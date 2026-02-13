Tego w polskiej telewizji jeszcze nie było. Widzowie będą zachwyceni

Tak właśnie zapowiada się marcowa ramówka tej stacji. Widzowie dostaną kryminalną premierę z magicznym twistem, powrót kultowego serialu o podróżach w czasie oraz solidną dawkę hollywoodzkich hitów w paśmie „Super Kino”. Sprawdzamy, co dokładnie na nas czeka, a nawet czyha na ekranie.

„Sanktuarium: Opowieść czarownicy” – kryminał nadprzyrodzony

Nowością miesiąca jest serial „Sanktuarium: Opowieść czarownicy”. Akcja rozgrywa się w niewielkim angielskim miasteczku Sanctuary, gdzie czarownice od lat funkcjonują jak zwyczajni członkowie społeczności. Spokój zostaje zburzony, gdy licealna gwiazda sportu ginie w tajemniczych okolicznościach.

Podejrzenia padają na Harper, córkę miejscowej czarownicy Sarah Fenn (Elaine Cassidy). Sarah, by oczyścić córkę z zarzutów, musi sięgnąć po całą swoją mistyczną wiedzę i nadprzyrodzone umiejętności. Jednocześnie pomaga inspektorce DCI Knight (Stephanie Levi-John) w odnalezieniu prawdziwego sprawcy.

Serial powstał na podstawie bestsellerowej powieści V.V. James. Za scenariusz i produkcję odpowiada Debbie Horsfield, znana z takich tytułów jak „Cutting It”, „Poldark” czy „The Forsytes”. Premiera została zaplanowana na środę 11 marca o 21:00 na kanale SCI FI. Na start widzowie zobaczą dwa odcinki, kolejne będą emitowane w środy o tej samej porze.

„Ministerstwo Czasu” – powrót klasyki fantasy

We wtorki o 21:00, od 3 marca, rusza na kanale SCI FI powtórkowa emisja dwóch sezonów klasycznego hiszpańskiego serialu fantasy „Ministerstwo Czasu”. Co tydzień pokazywane będą po dwa odcinki.

Fabuła koncentruje się na działalności tajnej agencji rządowej, której zadaniem jest powstrzymywanie podróżników w czasie przed ingerencją w bieg historii. Główni bohaterowie — żołnierz, student i ratownik medyczny — pochodzą z różnych epok i wspólnie strzegą drzwi czasu. W serialu pojawiają się znane postacie historyczne i legendarne. Wśród nich m.in. El Cid, Don Kichot oraz Napoleon Bonaparte.

„Super Kino” – hity na sobotnie wieczory

W soboty o 21:00 stacja zaprasza na cykl „Super Kino”, który w marcu wypełnią hollywoodzkie superprodukcje. 7 marca wyemitowany zostanie thriller science fiction „Nowy początek” w reżyserii Denisa Villeneuve’a, twórcy „Diuny” i „Blade Runnera 2049”.

14 marca widzowie przeniosą się do czasów starożytnego Cesarstwa Rzymskiego w filmie „Pompeje” Paula W.S. Andersona („Resident Evil”), opowiadającym o niszczycielskiej erupcji wulkanu, która obraca prowincjonalne miasteczko w ruinę.

21 marca na ekranie pojawi się Matthew McConaughey jako lider wyprawy na Saharę w pełnym akcji filmie przygodowym opartym na powieści Clive’a Cusslera.

Cykl zamknie „Zapowiedź” z Nicolasem Cage’em, emitowana 28 marca. To historia desperackiej próby powstrzymania nadchodzącej katastrofy, przepowiedzianej w tajemniczej kapsule czasu.

Czytaj też:

5 filmów na Netflix i 6 od HBO Max. Sprawdzamy preferencje Polaków przed weekendemCzytaj też:

Dobre filmy i seriale dla dwojga na Prime Video. To warto włączyć