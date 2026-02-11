Elita kryminałów na HBO Max. Największe sztosy serwisu

Katalog kryminalnych produkcji, jaki ma do zaproponowania platforma HBO Max swoim subskrybentom, jest naprawdę imponujący. Są tutaj produkcje telewizyjne, także polskie seriale oryginalne, które z zapartym tchem oglądaliśmy przez lata na TVN, potem Playerze, są produkcje własne HBO Max, z których słynie platforma, ale też klasyki gatunku, które akurat teraz znalazły się w bibliotece serwisu. Każdy z nich to gwarancja inteligentnej fabuły, ciekawych postaci i zaskakujących zwrotów akcji – idealne propozycje na wieczór, gdy chcesz całkowicie zanurzyć się w świat kryminalnych zagadek. Wybraliśmy bowiem tylko te tytuły, które widzowie z Polski ocenili najlepiej. Możesz więc bez obaw o to, że seans może okazać się słaby, odpalić naszą listę i sprawdzić, czego jeszcze nie oglądałeś i co „wpadnie ci w oko”. Ten katalog sprawi, że każdy fan zagadek kryminalnych znajdzie coś dla siebie – zarówno intensywne, mroczne opowieści, jak i inteligentne intrygi, które wciągają od pierwszego odcinka.

35+ najlepszych filmów kryminalnych dostępnych teraz na HBO Max

„Szabla”



Dziennikarka bada sprawę dot. zamachu na serbskiego premiera. Jej śledztwo prowadzi ją do mrocznego świata skorumpowanego aparatu państwowego.



„Po obu stronach otchłani”



Kiedy morderca jej córki zostaje przedwcześnie zwolniony z więzienia, policjantka Luise Berg zmierza ku katastrofie.



„To miasto należy do nas”



Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.



„Ogród z brązu”



Czteroletnia córka Lily i Fabiana znika bez śladu. Zrozpaczeni rodzice desperacko starają się odnaleźć dziecko.



„Duster”



Historia odważnego kierowcy do zadań specjalnych, pracującego dla rozwijającego się syndykatu przestępczego. Gdy do miasta przybywa zdeterminowana młoda agentka, zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę rozbić jego kryminalną rodzinę.



„Żywioły Saszy – Ogień”



Po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, gdzie przez siedem lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki, Sasza Załuska wraca do Polski i niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie.



„Perry Mason”



Los Angeles 1932 rok, adwokat Perry Mason przyjmuje sprawę swojego życia.



„Zamęt”



Losy młodego mężczyzny, który powraca do rodzinnego Memphis z wojny w Wietnamie i próbuje odnaleźć się w normalnym życiu. Odrzucony przez bliskich, rozpoczyna współpracę z gangsterami.



„Ogrodnicy”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial "Ogrodnicy" przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.



„Skandal w angielskim stylu”



Jeremy Thorpe, lider brytyjskiej Partii Liberalnej, zostaje oskarżony o udział w spisku i podżeganie do zabójstwa.



„Odwróceni. Ojcowie i córki”



Sielankowe życie Sikory i „Blachy” zakłóca sprawa dotycząca brutalnych morderstw, którą prowadzi córka jednego z nich. Mężczyźni, bojąc się o swoje dzieci, ponownie łączą siły.



„Nieobecni”



Mila Gajda wraca do rodzinnego miasteczka na święta gdzie odkrywa, że jej najbliżsi zniknęli w tajemniczych okolicznościach.



„Cormoran Strike”



Weteran wojenny zakłada w Londynie agencję detektywistyczną. Doświadczenie umożliwia mu rozwiązywanie spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



„Scheda”



Po śmierci Jana Mroza, szanowanego emerytowanego żołnierza, jego rodzina i mieszkańcy małego nadmorskiego miasteczka odkrywają skrywane sekrety. Walka o spadek ujawnia rodzinne konflikty, miłość, zdradę i napiętą atmosferę społeczności Helu.



„Snowfall”



Serial obyczajowy opowiadający o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta.



„Pustkowie”



Pewnego dnia niespodziewanie i w niewyjaśnionych okolicznościach znika czternastoletnia córka Hany. Kobieta nie spocznie, póki nie odnajdzie dziewczyny oraz osób odpowiedzialnych za jej zniknięcie.



„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Behawiorysta”



Były prokurator Gerard Edling ściga brutalnego mordercę, który upublicznia swoje zbrodnie w sieci.



„Pułapka”



Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny.



„Więzienie Oz”



W więzieniu stanowym OZ zarówno skazańcy jak i pracownicy zmagają się codziennie ze swoimi myślami a także innymi ludźmi.



„Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Tokyo Vice”



Amerykański dziennikarz Jake Adelstein przyjeżdża do Tokio, gdzie rozpoczyna śledztwo w sprawie korupcji w policji i jej powiązań ze światem przestępczym.



„Babilon Berlin”



Młody komisarz z Kolonii przyjeżdża do Berlina, aby rozwiązać sprawę szantażu wysoko postawionych polityków.



„Grupa zadaniowa”



Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.



„Szadź”



Historia seryjnego mordercy oraz podążającej jego tropem komisarz policji.



„Deadwood”



Lipiec 1876. W opanowanym gorączką złota Deadwood zjawiają się obcy, którzy chcą tu rozpocząć nowe życie.



„Skazana”



Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok.



„Outsider”



Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.



„Chyłka”



Kiedy znika trzyletnie dziecko mecenas Chyłka postanawia rozwikłać tę sprawę.



„Banshee”



Po spędzeniu piętnastu lat w więzieniu bezimienny złodziej wychodzi na wolność. Oszustwo sprawia, że zostaje szeryfem małego miasteczka, gdzie mieszka jego dawna wspólniczka, Anastasia.



„Odwróceni”



Policjanci rozpracowujący gang pruszkowski próbują pozyskać informatora z wewnętrznego kręgu. Okazja nadarza się, gdy stojący wysoko w mafijnej hierarchii „Blacha” zostaje oskarżony o gwałt.



„Długa noc”



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.



„Mare z Easttown”



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Pingwin”



Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Mentalista”



Zmysł dedukcji oraz wybitny talent do obserwacji sprawiają, że Patrick Jane jest cennym konsultantem policji przy sprawach kryminalnych.



„Zakazane imperium”



Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.



„Prawo ulicy”



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



„Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa. Czytaj też:

