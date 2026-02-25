Skradli całe show na Bestsellerach Empiku 2025. Ten wieczór należał do nich!

Bestsellery Empiku to jedyne nagrody w Polsce, o przyznaniu których decydujemy my sami. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach nie wybiera jury ani kapituła – liczą się wyłącznie wybory klientów i to, po co najchętniej sięgali przez cały rok. Każdy zakup to głos, a miliony codziennych decyzji układają się w najbardziej wiarygodny ranking popularności.

Statuetki trafiają do twórców najgorętszych premier: książek, albumów muzycznych, filmów – w tym kinowych hitów granych w Multikino – oraz produkcji audio, które podbiły serca odbiorców.

Na czerwonym dywanie zaroiło się od gwiazd – rozdanie nagród przyciągnęło najgorętsze nazwiska ze świata kultury i show-biznesu.

Król muzyki i król książki na jednej scenie. Ten wieczór należał do nich

Tegoroczną galę z charakterystycznym dla siebie humorem i energią poprowadził Marcin Prokop. Muzyczne otwarcie wieczoru należało do brytyjskiej wokalistki Jessie Ware.

Publiczność mogła usłyszeć wyjątkowe duety: Dawida Podsiadło i Kaśkę Sochacką, Zalię oraz Piotra Roguckiego, a także IGO, któremu towarzyszyła Daria ze Śląska. Na scenie pojawili się również bracia Kacperczyk i Kukon, Mrozu oraz JJ, zwycięzca ubiegłorocznej Konkurs Piosenki Eurowizji. Publiczność do tańca poderwał Pezet, legenda sceny hip-hopowej.

Podczas gali Bestsellery Empiku 2025 podsumowano nie tylko miniony rok, ale i całe dziesięciolecie. Najwyższą sprzedaż książek w latach 2015–2025 osiągnął Remigiusz Mróz, a rekord sprzedaży płyt w tym samym okresie należy do Dawida Podsiadło. – Dawno nie byłem w telewizji. Ostatnie lata były dla mnie dziwne, powoli przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, mam nadzieję, że to pomoże mi znaleźć go znowu – stwierdził muzyk. Zapewnił jednak, żeby się o niego nie martwić, ponieważ kocha śpiewać.

Bestsellery Empiku 2025. Kto dostał nagrodę?

W kategorii filmowej nagrody wręczyli Piotr Głowacki i Aleksandra Popławska. Triumfowało kino różnorodne gatunkowo. W sekcji kino polskie zwyciężył „Dom dobry” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Najchętniej wybieranym filmem familijnym został „Zwierzogród 2” w reżyserii Jareda Busha (reżyser dubbingu Grzegorz Pawlak).

Nagrody dla najlepszych muzyków wręczyli Mrozu i Kasia Nosowska. W kategorii Pop & Rock nagrodę zdobyli Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło za album „tylko haj”. Statuetka w kategorii rap& hip-hop trafiła w ręce Pezeta za projekt „Muzyka Popularna”,

Statuetki w kategorii literatura zwycięzcy odebrali od Jolanty Kwaśniewskiej i Katarzyny Grocholi. W literaturze pięknej wyróżniono Szczepana Twardocha za powieść „Null”. – Dziękuję za to, że czytają tę trudną i niezbyt pocieszającą książkę. To dla mnie dowód na siłę literatury. To mnie, jako pisarza, umacnia w przekonaniu, że moja praca jest coś warta – dziękował pisarz.

W kategorii kryminał nagrodę otrzymał Sławek Gortych za książkę „Schronisko”, które zostało zapomniane. W literaturze popularnej zwyciężyła Suzanne Collins z tytułem „Wschód słońca w dniu dożynek”. W kategorii literatura polska dla dzieci nagrodzono duet: Yvette Żółtowska-Darska oraz Jacek Sarzało za książkę „Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu”.

Bestsellery Empiku 2025. Lista nagrodzonych

W kategorii audiobook zwyciężyła Małgorzata Oliwia Sobczak za swoją powieść kryminalną „Błękit. Kolory zła. Tom 5”, czytaną przez Marcina Popczyńskiego. Tytuł najlepszej superprodukcji audio trafił do Roberta Małeckiego za „Rumor”.

W kategorii Literatura jury doceniło Dorotę Groyecką za poruszającą książkę „Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei”. W obszarze muzyki wyróżnienie zgarnął maks.tachasiuk za album „Psy”, natomiast w kategorii filmowej nagrodzono Marę Tamkovich za wstrząsający film „Pod Szarym Niebem”.



Tytuł Pisarza Roku powędrował do Remigiusza Mroza. – Po pierwszej nagrodzie sprawdziłem, ile trzeba sprzedać książek, aby ją dostać. Okazało się, że 13 milionów – przyznał twórca popularnych serii książek o Joannie Chyłce czy komisarzu Wiktorze Forście.

Artystą Roku został Dawid Podsiadło.

