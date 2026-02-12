Miłosny maraton w TV. Stacja odpala romantyczne soboty lutego

Luty na małym ekranie zamienia się w maraton wielkich ekranowych uczuć. Stacja zamiast jednego walentynkowego wieczoru proponuje cały cykl romantycznych sobót — od komedii, przez klasyczne romanse, po historie o miłości wystawionej na najcięższe próby.

Romantyczne soboty w telewizji. Miłość w każdej odsłonie

W repertuarze, który na luty przygotował kanał Kino TV, znalazły się tytuły, które od lat przyciągają widzów i regularnie wracają na listy najbardziej ukochanych filmów. Święto Zakochanych staje się zatem pretekstem do szerszego przeglądu filmowych historii o relacjach, namiętnościach i trudnych wyborach.

W lutowej ramówce Kino TV pojawiają się zarówno klasyki – „Miłość, szmaragd i krokodyl” oraz „Cztery wesela i pogrzeb”, jak i znane kinowe hity: „Zakochana złośnica”, „Moulin Rouge” oraz „Romeo i Julia”. Każda sobota została ułożona jako osobny blok romantycznych seansów.

Miłość na ekranie w każdą sobotę

„Książę i ja”



„Książę i ja” — produkcja utrzymana w klimacie wczesnych lat dwutysięcznych. Wyemancypowana studentka college’u Paige (Julia Stiles) zakochuje się w Edwardzie (Luke Mably), nie wiedząc, że jest on księciem Danii. Gdy prawda wychodzi na jaw, bohaterka musi podjąć decyzję, która zmieni jej życie. Emisja: 14.02, godz. 15:30.



„Miłość, szmaragd i krokodyl”



„Miłość, szmaragd i krokodyl” — klasyka kina lat 80., łącząca przygodę, humor i romans. W rolach głównych Michael Douglas i Kathleen Turner, których ekranowa chemia stała się jednym z największych atutów filmu. Historia autorki romansów, która rusza do Kolumbii, by uratować porwaną siostrę, szybko zmienia się w pełną napięcia i żartów wyprawę z charyzmatycznym łowcą przygód. Emisja: 14.02, godz. 17:50.



„Francuski pocałunek”



„Francuski pocałunek” — romantyczny hit lat 90. Charlie (Timothy Hutton) wyjeżdża do Paryża, a jego narzeczona Kate (Meg Ryan), bojąca się latania, zostaje w domu. Wkrótce odkrywa, że partner związał się z inną kobietą i chce zostać we Francji. Kate rusza za nim do Europy, a w podróży poznaje tajemniczego Francuza (Kevin Kline), który zmienia bieg wydarzeń. Emisja: 14.02, godz. 20:00 oraz 21.02, godz. 17:50.



„Romeo i Julia”



„Romeo + Julia” — adaptacja tragedii Szekspira z 1996 roku, przeniesiona do realiów Venice Beach w Kalifornii. Leonardo DiCaprio i Claire Danes grają kochanków z wrogich światów, osadzonych w scenerii gangów i współczesnej przemocy. Film wyróżnia dynamiczna estetyka, rozpoznawalna ścieżka dźwiękowa i zachowane oryginalne wersety dramatu. Produkcja stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych romantycznych tytułów młodzieżowych lat 90. Emisja: 14.02, godz. 22:00.



„Zakochana złośnica”



„Zakochana złośnica” — jedna z najpopularniejszych produkcji 1999 roku i nowoczesna, komediowa adaptacja Szekspira. Kat (Julia Stiles) to niezależna licealistka wychowywana przez surowego ojca. Jej siostra Bianca (Larisa Oleynik) może się umawiać dopiero wtedy, gdy starsza znajdzie chłopaka. Rozwiązaniem ma być Patrick Werona (Heath Ledger), który podejmuje się zadania zdobycia serca Kat. Film zapisał się w pamięci widzów m.in. sceną wykonania „Can’t Take My Eyes Off You”. Emisja: 21.02, godz. 15:50.



„Dobry rok”



„Dobry rok” — romantyczna historia osadzona w słonecznej Francji. Maximilian Skinner (Russell Crowe), zapracowany bankier, dziedziczy winnicę po wujku i przyjeżdża ją sprzedać. Na miejscu konfrontuje się z zupełnie innym tempem życia i nowymi relacjami, które zmieniają jego podejście do świata i uczuć. Emisja: 28.02, godz. 15:00.



„Cztery wesela i pogrzeb”



„Cztery wesela i pogrzeb” — klasyczna komedia romantyczna z Hugh Grantem i Andie MacDowell. Opowieść o Charlesie, który unika poważnych związków, aż poznaje Carrie — kobietę, w której się zakochuje, choć ona planuje ślub z kimś innym. Film zdobył nominacje do Oscara za najlepszy film i scenariusz, a utwór „Love Is All Around” zespołu Wet Wet Wet przez 15 tygodni utrzymywał się na szczycie brytyjskich list przebojów. Emisja: 28.02, godz. 17:35.Czytaj też:

