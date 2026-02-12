Głośne kryminalne seriale wreszcie w Polsce. Premierowo w telewizji

Nadchodzący miesiąc w ramówce stacji zapowiada się jak maraton dla fanów kryminałów i thrillerów. Wracają głośne seriale, pojawiają się polskie premiery nowych sezonów, a wieczorne pasma wypełnią historie o zbrodniach, porwaniach i śledztwach prowadzonych pod presją czasu.

Kryminalne premiery i powroty hitowych seriali

Wśród najważniejszych pozycji w ramówce na marzec kanału 13 Ulica znalazła się polska premiera 3. sezonu włoskiego serialu kryminalnego „Blanca”. Nowe odcinki będzie można oglądać w poniedziałki o 22:00 od 2 marca, a na start zaplanowano emisję dwóch epizodów. Tytułowa bohaterka, Blanca Ferranca, niewidoma profilerka z policji w Genui, bada sprawę śmierci młodej Ukrainki i porwania jej niemowlęcia. Trop prowadzi do siatki handlu dziećmi, a sytuację komplikują osobiste problemy Blanki oraz napięcia na komendzie.

Kontynuację otrzymują także nowe odcinki „Chicago P.D”.. 13. sezon serialu wraca z kolejnymi sprawami jednostki śledczej z Chicago. Na antenie 13 Ulicy pojawią się też kolejne odsłony serialu „Bez śladu”. Produkcja pokazuje pracę nowojorskiej jednostki FBI do spraw osób zaginionych. W środowe wieczory o 22:00 widzowie zobaczą dalszy ciąg francuskiego serialu „Metoda Wagnera”. Głównym bohaterem jest César Wagner, świeżo mianowany szef policji w Strasburgu. W czwartki o 22:00, po dwa odcinki, kontynuowany będzie 4. sezon kanadyjskiego serialu „Motyw”. Piątkowe wieczory o 22:00 wypełni pasmo „Thrillerowe noce”. Niedziele o 22:00 należą do francuskiej serii „Morderstwo w…”, prezentującej śledztwa osadzone w różnych miastach i regionach Francji.

Sensacyjny marzec na 13 Ulicy

Kadr z serialu „Blanca”



Kadr z serialu „Bez śladu”



Lolejne odsłony serialu „Bez śladu”. Produkcja pokazuje pracę nowojorskiej jednostki FBI do spraw osób zaginionych. W następnych epizodach relacja Jacka i Anne zostaje wystawiona na próbę, Martin zmaga się z uzależnieniem od leków przeciwbólowych, a Danny odczuwa skutki zespołu stresu pourazowego. Odcinki emitowane są w dni powszednie o 20:10, po dwa dziennie.



„Chicago P.D.”



Kontynuację otrzymują nowe odcinki „Chicago P.D.”. 13. sezon serialu wraca z kolejnymi sprawami jednostki śledczej z Chicago. Voight, nowa rekrutka Imani i reszta zespołu mierzą się z coraz bardziej złożonymi dochodzeniami. Emisja we wtorki o 22:00.



„Metoda Wagnera”



W środowe wieczory o 22:00 widzowie zobaczą dalszy ciąg francuskiego serialu „Metoda Wagnera”. Głównym bohaterem jest César Wagner, świeżo mianowany szef policji w Strasburgu. Ekscentryczny detektyw, pracoholik i hipochondryk, wykorzystuje własne obsesje w pracy operacyjnej, czym dezorientuje otoczenie. W nowych odcinkach zajmie się między innymi sprawą zamordowanej działaczki na rzecz praw zwierząt, tajemnicą palca znalezionego w butelce piwa z browaru swojej rodziny, śmiercią aktora podczas przesłuchania oraz ciałem odkrytym w dniu ślubu jego matki, burmistrzyni miasta.



„Motyw”



W czwartki o 22:00, po dwa odcinki, kontynuowany będzie 4. sezon kanadyjskiego serialu „Motyw”. Produkcja śledzi losy detektyw Angie Flynn z Vancouver. Widzowie od początku znają sprawcę, a osią fabuły pozostaje ustalenie motywu zbrodni. Nowe sprawy dotyczą m.in. byłego więźnia pracującego jako bramkarz w klubie muzycznym, zawodniczki wyścigów na wrotkach, nauczycielki z konserwatorium oraz projektanta gier komputerowych.



„Thrillerowe noce”



Piątkowe wieczory o 22:00 wypełni pasmo „Thrillerowe noce”. Widzowie zobaczą serię filmowych historii opartych na skrajnych emocjach i dramatycznych decyzjach. „Nikt nie porzuci mojej córki” pokazuje matkę, która decyduje się wynająć płatnego zabójcę, gdy były chłopak córki odrzuca prośby o ponowne spotkanie. „Zginąć dla męża” to opowieść o ciężarnej kobiecie, która odkrywa, że jej niewierny partner jest gotów posunąć się do zbrodni. W filmie „Jeśli ucieknę” religijna kobieta zostaje wrobiona w zabójstwo najlepszej przyjaciółki i zaczyna ucieczkę. „Wiara w płomieniach” przedstawia historię pielęgniarki walczącej z potężnym pożarem w miasteczku Paradise w Kalifornii.

W paśmie pojawią się też konkretne tytuły z marcowej rozpiski. „Potrójne zagrożenie” opowiada o oddziale najemników, który musi ocalić córkę miliardera przed zamachem. „Ona temu winna” skupia się na młodej kobiecie zaniepokojonej decyzją brata o ślubie z dopiero co poznaną partnerką. „Przepis na porwanie” pokazuje właścicielkę restauracji ratującą uprowadzoną córkę. „Różę na jej grób: Historia Randy’ego Rotha” to historia seryjnego mordercy, którego ofiarami były jego żony.



„Morderstwo w…”



Niedziele o 22:00 należą do francuskiej serii „Morderstwo w…”, prezentującej śledztwa osadzone w różnych miastach i regionach Francji. W nowych odsłonach pojawią się tytuły „Morderstwa w La Ciotat”, „Morderstwa w Aix-en-Provence”, „Duchy Hawru” oraz „Morderstwo w średniowiecznym Provins”. Każda z historii prowadzi widzów w inne realia i lokalne tajemnice, ale wspólnym mianownikiem pozostaje zbrodnia i dochodzenie prowadzone pod presją. Czytaj też:

