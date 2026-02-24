Szwecja ma najlepsze kryminały. Te obejrzycie w Polsce

Jest w nich chłód długiej zimy, cisza przerywana skrzypieniem śniegu i zbrodnia, która nigdy nie jest tylko zbrodnią. Szwedzkie kryminały od lat działają na widzów jak hipnoza – powoli, konsekwentnie i bez tanich chwytów. W Polsce pokochaliśmy skandynawskie historie za ich mrok, psychologiczną głębię i bohaterów, którzy są bardziej ludzcy niż herosi z hollywoodzkich produkcji. Trend na „nordic noir” nie słabnie – przeciwnie, z każdym sezonem przybywa fanów, którzy wolą surową narrację z północy niż błyszczące amerykańskie thrillery.

Fenomen zaczął się od literatury, m.in. od twórczości Stieg Larsson, a potem przeniósł się na mały ekran. Serialowe adaptacje powieści takich autorów jak Henning Mankell czy Camilla Läckberg tylko podsyciły zainteresowanie widzów. Dziś szwedzkie produkcje to nie nisza dla koneserów – to pełnoprawny, globalny gatunek, który regularnie trafia do rankingów najchętniej oglądanych tytułów na platformach streamingowych.

Zebraliśmy ponad 20 najlepszych szwedzkich kryminałów, które można obejrzeć w Polsce – i sprawdziliśmy, na jakich platformach streamingowych są dostępne. Jeśli kochacie ten klimat, ta lista będzie waszym przewodnikiem.

Nordic noir bez granic. Najlepsze szwedzkie kryminały, które obejrzysz w Polsce

„Zmiana” (Netflix)



Szwedzki posterunek rozpoczyna w latach 50. XX wieku śmiały eksperyment, zatrudniając grupę pierwszych policjantek. Serial zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami.



„Zaginieni” (Canal+)



Kierowca cysterny przemyca uchodźców. Fatalne zdarzenie po drodze sprawia, że musi stanąć przed wyborami, które zmienią jego życie.



„W twoich rękach” (Netflix)



Kiedy nastoletni Billy i Dogge trafiają do lokalnego gangu, muszą zmierzyć się z pełnym przemocy światem, przed którym nie potrafią jeszcze sami się obronić.



„Veronika” (SkyShowtime)



Veronikę Green, matkę dwojga dzieci i policjantkę z małej miejscowości, zaczynają nawiedzać wizje wzywających ją zmarłych. Chcą aby zmierzyła się z uzależnieniem i skomplikowaną przeszłością, w której tkwi klucz do odnalezienia ich zabójcy.



„Koniec lata” (Canal+)



Dwadzieścia lat po zaginięciu pięcioletniego chłopca w małej szwedzkiej miejscowości, Vera spotyka młodego mężczyznę, który mógłby być jej nigdy nieodnalezionym bratem.



„Helikopter” (Netflix)



Dwóch przyjaciół z dzieciństwa postanawia wykonać ostatni napad i ukraść miliony z najlepiej strzeżonego miejsca Szwecji. Policja jednak już depcze im po piętach.



„Królowe Djursholm” (Netflix)



Młode, bardzo zadłużone kobiety z zamożnego przedmieścia Sztokholmu zaczynają okradać swoich sąsiadów. Serial inspirowany autentycznymi zdarzeniami.



„Kraina grzechu” (Netflix)



Detektyw osobiście zaangażowana w poszukiwanie zaginionego nastolatka ujawnia podsycane od lat rodzinne konflikty silniejsze tylko od lokalnych więzi.



„Śnieżne anioły” (TVP VOD)



Dwa dni przed świętami w sparaliżowanej burzą śnieżną Szwecji dochodzi do zaginięcia pięciomiesięcznego dziecka. Policjantka prowadząca śledztwo podejrzewa, że rodzice nie mówią całej prawdy.



„Ugotować niedźwiedzia” (Disney+)



W 1852 roku, na północy Szwecji, pastor i jego przybrany syn badają serię makabrycznych morderstw.



„Szybki cash” (Netflix)



Mija 10 lat od wydarzeń zaprezentowanych w filmowej trylogii. Troje nowych bohaterów szuka łatwych pieniędzy w sztokholmskim półświatku czasów start-upowego boomu.



„Mało prawdopodobny morderca” (Netflix)



Twórcy serialu podążają śladami mężczyzny, który prawdopodobnie uniknął sądu za zabójstwo, podając się za świadka zamachu na szwedzkiego premiera Olofa Palme.



„Wallander” (Player)



Komisarz policji Kurt Wallander rozstaje się z żoną i szuka zapomnienia w pracy.



„Szklana kopuła” (Netflix)



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Zupełnie normalna rodzina” (Netflix)



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Morderstwa w Åre” (Netflix)



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Przełom” (Netflix)



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



„The Killing” (TVP VOD, Player)



Detektyw Sara Lund odbywa ostatnie dni służby. Zbrodnia na dziewiętnastoletniej dziewczynie sprawia, że kobieta rozpoczyna śledztwo.



„Ruchome piaski” (Netflix)



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Sanktuarium zła” (Canal+)



Czy może być coś gorszego niż uwięzienie w szpitalu, w którym nic nie jest takie, jakie się na pozór wydaje, a wszyscy dokoła uważają cię za kogoś zupełnie innego? Może to, że sam zaczynasz im wierzyć?



„Most nad Sundem” (TVP VOD, Player)



Szwedzka policjantka i duński inspektor prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa, którego ofiarę znaleziono na moście łączącym brzegi dwóch państw.Czytaj też:

Trzy nowe hity Disney+. Te seriale oglądają teraz wszyscyCzytaj też:

TOP 5 Netfliksa po weekendzie. Kryminały i thrillery zdominowały Polskę