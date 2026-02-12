Awantura o „Familiadę”. TVP tłumaczy „wpadkę” Strasburgera

Jedno pytanie w popularnym teleturnieju wystarczyło, by w sieci rozpętała się burza. Widzowie „Familiady” zarzucili Karolowi Strasburgerowi poważną pomyłkę w trakcie finałowej rundy. Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że oficjalne stanowisko musiała opublikować Telewizja Polska.

Zamieszanie wokół „Familiady”. Widzowie wytykają błąd prowadzącemu

Karol Strasburger prowadzi „Familiadę” od ponad trzydziestu lat i należy do najbardziej rozpoznawalnych gospodarzy teleturniejów w Polsce. Mimo ogromnego doświadczenia ostatni odcinek programu wywołał falę komentarzy sugerujących, że doszło do wpadki podczas czytania pytań.

Według części widzów prowadzący miał pominąć pierwsze pytanie i przejść do kolejnego, co ich zdaniem mogło wpłynąć na wynik gry. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się krytyczne wpisy.

„Strasburger powinien najpierw przeczytać pierwsze pytanie, które pominął uczestnik, czyli „zawód który”... a nie „inaczej afisz”, który był czwartym pytaniem... Dlatego wygrali” — oburzał się w sieci jeden z widzów. Pojawiły się też ostrzejsze opinie pod adresem prezentera. „Strasburger już na emeryturę. Jest za wolny. Czyta za wolno i zabiera sekundy uczestnikom” — napisała internautka.

TVP publikuje oświadczenie. „Wszystko zgodnie z zasadami”

W odpowiedzi na rosnące kontrowersje głos zabrali producenci programu. Na oficjalnym profilu „Familiady” opublikowano komunikat, w którym zapewniono, że finałowa rozgrywka przebiegła prawidłowo i zgodnie z regulaminem. „Ostatni odcinek „Familiady” wywołał w sieci wiele emocji i poruszenia. Zupełnie nas to nie dziwi — w końcu od ponad 30 lat dostarczamy Wam wiele radości, uśmiechu, a — jak widać — czasem też adrenaliny” — czytamy w oświadczeniu.

Twórcy podkreślili też, że zależy im na jasnym wyjaśnieniu sytuacji.„Chcemy Wam dziś z pełnym przekonaniem przekazać, iż finałowa rozgrywka w ostatnim odcinku przebiegła zgodnie z zasadami programu”.

Wyjaśniono również mechanizm działania rundy finałowej. „Po komendzie »dalej« prowadzący może przejść do krótszego pytania — niekoniecznie pierwszego — by dać uczestnikowi większą szansę wykorzystania pozostałego czasu i zdobycia głównej wygranej. Tak też się stało — znajomi z pracy zgarnęli 26 056 tysięcy złotych, z czego się bardzo cieszymy”.

Nie wszyscy widzowie dali się przekonać

Mimo oficjalnego stanowiska stacji część komentujących nadal podchodzi do sprawy sceptycznie. Pod wpisem pojawiły się kolejne krytyczne głosy. „Najlepsze emocje są wtedy, gdy wiadomo, że gra jest uczciwa” — oceniła jedna z internautek.

