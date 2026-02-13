Nowy teleturniej TVP. Jest już hitem na całym świecie

TVP1 sięga po sprawdzony, międzynarodowy format i stawia na rywalizację, w której liczy się nie tylko wiedza, ale i refleks. Polska premiera teleturnieju ma być jedną z kluczowych nowości wiosennej ramówki.

Nowy teleturniej w TVP1. Kiedy emisja?

Ten zapowiadany hit to „Omnibus – szybcy i mądrzy”. Nowy teleturniej, jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, zadebiutuje na antenie TVP1 3 marca. Program będzie emitowany od wtorku do czwartku o godz. 20:30, zastępując w tym paśmie serial „Zaraz wracam”.

„Omnibus – szybcy i mądrzy” to polska adaptacja formatu „The Smartest Person in the World”, stworzonego i wyprodukowanego przez Woestijnvis dla belgijskiej stacji Play. W Belgii teleturniej doczekał się już 23. sezonu. Producentem rodzimej wersji jest Rochstar, a nagrania pierwszych odcinków ruszą pod koniec lutego.

Krzysztof Czeczot gospodarzem teleturnieju

Gospodarzem programu został Krzysztof Czeczot – aktor, producent i reżyser teatralny, w przeszłości współpracujący m.in. z Teatrem Telewizji. Szerszej publiczności dał się poznać przed laty jako Maciej Szymczyk w serialu TVN „BrzydUla”.

W „Omnibusie” będzie moderował rywalizację znanych osób z różnych dziedzin życia publicznego. W każdym odcinku wystąpi trzech graczy – reprezentantów mediów, kultury czy sportu.

„Omnibus – szybcy i mądrzy”. Zasady gry

Formuła programu opiera się na czasie. Każdy uczestnik rozpoczyna grę z pulą stu sekund. To właśnie sekundy są „walutą” w tym teleturnieju.

Poprawne odpowiedzi zwiększają zapas czasu, natomiast błędy i zbyt długi namysł skutkują jego utratą. O zwycięstwie decyduje więc nie tylko zakres wiedzy, lecz także szybkość reakcji i umiejętność działania pod presją.

„Omnibus – szybcy i mądrzy” ma połączyć elementy quizu i show z udziałem znanych twarzy. TVP1 wyraźnie stawia na dynamiczną formułę i międzynarodowe doświadczenie formatu, który za granicą utrzymuje się na antenie od lat.

Czytaj też:

Tego w polskiej telewizji jeszcze nie było. Widzowie będą zachwyceniCzytaj też:

Bożena Dykiel niespodziewanie odeszła z „Na Wspólnej”. Produkcja próbowała ją odzyskać