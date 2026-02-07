Od rekordów kinowych do streamingu – obejrzyj „Dom dobry” już dziś

Każdy film w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego wywołuje w Polsce absolutną furorę, ale przeboju takiego jak „Dom dobry” nie było w w naszym kraju od lat.

Nowy film Wojciecha Smarzowskiego przyciągnął do kin ponad milion widzów. W premierowy weekend produkcję obejrzało 310 678 osób – to drugie najlepsze otwarcie w karierze reżysera, zaraz po „Klerze” (2018). Frekwencja wzrosła w kolejny weekend aż o 54 proc., co oznacza, że po 10 dniach film osiągnął imponujący wynik 1 203 624 widzów.

„Dom dobry” – o czym jest film?

Bohaterką filmu jest Gośka (Agata Turkot), która poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt). Na początku wydaje się, że los się do niej uśmiechnął – mężczyzna szaleje na jej punkcie, zasypuje prezentami, a nawet oświadcza się w Wenecji. Ale wkrótce sielanka zamienia się w koszmar. Wspólny dom staje się dla kobiety najniebezpieczniejszym miejscem na Ziemi.

„Dom dobry” to poruszająca opowieść o granicach miłości i cienkiej linii między uczuciem a przemocą. „Smarzowski zagląda do »dobrych domów«, gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć” – podkreśla dystrybutor.

Na ekranie pojawiła się cała plejada znakomitych aktorów: Tomasz Schuchardt, Agata Turkot, Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska i Andrzej Konopka.

Za kamerą stanął Paweł Tybora, scenografię przygotowała Joanna Macha, a muzykę skomponował Mikołaj Trzaska – współpracujący ze Smarzowskim od lat.

„Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego już w sieci. Gdzie go obejrzymy?

Film „Dom dobry” jest już dostępny do obejrzenia online. Znajdziecie go na platformie Prime Video, gdzie obecnie jest nr 4 w Polsce. Film jest dostępny w ramach subskrypcji serwisu. Można go również wykupić za 15,50 zł.

Czytaj też:

Elita kryminałów na Netflix. To teraz największe perełki serwisuCzytaj też:

HBO Max wygrywa dziś z Netfliksem 5:2! O tym serialu mówią już wszyscy i w końcu jest w Polsce