wartość sentymentalna”

Najlepszy film dokumentalny

„Pan Nikt kontra Putin”

Najlepszy scenariusz adaptowany

„Jedna bitwa po drugiej”

Najlepszy film familijny

„Boong”

Najlepsze zdjęcia

„Jedna bitwa po drugiej”

Najlepsza muzyka

„Grzesznicy”

Najlepsza scenografia

„Frankenstein”

Najlepsze kostiumy

„Frankenstein”

Najlepszy montaż

„Jedna bitwa po drugiej”

Najlepsza charakteryzacja i fryzury

„Frankenstein”

Najlepsze efekty specjalne

„Avatar: Ogień i popiół”

Największa aktorska nadzieja

Robert Aramayo

Najlepszy dźwięk

„F1”

Najlepszy debiut brytyjskiego reżysera, pisarza lub producenta

„My Father’s Shadow”

Najlepszy brytyjski krótkometrażowy film animowany

„Two Black Boys in Paradise”

Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy

„This Is Endometriosis

Najlepsza obsada

Wybitne brytyjskie poświęcenie dla kina

Clare Binns

