Dobre filmy i seriale dla dwojga na Prime Video. To warto włączyć

Prime Video z okazji walentynek serwuje skrajnie romantyczny repertuar, który pokazuje miłość w jej skomplikowanej, przyprawiającej o szybsze bicie serca odsłonie – niebezpieczne trójkąty miłosne w elitarnej włoskiej szkole, miłość do członka rodziny królewskiej, godzenie ambicji zawodowych z drugą szansą na miłość, czy odkrywanie zakazanego uczucia. Te chwytające za serce opowieści miłosne stanowią idealną ucieczkę na każdą romantyczną walentynkową chwilę.

10 romantycznych seriali i filmów, idealnych na walentynki

10. „Droga do ciebie” (film)

Europejska podróż Heather w Drodze do ciebie miała być jej ostatnią przygodą przed rozpoczęciem perfekcyjnie zaplanowanego życia. Jednak przypadkowe spotkanie z Jackiem zapoczątkowuje

nieoczekiwany romans, który zmienia wszystko, gdy na jaw wychodzą tajemnice, a wybory życiowe zderzają się ze sobą, zmieniając starannie zaplanowaną przyszłość bohaterki.

9. „Tego lata stałam się piękna” (serial)

Uwielbiany, zrealizowany w zachwycającej nadmorskiej scenerii serial ukazuje upojne wzloty i bolesne upadki pierwszej miłości na przestrzeni trzech sezonów. Widzowie podążają drogą Belly – od

beztroskich letnich dni po rozdzierające serce decyzje – gdy uwikłana jest w trójkąt miłosny z braćmi Conradem i Jeremiahem.

8. „Na samą myśl o tobie” (film)

Gdy 40-letnia samotna matka Solène poznaje Hayesa Campbella – 24-letniego wokalistę boysbandu Augusta Moona, rodzi się między nimi nieoczekiwany romans, który rzuca wyzwanie różnicy wieku i społecznym oczekiwaniom. Anne Hathaway i Nicholas Galitzine wnoszą elektryzującą chemię do tej opowieści o ponownym odkryciu namiętności i niekonwencjonalnej miłości.

7. Trylogia „Winnych” (seria filmowa)

Zakazana miłość wybucha w serii Trylogii Winnych, gdy Noah wprowadza się do rezydencji swojego nowego przyrodniego brata, Nicka. Ich natychmiastowy konflikt maskuje niezaprzeczalne uczucie, które rozwija się na przestrzeni trzech części naznaczonych złamanym sercem i namiętnością. Od sprzeciwu rodziców po pokusy studenckiego życia – ich związek napotyka na wszelkie możliwe przeszkody. Czy miłość zdoła pokonać żal?

6. „Red White & Royal Blue” (film)

Kiedy waśń pomiędzy synem prezydentki USA i brytyjskim księciem zaczyna grozić stosunkom międzynarodowym, mężczyźni zmuszeni są do zawarcia pozorowanego rozejmu. Jednak gdy ich lodowata rywalizacja topnieje, tarcia wywołują coś głębszego. Oparty na uwielbianym bestsellerze uroczy romans na nowo definiuje motyw relacji między wrogami, którzy stają się kochankami.

5. „Maxton Hall” (serial)

Gdy stypendystka Ruby odkrywa skandaliczną tajemnicę w Maxton Hall, arogancki dziedzic fortuny, James, zrobi wszystko, by ją uciszyć. Ich pełne napięcia starcia rozpalają nieoczekiwaną namiętność, łamiąc wszelkie społeczne bariery. Jednak gdy rozdziela ich rodzinny kryzys, Ruby pozostaje ze złamanym sercem, a James walczy, by ją odzyskać.

4. „Powiedz mi po cichu” (film)

Perfekcyjnie kontrolowane życie Kamili Hamilton rozpada się, gdy po siedmiu latach na jej drodze ponownie stają bracia Di Bianco. Thiago podarował jej niezapomniany pierwszy pocałunek, a Taylor

zapewniał nieustanną ochronę – obaj zostawili trwały ślad w jej sercu. Teraz wracają, burząc mury, które zbudowała, a dawne uczucia odżywają.

3. „Przepis na związek” (film)

Producentka telewizyjna Leah jest o krok od objęcia stanowiska prowadzącej najpopularniejszy poranny program w Nowym Jorku… do momentu, gdy o tę samą posadę zaczyna walczyć jej były

partner, Jarrett. Mężczyzna twierdzi, że sukces bestsellerowej książki całkowicie go odmienił, ale Leah skupia się wyłącznie na przełomie w swojej karierze, nawet wtedy, gdy niezaprzeczalna chemia między nimi grozi ponownym rozpalaniem dawnych uczuć.

2. „56 dni” (serial, premiera 18 lutego)

56 dni opowiada historię Olivera i Ciary, którzy po przypadkowym spotkaniu w supermarkecie zakochują się w sobie – szybko, intensywnie i niebezpiecznie. 56 dni później śledczy z wydziału

zabójstw przybywają do mieszkania Olivera, gdzie znajdują niezidentyfikowane ciało – brutalnie zamordowane i celowo doprowadzone do rozkładu. Czy to on ją zabił? A może to ona zabiła jego? Serial, przeplatający intensywny dzień trwającego śledztwa z pokręconą historią romansu młodych kochanków z przeszłości, jest zarówno wyjątkową opowieścią kryminalną, jak i fascynującym, zmysłowym thrillerem psychologicznym.

1. „Kochaj mnie, kochaj mnie” (film)

Gdy June ucieka do Włoch, poznaje dwóch zupełnie różnych mężczyzn: Jamesa – skrytego buntownika prowadzącego niebezpieczne, podwójne życie w świecie nielegalnych walk MMA – oraz jego pozornie

idealnego najlepszego przyjaciela Willa. Uwikłana w nieoczekiwany trójkąt miłosny w elitarnej szkole June odkrywa, że sprawy sercowe rzadko bywają proste.

Czytaj też:

70+ najlepszych thrillerów na Prime Video. Tylko filmy z oceną powyżej 6/10Czytaj też:

Genialny reżyser wraca z nowym serialem! Dał nam „Strefę gangsterów” i „Dżentelmenów”