„Francuskie Oscary” rozdane. Oto najwięksi wygrani!

Paryż znów stał się stolicą światowego kina. W legendarnym Théâtre de l’Olympia rozdano Cezary 2026, czyli nagrody nazywane „francuskimi Oscarami”. Emocji nie brakowało, a jednym z najmocniejszych momentów wieczoru było wręczenie Honorowego Cezara Jimowi Carreyowi.

Cezary 2026 w Théâtre de l’Olympia

51. gala rozdania Cezary rozpoczęła się w czwartek 26 lutego o godz. 20.30 w Théâtre de l’Olympia w Paryżu. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na kulturalnej mapie Francji, które co roku przyciąga twórców i gwiazdy z całego świata.

Tegoroczna ceremonia ponownie skupiła uwagę międzynarodowej publiczności, potwierdzając, że Cezary pozostają najważniejszym wyróżnieniem francuskiej kinematografii.

„Nowa fala” z największą liczbą nominacji

Najwięcej nominacji, bo aż 10, zdobył film „Nowa fala” w reżyserii Richarda Linklatera. Tuż za nim uplasowały się produkcje z ośmioma nominacjami: „Sprawa osobista” w reżyserii Dominik Moll, „Nieznajomy pod Wielkim Łukiem” Stéphane Demoustier oraz „L’Attachement” w reżyserii Christel Dewynter.

To właśnie te tytuły dominowały w tegorocznych zestawieniach i walczyły o najważniejsze statuetki wieczoru.

Honorowy Cezar dla Jima Carreya

Honorowego Cezara w 2026 roku odebrał Jim Carrey. Wyróżnienie to przyznawane jest twórcom, których dorobek wywarł szczególny wpływ na światowe kino.

Tegoroczna gala potwierdziła, że Cezary pozostają nie tylko świętem francuskiego filmu, lecz także wydarzeniem o międzynarodowym znaczeniu. Obecność dawno niewidzianego Jima Carreya na scenie Théâtre de l’Olympia była jednym z najbardziej charakterystycznych i najmocniejszych akcentów wieczoru.

Cezary 2026. Lista zwycięzców:

Najbardziej obiecująca aktorka — Nadia Melliti za rolę w filmie „Młodsza siostra”

Najbardziej obiecujący aktor — Theodore Pellerin za rolę w filmie „Nino”

Najlepszy film animowany krótkometrażowy — „Dziewczyna z wody” w reżyserii Sandry Desmazieres

Najlepszy film animowany — „Arco” w reżyserii Ugo Bienvenu

Najlepszy film zagraniczny — „Jedna bitwa po drugiej” w reżyserii Paula Thomasa Andersona

Najlepsze zdjęcia — David Chambille za film „Nowa fala”

Najlepsze efekty wizualne — Lise Fischer za film „Nieznajomy pod Wielkim Łukiem”

Najlepsza adaptacja — Carine Tardieu, Raphaele Moussafir i Agnes Feuvre za scenariusz do filmu „L’Attachement”

Najlepszy film fabularny — „Śmierć aktora” w reżyserii Ambroise’a Rateau

Najlepszy debiut filmowy — „Nino” w reżyserii Pauline Loques

Najlepsza scenografia — Catherine Cosme za film „Nieznajomy pod Wielkim Łukiem”

Najlepszy dźwięk — Romain Cadilhac, Marc Namblard, Olivier Touche i Olivier Goinard za film „Pieśń lasów”

Najlepszy aktor drugoplanowy — Pierre Lottin za rolę w filmie „Obcy”

Najlepszy scenariusz — Franck Dubosc i Sarah Kaminsky za film „How to Make a Killing (Un ours dans le Jura)”

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny — „Au bain des dames” — Margaux Fournier

Najlepszy film dokumentalny — „Pieśń lasów” — Vincent Munier

Najlepsze kostiumy — Pascaline Chavanne za kostiumy do filmu „Nowa fala”

Najlepsza aktorka drugoplanowa — Vimala Pons za rolę w filmie „L’Attachement”

Najlepsza muzyka oryginalna do filmu — Arnaud Toulon za muzykę do filmu „Arco”

Najlepszy montaż — Catherine Schwartz za montaż filmu „Nowa fala”

Najlepszy reżyser — Richard Linklater za film „Nowa fala”

Najlepszy aktor — Laurent Lafitte za rolę w filmie „Najbogatsza kobieta świata”

Najlepsza aktorka — Lea Drucker za rolę w filmie „Sprawa osobista”

Najlepszy film — „L’Attachement” w reżyserii Carine Tardieu

