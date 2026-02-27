Nowa serialowa perełka od Camilli Läckberg – królowej skandynawskich kryminałów!

„The Beach Hotel” to idealna propozycja dla fanów intrygujących dramatów obyczajowych z nutą romansu i kryminału. Pierwsze części przyzwyczaiły widzów do mrocznego klimatu i intryg sączących się niczym trucizna zatruwająca życie poszczególnych bohaterów. Fabuła dotyczy losów właścicieli oraz pracowników dwóch konkurujących ze sobą hoteli. To kompletna, wielowątkowa opowieść, w której tajemnice, zdrady i ukryte powiązania nadają ton całej historii. Pierwszy sezon traktował o sprawie tajemniczej śmierci właściciela hotelu Mistral Egila Gripa na przyjęciu urodzinowym jego odwiecznego wroga i właściciela The Beach Hotel Wernera Gyllenmarka. Tragiczna śmierć uruchomiła bezlitosną lawinę wydarzeń, obnażającą sekrety poszczególnych bohaterów i ujawniła istnienie nieznanej wcześniej córki Egila – Rebecki, która otrzymała w spadku połowę rodzinnego biznesu.

Kolejne odcinki nie ustępowały dynamiką poprzedniemu sezonowi, a tym razem nie oszczędzono również rodziny Gyllenmarków. Po ogłoszeniu, że stery w The Beach Hotel przejmie po Wernerze jego córka Petra, kobieta została odnaleziona martwa. Co gorsza pierwsze podejrzenia padły na jej brata Sebastiana uwikłanego w romans z przedstawicielką zwaśnionego rodu Julie.

Skandynawska perełka serialowa powraca. Znów będzie mocno

W nowym, trzecim sezonie demony przeszłości powracają ze zdwojoną siłą, a testowi poddawane są wytrzymałość i lojalność bohaterów. Werner po zamachu na jego życie częściowo traci pamięć. W jej odzyskaniu pomaga mu była żona Marianne, będąca jednocześnie wdową po Egilu Gripie. Ta sytuacja nie podoba się jego nowej partnerce, Vendeli, która staje na głowie, by uchronić rodzinny biznes przed upadkiem. Nie pomaga jej w tym kolejne morderstwo dokonane na terenie hotelu i nieprzychylne miano nadane przez lokalną prasę. Sprawę rozpracowuje nowa policjantka przy wsparciu dziennikarza, który

przybył do miasta, by napisać książkę o wcześniejszych wydarzeniach. Z kolei Sebastian zamierza otworzyć centrum jogi, mogące być ciekawym urozmaiceniem dla hotelowych gości, jednak robi to… w konkurencyjnym kurorcie, a na domiar złego współpracuje z byłą kochanką. Mimo że oboje poukładali sobie życie, a Julie niedawno wyszła za mąż, dawne uczucie daje o sobie znać i jeszcze bardziej komplikuje losy bohaterów. W tle tych wydarzeń ma miejsce perfekcyjnie uknuta intryga i to przez osoby, po których najmniej moglibyśmy się tego spodziewać.

W produkcji wystąpili: zdobywca szwedzkiego Emmy, czyli nagrody Kristallen, Samuel Fröler („Co kryje prawda?”, „Playlista”), Sofia Karemyr („Młodość Astrid”, „Call Girl”), Filip Wolfe („Królowe Djursholm”), Irina Eidsvold Tøien („Thelma”, „Niewiniątka”), Hanna Asp („Krąg”), Jenny Ulving McCabe („Duch topielca”), Rojan Telo („Książęta”, „W Twoich rękach”), Milton Noel Malmeström („Paradis City”), Peter Eriksson („We Are the Best!”, „Zmiana”), Ellen Lion Siöö („Głowa pełna Ciebie”), Rennie Mirro („Książęta”, „The Box”), Astrid Morberg („The Haunting of Hollywood”), Ylvali Rurling („Morderstwa w Sandhamn”), Ruben Karsberg („Sens życia”), Saga-Maria Lundquist („Call of the Unseen”) oraz Jonas Malmsjö („Upadek królestwa”, „Szwedzki łącznik”). Reżyserią zajęli się Tereza Andersson („Bękart”), Andreas Lindergård („Swedish Dicks”) oraz Peter Lindmark („Wyjście”).

Premiera trzeciego sezonu produkcji „The Beach Hotel” będzie miała miejsce w dwóch transzach – pierwsze cztery odcinki pojawią się na Viaplay Filmy i Seriale 2 marca, a kolejne cztery tydzień później – 9 marca. Kanał Viaplay Filmy i Seriale można oglądać poprzez Prime Video Channels, Megogo, Canal+ oraz Play.

