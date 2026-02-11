5 nowości na Netflix, 1 perełka od HBO Max. Ta premiera przyciągnie setki tysięcy Polaków

Wśród premier na Netflix i HBO Max ze środy 11 lutego 2026 roku to właśnie jedna nowość może szczególnie przyciągnąć uwagę polskich widzów – długo zapowiadany dramat historyczny w reżyserii Macieja Pieprzycy, który już od pierwszej zapowiedzi budzi ogromne zainteresowanie. To opowieść inspirowana prawdziwą historią z Górnego Śląska lat 70., która zabiera widzów w industrialny, duszny świat komunistycznej Polski, gdzie młoda lekarka odkrywa tajemniczą serię zachorowań dzieci na ołowicę i staje oko w oko z opresyjnym systemem.

To produkcja, która ma także świetną polską obsadę — obok Joanny Kulig zobaczymy tu m.in. Kingę Preis, Michała Żurawskiego, Agatę Kuleszę, Mariana Dziędziela, Zbigniewa Zamachowskiego, Roberta Talarczyka i Annę Guzik. Dzięki temu „Ołowiane dzieci” z miejsca staje się jedną z najgłośniejszych premier tego tygodnia i kluczową propozycją dla fanów ambitnych seriali.

Obok tej polskiej historii na Netflix debiutują dziś także kolejne sezony i tytuły z różnych gatunków — od reality show, przez kryminalne śledztwa, po dramaty inspirowane prawdziwymi historiami. HBO Max dorzuca z kolei swoją jedną perełkę, którą zdecydowanie warto mieć na radarze.

Co dziś obejrzeć? Mocne nowości na Netflix i jedna mega premiera HBO Max

„Ołowiane dzieci” (Netflix)



Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przeniesie widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splotą się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.



„Za mgłą”, 2. sezon (Netflix)



Kobieta po separacji z mężem zostaje znaleziona brutalnie zamordowana w domu jej brata. Do sprawy przydzielony zostaje świeżo przeniesiony do wydziału Garundi i jego nowy szef, rzeczowy Dhanwant Kaur. Obaj śledczy szybko zauważają, że sprawa jest równie zawikłana, jak ich poplątane życia osobiste.



„Miłość jest ślepa”, 10. sezon (Netflix)



Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



„W mieście strachu” (Netflix)



W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.



„Wielkie Nic” (HBO Max)



Charlie, były nauczyciel, zatrudnia się w centrum informacji telefonicznej i pierwszego dnia pracy zostaje zwolniony. Uważa, że nie potrafi zapewnić bytu swojej córce Emily i żonie Penelopie. Po namowie Gusa, znajomego z nowej pracy, zgadza się na jego pozornie bezproblemowy plan zdobycia pieniędzy. Chcą zaszantażować wielebnego Smallsa, który figurował często w bazie danych firmy jako osoba odwiedzająca strony porno. Do dwóch mężczyzn dołącza jeszcze Josie, miss nastolatek, i plan zaczyna być wprowadzany w życie.Czytaj też:

