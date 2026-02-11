Nicolas Cage w roli życia? Serial wychodzi w dwóch wersjach!

„Spider-Noir” to aktorski serial oparty na komiksie Marvela Spider-Man Noir. Opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage), doświadczonego, pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30., który po głęboko osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

W celu zapewnienia wyjątkowego doświadczenia podczas oglądania, Spider-Noir będzie dostępny w dwóchnwersjach: czarno-białej (Authentic Black & White) oraz kolorowej (True-Hue Full Color), dając widzom wybór.

Nadchodzi jeden z najbardziej wyczekiwanych superbohaterów. Kogo zobaczymy w serialu?

Opublikowane zdjęcia dają widzom wyjątkowy wgląd w świat Spider-Noir i przedstawiają następujących bohaterów:

Ben Reilly (Nicolas Cage) – Dawniej znany jako superbohater „Pająk”. Po osobistej tragedii porzucił swoje heroiczne alter ego. Tylko wyjątkowa sprawa może skłonić tego doświadczonego, ale pozbawionego szczęścia prywatnego detektywa do porzucenia roli zwykłego człowieka i ponownego założenia maski.

Robbie Robertson (Lamorne Morris) – Oddany dziennikarz próbujący przebić się w Nowym Jorku lat 30., mimo wielu przeciwności losu. Jest gotów zrobić wszystko dla kariery, a także dla swojego najlepszego przyjaciela, Bena.

Cat Hardy (Li Jun Li) – Gwiazda najmodniejszego nowojorskiego klubu nocnego. Choć może się wydawać, że zawsze dba wyłącznie o siebie, prawda jest znacznie bardziej złożona, niż można przypuszczać.

Janet (Karen Rodriguez) – Inteligentna, zadziorna i lojalna sekretarka Bena Reilly’ego. Chce pomóc swojemu szefowi i jego małej firmie odnieść sukces, przy czym nie ma żadnych oporów przed mówieniem prawdy osobom sprawującym władzę.

W obsadzie znaleźli się: laureat Oscara Nicolas Cage („Adaptation”, „Pig”), zdobywca nagrody Emmy Lamorne Morris („Fargo”, „Jess i chłopaki”), Li Jun Li („Grzesznicy”, „Babilon”), Karen Rodriguez („Klub polujących żon”, „Acapulco”), Abraham Popoola (Atlas, Kulawe konie), a także zdobywca nagrody SAG Jack Huston („Zakazane imperium”, „Day of The Fight”) oraz laureat Emmy® i nominowany do Oscara Brendan Gleeson („Duchy Inisherin”, „Harry Potter”). W rolach gościnnych występują m.in. Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson oraz Kai Caster.

„Spider-Noir”. Kiedy premiera?

Światowa premiera zaplanowana jest na wiosnę 2026 roku. Długo oczekiwany serial, który został wyprodukowany przez Sony Pictures Television dla MGM+ i Prime Video, zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych na linearnym kanale telewizyjnym MGM+, a następnie w serwisie Prime Video w ponad 240 krajach na całym świecie.

