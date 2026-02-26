Tymi historiami żył cały świat, a potem nakręcili o tym seriale. To 30 najlepszych

Niektórymi historiami żył cały świat — śledziliśmy je w wiadomościach, analizowaliśmy w mediach społecznościowych, dyskutowaliśmy przy rodzinnym stole. Prawdziwe zbrodnie, polityczne afery, spektakularne oszustwa, wielkie kariery i jeszcze większe upadki. Nic dziwnego, że prędzej czy później trafiły na ekran.

W tym zestawieniu wybieramy 30 najlepszych seriali opartych na faktach — produkcji, które nie tylko odtwarzają głośne wydarzenia, ale też próbują zrozumieć ludzi stojących w ich centrum. To historie, które szokują, poruszają i wciągają równie mocno jak najlepsza fikcja, z tą różnicą, że wydarzyły się naprawdę. Podpowiadamy też, na których platformach w Polsce możecie je obejrzeć.

Prawdziwe historie, które wstrząsnęły światem – 30 seriali, które musisz zobaczyć

„Senna” (Netflix)



W sześciu odcinkach „Senna” po raz pierwszy przedstawi pełne przeszkód, wzlotów, upadków, radości i smutków życie Ayrtona, analizując jego charakter i relacje osobiste. Historia zaczyna się od początków kariery wyścigowej trzykrotnego mistrza Formuły 1, czyli od przeprowadzki do Anglii i rywalizacji w zawodach Formuły Ford, i obejmuje okres aż po tragiczny wypadek na włoskim torze Imola podczas Grand Prix San Marino.



„Cristóbal Balenciaga” (Disney+)



Fabuła produkcji rozpoczyna się wraz z prezentacją przez projektanta swojej pierwszej paryskiej kolekcji haute couture w 1937 roku. Już wtedy ma on za sobą pełną sukcesów karierę w swoich pracowniach w Madrycie i San Sebastián, gdzie ubierał hiszpańską elitę i arystokrację. Jednak projekty, które wyznaczyły trendy w Hiszpanii, nie do końca sprawdzają się w wyrafinowanym imperium mody, jakim stał się Paryż.



„Portobello” (HBO Max)



Historia Enzo Tortory, który został oskarżony o powiązania z organizacją przestępczą zajmującą się handlem narkotykami.



„Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” (Disney+)



To historia miłosna, która przyciągnęła uwagę całego narodu. John F. Kennedy Jr. był postrzegany jako czołowa postać amerykańskiej elity. Dorastał na oczach wszystkich, zamieniając się z chłopca w najbardziej pożądanego kawalera i ikonę mediów. Carolyn Bessette sama zapracowała na swój sukces. Niezależna, o niepowtarzalnym stylu, przeszła drogę od asystentki sprzedaży do stanowiska kierowniczego w domu mody Calvina Kleina, stając się zaufaną współpracowniczką i powierniczką samego projektanta. Serial opowiada o złożonej i chwytającej za serce historii pary, której miłość rozkwitała na oczach świata. Jednak presja sławy i mediów, która zamieniła ich prywatne uczucie w narodową obsesję, groziła zniszczeniem tego, co ich łączyło.



„Tapie” (Netflix)



Bernard Tapie, szaleńczo ambitny przedstawiciel klasy robotniczej, dołącza do grona Francuzów budzących wielkie kontrowersje.



„Blackberry” (HBO Max)



Dwóch niedopasowanych przedsiębiorców - innowator Mike Lazaridis i biznesmen Jim Balsillie - połączyło siły w przedsięwzięciu, które miało stać się światowym hitem w nieco ponad dekadę. Historia błyskawicznego wzrostu i katastrofalnego upadku pierwszego na świecie smartfona.



„Nolly” (HBO Max)



Film opowiada o panowianiu i upadku niezrównanej Noele Gordon – telewizyjnej legendy i królowej Midlands – ulubienicy establishmentu, który jednak zwrócił się przeciwko niej i zdradził.



„Franklin” (Apple TV+)



W grudniu 1776 roku Benjamin Franklin jest znany na całym świecie za sprawą swoich eksperymentów z elektrycznością. Ale jego determinacja i siła zostaną poddane próbie, gdy Franklin wyruszy na tajną misję do Francji. Stawką w tej grze będzie niepodległość Stanów Zjednoczonych.



„Prawo Lidii Poët” (Netflix)



Dramat kostiumowy, w którym Lidia Poët bada sprawy morderstw i walczy o możliwość wykonywania zawodu. Serial inspirowany historią pierwszej włoskiej prawniczki.



„Fosse Verdon” (Disney+)



Romantyczna opowieść i zawodowa relacja pomiędzy wpływowym reżyserem i choreografem Bobem Fosse'em a Gwen Verdon, jedną z najlepszych tancerek wszech czasów na Broadwayu.



„Becoming Karl Lagerfeld” (Disney+)



Rok 1972. Karl Lagerfeld ma 38 lat i nie nosi jeszcze swojej kultowej fryzury. Jest projektantem ready-to-wear, nieznanym szerszej publiczności. Kiedy na jego drodze staje Jacques de Bascher – ambitny i niefrasobliwy młody dandys – zakochany w nim Lagerfeld postanawia zmierzyć się ze swoim przyjacielem (i rywalem) Yves'em Saint Laurentem, geniuszem haute couture, wspieranym przez budzącego respekt biznesmena Pierre'a Bergé’a.



„Sprawa Amandy Knox” (Disney+)



Amanda Knox, amerykańska studentka, przyjeżdża na studia do Włoch. Kilka tygodni później zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo. Serial ukazuje jej walkę o udowodnienie niewinności i odzyskanie wolności, a także analizuje, dlaczego władze i świat tak szybko ją osądziły.



„Potwór: Historia Eda Geina” (Netflix)



Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek, Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od „Psychozy”, poprzez „Teksańską masakrę piłą mechaniczną”, aż po „Milczenie owiec” — przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.



„Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów” (Netflix)



Serial opowiada on historię dwóch braci, którzy 20 sierpnia 1989 roku zabili swoich rodziców. Oboje zostali skazani za morderstwo pierwszego stopnia i skazani na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.



„Nowy styl” (Apple TV+, Prime Video)



Ten pasjonujący serial ujawnia szokującą historię o tym, jak kultowy projektant Christian Dior oraz współcześni mu Coco Chanel, Pierre Balmain i Cristóbal Balenciaga radzili sobie podczas trudów II wojny światowej i dali początek współczesnej modzie.



„Archie” (Canal+)



58-letni Cary Grant czuje się samotny w Los Angeles; poznamy jego burzliwe dzieciństwo, kiedy nazywał się Archie Leach i mieszkał w Bristolu z ojcem-tyranem i matką płaczącą po stracie drugiego syna.



„Konflikt: Capote kontra socjeta” (Disney+)



Uznany pisarz Truman Capote (Tom Hollander) otaczał się wianuszkiem bogatych, czarujących i towarzyskich kobiet nowojorskiej elity, które definiowały minioną erę wyższych sfer. Do tej pięknej i dystyngowanej grupy, zwanej przez niego „łabędziami”, należały między innymi: Barbara „Babe” Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) i Lee Radziwill (Calista Flockhart). Zauroczony życiem potentatek, Capote wtopił się w ich codzienność, nawiązując przyjaźnie i stając się ich powiernikiem, tylko po to, by ostatecznie opisać zawoalowaną fikcję ich życia i ujawnić ich najbardziej intymne sekrety. Kiedy fragment książki „Answered Prayers” – planowanego opus magnum Capotego – został opublikowany w magazynie „Esquire”, łabędzie odczytują to jako zdradę, co doprowadza do definitywnego wygnania pisarza z kręgów wyższych sfer, które tak kochał. Nowa rzeczywistość wrzuca go w spiralę autodestrukcji, z której ostatecznie nigdy się nie otrząsnął.



„Griselda” (Netflix)



Życie Griseldy Blanco, oddanej matki, która stworzyła jeden z najbardziej dochodowych karteli w historii.



„Ocet jabłkowy” (Netflix)



W pełnym blasku świecie zdrowia i dobrego samopoczucia błyskotliwa kariera charyzmatycznej kobiety staje pod znakiem zapytania z powodu kłamstw na temat pokonania raka.



„Zepsuta krew” (Disney+)



The Dropout to miniserial, który opowiada o Elizabeth Holmes, założycielce biotechnologicznego przedsiębiorstwa Theranos.



„Lekomania” (Disney+)



Opowieść o tym, jak jedna firma wywołała najgorszą epidemię narkotyków w historii Ameryki. Przyjrzyj się epicentrum amerykańskiej walki z uzależnieniem od opioidów, od zmartwionej społeczności górniczej w Wirginii, przez korytarze DEA, aż po bogactwo „jednoprocentowej” Big Pharma na Manhattanie.



„Wielka woda” (Netflix)



Gdy fala powodziowa zbliża się do stolicy Dolnego Śląska, zapada decyzja - aby oszczędzić miasto przed niszczącym żywiołem, należy poświęcić okoliczne wsie i pola. Jak jedna decyzja wpłynie na życie całej społeczności? Trójka głównych bohaterów, postawiona w obliczu sytuacji ekstremalnej, zmierzy się z wydarzeniami, których następstwem będzie ogrom zniszczeń oraz śmierć niewinnych osób.



„Czarnobyl” (HBO Max)



Serial przedstawia fabularyzowaną historię awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Była to jedna z najtragiczniejszych w skutkach katastrof spowodowanych przez człowieka, a jednocześnie zdarzenie, w którym wielu bohaterskich ratowników poświęciło własne zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami niewyobrażalnego kataklizmu.



„Narcos” (Netflix)



Mocny serial przedstawia prawdziwą historię narkotykowych bossów z końca lat 80. oraz wysiłki stróżów prawa, które prowadzą do brutalnej konfrontacji. Serial dokumentuje wiele często sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych: prawników, polityków, policji, wojska i zwykłych ludzi, które ścierają się w walce o kontrolę nad rynkiem jednego z najcenniejszych towarów świata - kokainy.



„American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”



Serial pokazuje kulisy słynnego procesu, dając intrygujący wgląd w działania prawników, walczących o skazanie lub uniewinnienie oskarżonego o podwójne morderstwo legendarnego futbolisty. Oparty na książce "The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson" autorstwa Jeffreya Toobina, serial odkrywa chaotyczne, zakulisowe działania oraz manewry zarówno prokuratury, jak i obrony oraz to, w jaki sposób kombinacja nadmiernej pewności siebie oskarżycieli, przebiegłość obrońców oraz historia policji Los Angeles w kwestii traktowania społeczności Afroamerykanów dała ławie przysięgłych to, czego potrzebowała: uzasadnioną wątpliwość.



„Zabójstwo Versace: American Crime Story”



Miami Beach, lipiec, rok 1997. Gianni Versace zostaje zastrzelony pod swoją posiadłością przez Andrew Cunanana, który poznał słynnego projektanta w latach 90.



„Jak nas widzą” (Netflix)



Oparty na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką, miniserial przedstawia szczegóły słynnej sprawy "Piątki z Central Parku", czyli grupy czarnoskórych nastolatków skazanych za gwałt, którego nie popełnili. Czteroczęściowa produkcja przybliży widzom historię pięciu chłopaków z Harlemu: Antrona McCraya, Kevina Richardsona, Yusefa Salaama, Raymonda Santany i Koreya Wise’a.



„Kim jest Anna?” (Netflix)



Serial to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey - podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork - kim tak naprawdę jest Anna Delvey? Serial został zainspirowany opublikowanym w "New York Magazine" artykułem Jessiki Pressler "How Anna Delvey Tricked New York's Party People".



„The Act”



Oparta na faktach historia kryminalna. Gypsy Rose Blanchard to młoda kobieta z Missouri, która pewnego dnia uświadamia sobie, że osoba, która twierdziła, że kocha ją najbardziej na świecie, naprawdę ją raniła. Gypsy dorastała, wierząc, że jest poważnie chora na raka, dystrofię mięśniową, epilepsję i wiele innych schorzeń, a jej matka Dee Dee poświęciła swoje życie, aby się nią opiekować. Dziewczyna w końcu odkryła szokującą prawdę. Okazało się, że z jej zdrowiem było wszystko w porządku.



„Schody” (HBO Max)



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.Czytaj też:

