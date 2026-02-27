Film o „Chłopakach z baraków” wchodzi do kin. Serial był fenomenem

Kultowi bohaterowie serialu wracają do kin w całej Polsce w zupełnie nowej, zwariowanej odsłonie – tym razem w rytmie country i rock’n’rolla. „Stojąc na ramionach kociaków” to czwarty pełnometrażowy film z kultowej serii „Chłopaki z baraków” oraz bezpośrednia kontynuacja filmu „Trailer Park Boys: Don’t Legalize It” (2014).

Filmowa kontynuacja serialowego fenomenu

Film wyreżyserował Charlie Lightening, za scenariusz odpowiada Mike Smith. W centrum historii znajduje się Bubbles — uwielbiany przez fanów outsider i ekscentryk, który tym razem postanawia spełnić swoje największe muzyczne marzenie. Zakłada country- folkowy zespół The Shitrockers i wraz z nieodłącznym Randym wyrusza w podróż, która z lokalnych barów zaprowadzi ich aż na europejskie sceny u boku Billy’ego Boba Thorntona i zespołu The Boxmasters.

Podróż po Europie szybko zamienia się w serię absurdalnych i kompromitujących przygód — od Pragi, przez Amsterdam i Berlin, aż po Liverpool. Alkohol, nieporozumienia, konflikty z menedżerem trasy oraz kolejne publiczne wpadki Bubblesa sprawiają, że zespół zostaje wyrzucony z tournée.

Pozostawieni bez pieniędzy i bez planu, Bubbles i Randy próbują wrócić do domu, chwytając się każdej możliwej pracy — od ulicznego grania po wyjątkowo niekonwencjonalne pomysły Randiego. Gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, pojawia się szansa na pojednanie i spełnienie największego marzenia Bubblesa: nagranie utworu w legendarnym Abbey Road Studios. Kulminacją filmu jest emocjonalny finał, w którym Bubbles wykonuje nową piosenkę „Stojąc na ramionach kociaków”.

W polskiej wersji językowej filmu wystąpił legendarny lektor Rafał Walentowicz, a za tłumaczenie odpowiada Antonina Kasprzak — oboje związani z serią Chłopaki z baraków od samego początku.

Film skierowany jest zarówno do fanów serialu „Chłopaki z baraków”, jak i do widzów szukających niepoprawnej, muzycznej komedii drogi z dużą dawką absurdu i rock’n’rolla. W obsadzie pojawią się:

Mike Smith – Bubbles

Robb Wells – Ricky

John Paul Tremblay – Julian

Patrick Roach – Randy

Billy Bob Thornton – gra samego siebie

Ronnie Wood – gra samego siebie

Eric Burdon – gra samego siebie

Martin Freeman, Robert Sheehan – gościnnie

Zdjęcia realizowano m.in. w Londynie, Glasgow, Pradze, Berlinie, Liverpoolu oraz w Nowej Szkocji. Film jest pierwszą kinową odsłoną serii wyreżyserowaną bez udziału jej twórcy, Mike’a Clattenburga.

Zwariowana komedia muzyczna z udziałem bohaterów kultowego serialu w kinach już od 27 lutego 2026.

