HBO Max dla koneserów: 20 mało znanych filmów i seriali, które są 10/10

W zalewie głośnych premier i promowanych na głównej stronie hitów łatwo przegapić prawdziwe perełki. W katalogu HBO Max kryją się filmy i seriale, które nie zawsze trafiają do sekcji „najpopularniejsze”, ale potrafią zachwycić klimatem, scenariuszem i odwagą twórczą.

Zebraliśmy 20 mało znanych tytułów, które udowadniają, że najlepsze seanse często czekają poza mainstreamem. Jeśli szukacie czegoś świeżego, nietuzinkowego i naprawdę wciągającego – ta lista jest dla was.

HBO Max poza mainstreamem: 20 ukrytych perełek, które warto obejrzeć

„Trzy kobiety”



Trzy Amerykanki z bardzo różnych środowisk podejmują radykalne kroki, aby odkryć swoje prawdziwe pragnienia. Pisarka, która opłakuje własną stratę, przekonuje każdą z nich, aby opowiedziała jej swoją historię.



„Wynalazczyni: Dolina Krzemowa w kropli krwi”



Historia Theranos, wielomiliardowej firmy technologicznej, jej założycielki Elizabeth Holmes oraz ogromnego oszustwa, które doprowadziło do upadku firmy.



„W rękach Boga”



Znany kardiolog i jego czarnoskóry współpracownik wykonują pierwszy w historii zabieg u pacjentki z wrodzoną wadą serca.



„Kocham cię, teraz umieraj”



Dokument przedstawia sprawę samobójstwa nastoletniego Conrada Roya, które wstrząsnęło kilka lat temu amerykańskim społeczeństwem. Chłopak został zachęcony poprzez wiadomości tekstowe od swojej dziewczyny, siedemnastoletniej wówczas Michelle Carter, do odebrania sobie życia. Carter była sądzona za to jak dorosła i wiele osób uznało jej działania za wysoce niemoralne. Film próbuje odpowiedzieć na trudne pytania dotyczące technologii, zdrowia psychicznego i tego, czy jeden nastolatek może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za samobójstwo drugiego. Twórcy filmu rozmawiają z członkami rodzin i przyjaciółmi bohaterów oraz przedstawicielami lokalnej społeczności, pokazując implikacje sprawy w bardzo szerokim aspekcie. Zmuszający do refleksji nad kondycją współczesnego społeczeństwa dokument HBO w reżyserii Erin Lee Carr ("Kochana mamusia nie żyje").



„Ostatni pojedynek”



Oszałamiająca rola Jodie Comer w zmuszającym do myślenia dramacie osadzonym w brutalnej XIV-wiecznej Francji, autorstwa wizjonera Ridleya Scotta. Oparty na faktach film opowiada o Marguerite de Carrouges (Comer), oskarżającej Jacquesa le Gris (Adam Driver), przyjaciela jej męża Jeana de Carrougesa (Matt Damon), o brutalną napaść. Chcąc obronić swoją dumę i dowieść racji swojej żony, de Carrouges wzywa Le Gris na pojedynek do śmierci. Ważą się losy trójki istnień, gdyż społeczność uważa, że o zwycięstwie w krwawym boju przesądzi Bóg. Ponadto jeśli de Carrouges polegnie w walce, Marguerite zostanie stracona.



„Bękart”



Poruszająca opowieść o miłości, ambicji, rozpaczy i nienawiści, która rozgrywa się w surowym krajobrazie duńskich wrzosowisk. Celem kapitana Ludviga Kahlena (w tej roli niezrównany Mads Mikkelsen) jest założenie królewskiej kolonii w Jutlandii, uprawa ziemi i upragniony tytuł szlachecki. Władca ziemski, bezlitosny Frederik de Schinkel, torpeduje jego plany, twierdząc, że ziemia należy do niego. Poddany De Schinkla wraz z żoną uciekają z dworu, szukając schronienia u Kahlena. Konflikt eskaluje, a De Schinkel postanawia zniszczyć kapitana za wszelką cenę.



„Wybraniec”



Kochający zwycięstwa, władzę i wielkie pieniądze, wpływowy adwokat Roy Cohn (Jeremy Strong) trzęsie światem nowojorskich elit. Pewnego dnia spotyka młodego biznesmena Donalda Trumpa (Sebastian Stan), który marzy o zrewolucjonizowaniu rynku nieruchomości. Prawnik bierze go pod swoje skrzydła i uczy nowego protegowanego, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele. Z początku nieporadny i naiwny chłopak szybko okazuje się być pojętnym uczniem, a jego radykalna metamorfoza zaskakuje wszystkich, nawet jego mistrza.



„Sokół z masłem orzechowym”



Zak jest wyjątkowym chłopakiem i zrobi wszystko, by spełnić swoje niezwykłe marzenie – chce podbić świat amerykańskiego wrestlingu. Na swojej drodze przypadkiem spotyka Tylera, drobnego złodziejaszka o wielkim sercu, który decyduje się mu pomóc.



„I'm Still Here”



W Rio de Janeiro w latach 70., podczas dyktatury, były zastępca Marcelo Rubens Paiva został zabrany z domu przez żołnierzy na przesłuchanie. Nigdy go nie odnaleziono. Poszukiwanie prawdy trwa 30 długich lat. A gdy zaczynają pojawiać się odpowiedzi, jego matka Eunice Paiva odczuwa pierwsze objawy choroby Alzheimera.



„Chrzest ogniem”



Zbrodnia: spalenie żywcem córek. Kara: śmierć. Czy jednak naprawdę sprawiedliwości stało się zadość? Oto dramat oparty na autentycznej sprawie Camerona Todda Willinghama, która po dziś dzień budzi liczne kontrowersje. Motorem filmu jest Laura Dern obsadzona w roli Elizabeth Gilbert - kobiety toczącej walkę o uniewinnienie domniemanego dzieciobójcy.



„Życie przestępcze 1984-2020”



Jon Alpert pracował nad filmem przez 36 lat, dokumentując na ulicach Newark, największego miasta w stanie New Jersey, tragiczne żniwo, jakie zbiera nałóg i wojna przeciwko narkotykom. Bohaterami filmu są drobni naciągacze, którzy starają się zarobić dość pieniędzy, by kupić za nie narkotyki. Dokument jest także przytłaczającym studium przestępczości, życia za kratami i narkomanii, która jest równią pochyłą i prowadzi prosto na dno, niszcząc życie. Pokazuje też relacje, które są zawsze drugorzędne w porównaniu z nałogiem. Alpert z empatią śledzi losy swoich bohaterów, ale nigdy nie przedstawia ich w oderwaniu od rzeczywistości.



„Sunset Limited”



Cormac McCarthy, autor powieści „To nie jest kraj dla starych ludzi” i „Droga”, przedstawia cięty dwuosobowy dramat o wyborach, jakich często dokonujemy; iść dalej, czy zatracić się w smutku. Miejsce akcji to zapuszczone mieszkanie nowojorskiej kamienicy czynszowej, w którym spotykają się dwaj całkowicie różni mężczyźni, czarny, były więzień (Samuel L. Jackson) utrzymującym, że słyszy głos Jezusa i biały profesor (zdobywca Nagrody Akademii Tommy Lee Jones), który w ostatniej chwili zostaje powstrzymany od rzucenia się pod nadjeżdżający pociąg Sunset Limited. Ci dwaj toczą filozoficzną debatę - bezgraniczna wiara Czarnego zderza się z pesymizmem Białego, racjonalnie argumentującego swoją ponurą wizję rzeczywistości.



„Temple Grandin”



Temple Grandin (Claire Danes) urodziła się z autyzmem i zaczęła mówić dopiero w wieku czterech lat. Dziewczynka miała trudności w szkole i nie radziła sobie w kontaktach z innymi ludźmi. Zawsze jednak mogła liczyć na wsparcie ze strony matki (Julia Ormond), która robiła wszystko, by córka prowadziła normalne życie. Temple dużo czasu spędzała na farmie wujostwa, gdzie nauczyła się miłości i współczucia dla zwierząt. Jako dorosła kobieta zaangażowała się w propagowanie wiedzy o autyzmie i właściwym traktowaniu zwierząt rzeźnych. Zaprojektowała wiele specjalnych urządzeń do humanitarnego ich uboju. Jej działania zostały docenione m.in. przez międzynarodową organizację PETA. Dziś jest cenionym naukowcem - profesorem na Stanowym Uniwersytecie w Kolorado.



„Portret kobiety w ogniu”



Opowieść o miłości wyprzedzającej swój czas i intymnej więzi zdolnej przełamać niejedno tabu, ubiera w kostium – akcja rozgrywa się w Bretanii w 1770 roku – jak najbardziej współczesne pragnienia i uczucia. Bohaterkami filmu są szykowana do aranżowanego małżeństwa arystokratka Heloiza oraz przybyła z Paryża malarka, Marianna. Ta druga ma namalować portret tej pierwszej, ale w sekrecie: Heloiza nie chce bowiem pozować, buntując się w ten sposób przeciwko przymusowemu zamążpójściu. Marianna dyskretnie obserwuje swoją modelkę, intensywnie tworzy, ale niszczy kolejne wersje obrazu. Czuje, że nie pozna prawdziwego oblicza młodej kobiety tak długo, jak sama będzie ukrywać własne.



„Saltburn”



Student Uniwersytetu Oksfordzkiego zostaje wciągnięty w arystokratyczny świat czarującego kolegi, który zaprasza go do rozległej posiadłości swojej ekscentrycznej rodziny na niezapomniane wakacje.



„Zmokłe psy”



Oryginalna opowieść o miłości matki do córki, prawdziwych przyjaźniach oraz o potencjale blokowanym przez biedę i uprzedzenia.



„Ścieżki na daleką północ”



Rok 1943. Przebywający w ukrytym w dżungli japońskim obozie jenieckim podpułkownik Dorrigo Evans (Jacob Elordi) nieustannie wraca myślami do romansu sprzed dwóch lat z Amy Mulvaney (Odessa Young), żoną swojego wuja. To wspomnienie podtrzymuje go w walce o życie w świecie opanowanym przez śmierć. Jeńcy wykorzystywani są jako niewolnicza siła robocza do budowy kolei birmańskiej. Młody Dorrigo Evans, który posiada wykształcenie medyczne robi wszystko, żeby w tych skrajnie trudnych warunkach pomóc swoim współtowarzyszom. Codziennie musi walczyć o los podlegających mu żołnierzy zmagającymi się z głodem, chorobami i przemocą. Pewnego dnia otrzymuje list, który zmieni jego życie na zawsze.



„Szabla”



Jest rok 2003. Po zamachu na premiera Serbii Đinđića kraj pogrąża się w chaosie. Zostaje ogłoszony stan wyjątkowy. Młoda reporterka Danica próbuje odkryć prawdę i szybko odkrywa mroczny świat skorumpowanego aparatu państwowego.



„Krematorium”



Opowieść o owianym złą sławą rodzinnym zakładzie pogrzebowym w Los Angeles, który przez lata prowadził moralnie wątpliwe i nieludzkie praktyki.



„Gentleman Jack”



Historia charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu. Czytaj też:

Przed „Wichrowymi wzgórzami” były te dwa kontrowersyjne filmy. Tu je obejrzycie! Zapewniamy – wartoCzytaj też:

100 ukrytych perełek na streamingach. Tylko thrillery i kryminały