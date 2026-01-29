Prime Video odsłania serialowe plany na 2026 rok. Wielkie powroty i głośne premiery

Prime Video odkrywa karty na 2026 rok i robi to z rozmachem, który jasno pokazuje ambicje platformy na nadchodzące miesiące. Wśród zapowiedzianych premier znajdziemy zarówno wielkie powroty uwielbianych hitów, jak i zupełnie nowe seriale, które mają potencjał, by szybko stać się globalnymi fenomenami. To oferta skrojona pod bardzo różne gusta – od mrocznych thrillerów kryminalnych i historii detektywistycznych, przez widowiskową fantastykę naukową i komiksowe uniwersa, aż po romanse, dramaty obyczajowe i adaptacje bestsellerowych książek.

Prime Video wyraźnie stawia na znane marki i rozbudowane światy, ale nie zapomina też o świeżych pomysłach oraz bohaterach, którzy dopiero mają zapisać się w popkulturze. W 2026 roku widzowie mogą liczyć na opowieści osadzone w różnych epokach – od XIX wieku, przez mroczne lata 30. XX wieku, aż po futurystyczne wizje przyszłości – a także na historie bardzo bliskie współczesnym emocjom i problemom. Wśród nowości nie zabraknie mocnych nazwisk, finałów kultowych serii, prequeli, które rzucą nowe światło na ikoniczne postacie, oraz adaptacji literatury, po które sięgają miliony czytelników na całym świecie. Zapowiedzi jasno sugerują, że przyszły rok może być jednym z najmocniejszych w historii platformy. Poniżej znajdziecie pełną listę ogłoszonych serialowych nowości.

Serialowe nowości w 2026 roku na Prime Video. Platforma odkrywa karty

„Cross”, 2. sezon



W 2. sezonie serial wkracza w bardziej śmiały i niebezpieczny rozdział. Miliarder i magnat biznesowy Lance Durand zwraca się do FBI o ochronę po otrzymaniu groźby śmierci powiązanej z zabójstwem miliardera-playboya. Detektyw Alex Cross oraz agentka FBI Kayla Craig prowadzą nową wspólną misję mającą na celu ochronę Duranda oraz odnalezienie zabójcy, który pozostawia po sobie makabryczne tropy. Tymczasem John Sampson, zawodowy partner Crossa i jego wieloletni najlepszy przyjaciel, nawiązuje nieoczekiwany kontakt.

Premiera: 11/02/2026



„Młody Sherlock”



Sherlock Holmes to bezwstydny młody mężczyzna – bezpośredni i nieokiełznany – który zostaje wplątany w sprawę morderstwa zagrażającą jego wolności. Jego pierwsza sprawa ujawnia globalny spisek, który na zawsze zmienia jego życie. Serial, którego akcja toczy się w Oksfordzie lat 70. XIX wieku oraz podczas zagranicznych podróży dorastającego Holmesa, odsłoni młodzieńcze wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

Premiera: 04/03/2026



„Scarpetta”



Thriller kryminalny oparty na bestsellerowej serii książek śledzi losy Kay Scarpetty (Nicole Kidman), głównej lekarki medycyny sądowej, która wraca do Wirginii i ponownie obejmuje swoje dawne stanowisko. W dążeniu do sprawiedliwości Scarpetta musi zmierzyć się ze skomplikowanymi relacjami, w tym z napiętymi stosunkami z siostrą Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis), skonfrontować wieloletnie zawodowe i osobiste niechęci oraz stawić czoła sekretom grożącym zburzeniem wszystkiego, co zbudowała.

Premiera: 11/03/2026



„The Boys”, 5. sezon



W 5. i zarazem finałowym sezonie świat należy do Homelandera i jest całkowicie podporządkowany jego chaotycznym, egomaniakalnym kaprysom. Hughie, Mother’s Milk i Frenchie trafiają do obozu internowania zwanego „Obozem Wolności”. Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciwko przytłaczającej potędze Supów. Kimiko znika bez śladu.



Premiera: 08/04/2026



„Spider-Noir”



Spider-Noir to serial aktorski oparty na komiksie Marvela Spider-Man Noir. Opowiada historię starzejącego się i mającego pecha prywatnego detektywa (Nicolas Cage) w Nowym Jorku lat 30., który zostaje zmuszony zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

Premiera: 2026



„Elle”



Elle ukazuje licealne czasy Elle Woods i opowiada o jej doświadczeniach, które ukształtowały ją jako ikoniczną młodą kobietę, którą poznaliśmy i pokochaliśmy w pierwszym filmie Legalna blondynka.

Premiera: 01/07/2026



„Blade Runner 2099”



Serial z gatunku fantastyki naukowej będący kontynuacją filmu Blade Runner 2049 z 2017 roku.

Premiera: 2026



„Carrie”



Carrie to oparty na powieści Stephena Kinga z 1974 roku o tym samym tytule ośmioodcinkowy serial o zjawiskach nadprzyrodzonych. W wyprodukowanym przez Mike'a Flanagana horrorze tytułową postać gra Summer H. Howell.

Premiera: 2026



„Every Year After”



Every Year After to opowiedziana na przestrzeni sześciu lat i jednego tygodnia romantyczna, nostalgiczna historia pierwszych miłości oraz ludzi i wyborów, które na zawsze nas kształtują.

Premiera: 2026



„Off Campus”



Osadzony w realiach studenckich i oparty na bestsellerowej serii książek, Off Campus to serial obyczajowy, który śledzi losy elitarnej drużyny hokeja na lodzie oraz kobiet w ich życiu. Bohaterowie mierzą się z miłością, złamanym sercem i odkrywaniem własnej tożsamości, budując głębokie przyjaźnie i trwałe więzi podczas wkraczania w dorosłość. 1. sezon koncentruje się na ognistym romansie potwierdzającym zasadę „przeciwieństwa się przyciągają” pomiędzy cichą autorką piosenek Hannah a gwiazdą hokeja Uniwersytetu Briar – Garrettem.

Premiera: 2026



„House of Spirits”



Saga rodzinna, która opowiada epicką historię dumnej i namiętnej rodziny, sekretnych miłości i krwawej rewolucji.

Premiera: 2026Czytaj też:

