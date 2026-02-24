Mroczny thriller medyczny trafia do telewizji! Andrzej Chyra w głównej roli

Zło czynione w imię dobra, sprawiedliwość wymierzana własnoręcznie w imieniu poszkodowanych, zbrodnia bez kary. „Sortownia” to historia lekarza, który zamiast bezwarunkowo ratować każde ludzkie życie, w uzasadnionych przypadkach postanawia je odbierać. Tymi działaniami utwierdza się w przekonaniu, że czyni świat lepszym i odzyskuje dawno utracony sens własnego życia. W roli głównej Andrzej Chyra.

Nowy thriller trafia na antenę Polsatu. Ten hit pokochali już widzowie w sieci

Zielony – pacjenci do poczekalni, żółty – krótszy czas oczekiwania, czerwony – natychmiastowa pomoc. Lekarze SOR-u każdego dnia walczą nie tylko o ludzkie życie, ale także z trudnymi realiami polskiej służby zdrowia. Jednym z nich jest doktor Jacek Woliński, który w całości poświęcił się pracy.

To nie tylko jego życiowa misja, ale też jedyna szansa na zapomnienie o demonach przeszłości. Woliński przez pacjentów określany jest jako „dobry lekarz”, ale czy na pewno to dobry człowiek? Rozdarty pomiędzy etyką lekarską a potrzebą wymierzenia sprawiedliwości tym, którzy mogą jej nie zaznać, staje przed trudnymi moralnie decyzjami i z każdym kolejnym przypadkiem coraz bardziej osadza się w roli pana życia i śmierci. Wybawcy lub kata.

Reżyserką serialu jest Anna Kazejak. Za scenariusz odpowiedzialni są Wiktor Piątkowski, Monika Powalisz, Michał Wawrzecki i Joanna Kozłowska. Za zdjęcia odpowiada Piotr Niemyjski.

Cały sezon „Sortowni” to łącznie osiem odcinków. Będą emitowane na antenie telewizji Polsat w czwartki, począwszy od 5 marca o godzinie 22:55.

Czytaj też:

Nowy serial Prime Video hitem w sieci. Ludzie mają obsesjęCzytaj też:

TOP 5 Netfliksa po weekendzie. Kryminały i thrillery zdominowały Polskę