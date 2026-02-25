Zaskakujące wyznanie Jolanty Kwaśniewskiej. „Muszę, żeby się uspokoić”

Podczas gali Bestsellerów Empiku Jolanta Kwaśniewska zaskoczyła prywatnym wyznaniem. Zdradziła, co robi po obejrzeniu telewizyjnych wiadomości, „żeby się uspokoić”.

Bestsellery Empiku i znane nazwiska na scenie

Tegoroczną galę Bestsellery Empiku 2025 poprowadzili Marcin Prokop, Szymon Majewski oraz Ewa Szmidt-Belcarz. Publiczność mogła usłyszeć duety: Dawida Podsiadło i Kaśkę Sochacką, Zalię oraz Piotra Roguckiego, a także IGO, któremu towarzyszyła Daria ze Śląska. Na scenie pojawili się również bracia Kacperczyk i Kukon, Mrozu oraz JJ, zwycięzca ubiegłorocznej Konkurs Piosenki Eurowizji. Do tańca poderwał Pezet, legenda sceny hip-hopowej. Wśród gości nie zabrakło oczywiście nominowanych twórców i rozpoznawalnych postaci życia publicznego, którzy wręczali statuetki laureatom.

Na scenie pojawiły się m.in. Jolanta Kwaśniewska i Katarzyna Grochola. Wspólnie ogłosiły zwycięzców w kategorii Kryminał — nagrodę otrzymał Sławek Gortych za książkę „Schronisko, które zostało zapomniane”, oraz w kategorii Literatura Piękna, w której triumfował Szczepan Twardoch z powieścią „Null”. – Dziękuję za to, że czytają tę trudną i niezbyt pocieszającą książkę. To dla mnie dowód na siłę literatury. To mnie, jako pisarza, umacnia w przekonaniu, że moja praca jest coś warta – dziękował pisarz.

„Jak oglądnę wiadomości…”

Tuż przed ogłoszeniem pierwszego z werdyktów między byłą pierwszą damą a autorką bestsellerów doszło do krótkiej, swobodnej wymiany zdań.

„Fantastyczna kategoria, którą kocham. Mój mąż się śmieje, że przed zaśnięciem zawsze oglądam jakiś straszny film. A ja właśnie wtedy mówię: „Kochany, jak oglądnę wiadomości, to muszę oglądnąć jakiś kryminał, żeby się uspokoić”” — wyznała Jolanta Kwaśniewska.

Na ripostę nie trzeba było długo czekać. „Oczywiście, ja to samo powtarzam swojemu, a mój jest tylko muzykiem” — dodała Katarzyna Grochola.

