5 filmów na Netflix i 6 od HBO Max. Sprawdzamy preferencje Polaków przed weekendem

Jeśli zastanawiasz się, co włączyć wieczorem – mamy gotową ściągę. Na topie są mocne thrillery, gangsterskie historie, nieoczywiste romanse i kino z gwiazdorską obsadą. Widzowie najchętniej klikają dziś w produkcje, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty albo pozwalają na chwilę uciec w świat wielkich emocji. Na Netflikse królują brutalne porachunki, sensacyjne zwroty akcji i nieprzewidywalne relacje. Z kolei HBO Max przyciąga widzów ambitniejszymi historiami, nagradzanymi twórcami i filmami inspirowanymi prawdziwymi wydarzeniami. Sprawdziliśmy, co teraz jest najczęściej odpalane – oto listy hitów, które warto mieć w pamięci przed nadchodzącym weekendem.

Nie mrugniesz ani razu. 11 filmów, które teraz ogląda cała Polska

Jakie tytuły oglądają teraz masowo Polacy na Netflix?

„W mieście strachu”



W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.



„Co to będzie za ślub”



Najlepszy przyjaciel Thando – Charles – żeni się, a ona zgadza się zostać jego drużbą na wyjazdowym weselu w Knysnie. Tym samym nadchodzi ostatni moment, żeby oboje ustalili, czy są tylko bliskimi przyjaciółmi, czy kimś więcej.



„Proud Mary”



Mary (Taraji P. Henson) jest bezlitosną zabójczynią. Pracuje dla najbardziej znamienitej przestępczej rodziny w mieście, której głową jest Benny (Danny Glover). Kiedy pewnego razu kobieta zabija chronionego gangstera, aby uratować młodego chłopca, jej życie zmienia się całkowicie. Mary musi zmierzyć się z groźnymi przeciwnikami – począwszy od przedstawicieli rosyjskiej mafii, a na jej byłym kochanku kończąc. Uzbrojona w inteligencje i szafę pistoletów nie podda się łatwo i będzie walczyć do upadłego.



„Pociąg do Darjeeling”



Trzej bracia, skłóceni ze sobą od roku, wyruszają pociągiem w podróż dookoła Indii, by odnaleźć siebie i odnowić zerwane rodzinne więzi. Ich "duchowa podróż" nie obędzie się bez niespodzianek, w których główne role odegrają tabletki przeciwbólowe, indyjski syrop na kaszel i gaz pieprzowy. Wkrótce cała trójka dociera na sam środek pustyni, gdzie jedenaście walizek, drukarka i maszyna do laminowania posłużą im jako wyjątkowy survivalowy ekwipunek. Od tej chwili ich nieplanowana przygoda rozpoczyna się na nowo.



„Łup”



Grupa policjantów z Miami odkrywa w zapuszczonej melinie miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, wszystko staje pod znakiem zapytania — i nie wiadomo już, komu można zaufać.

Największe filmowe hity teraz na HBO Max. Topowe tytuły

„Władcy umysłów”



Czy panujemy nad swoim przeznaczeniem, czy jakaś niewidzialna siła steruje naszym losem? Świetny thriller z udziałem Matta Damona jako człowieka, któremu dane jest ujrzeć przyszłość zgotowaną mu przez Los. Przyszłość, której nie akceptuje i którą postara się zmienić wbrew poważnym ostrzeżeniom wysyłanym przez strażników Losu. Polityk David Norris (Damon) jest o krok od wygrania wyborów do senatu amerykańskiego. Przypadkowo spotyka piękną tancerkę baletową Elise Sellas (Blunt) - kobietę, jakiej nie spotkał nigdy dotąd. Niestety, gdy zaczyna zdawać sobie sprawę, iż darzy ją uczuciem pojawiają się tajemniczy mężczyźni, którzy usilnie próbują ich rozdzielić.



„Mrugnij dwa razy”



Kiedy miliarder z branży technologicznej Slater King (Channing Tatum) na swoim przyjęciu charytatywnym poznaję kelnerkę Fridę (Naomi Ackie), od razu między nimi iskrzy. Slater zaprasza ją, żeby pojechała z nim i jego przyjaciółmi na wymarzone wakacje na jego prywatną wyspę. Pobyt jest rajem. Szalone noce przeplatają się ze słonecznymi dniami. Wszyscy świetnie się bawią. Nikt nie chce, żeby wyprawa się skończyła. Dochodzi jednak do dziwnych wydarzeń, a Frida zaczyna mieć wątpliwości. Z wyspą jest coś nie tak. Będzie musiała poznać prawdę, jeśli chce wyjść cało z tej imprezy.



„Wielkie Nic”



Charlie, były nauczyciel, zatrudnia się w centrum informacji telefonicznej i pierwszego dnia pracy zostaje zwolniony. Uważa, że nie potrafi zapewnić bytu swojej córce Emily i żonie Penelopie. Po namowie Gusa, znajomego z nowej pracy, zgadza się na jego pozornie bezproblemowy plan zdobycia pieniędzy. Chcą zaszantażować wielebnego Smallsa, który figurował często w bazie danych firmy jako osoba odwiedzająca strony porno. Do dwóch mężczyzn dołącza jeszcze Josie, miss nastolatek, i plan zaczyna być wprowadzany w życie.



„Niech gadają”



Film opowiada historię znanej autorki (Meryl Streep), która wraz przyjaciółkami (Candice Bergen oraz Dianne Wiest) wyrusza w podróż, aby się zabawić i wyleczyć stare rany. Dołącza do nich siostrzeniec pisarki (Lucas Hedges), który wciąż sprzecza się z kobietami, a także z jej nowa agentka (Gemma Chan), która za wszelką cenę próbuje dowiedzieć czegokolwiek o jej następnej książce.



„Miasto kłamstw”



Film opowiada historię detektywa policji Russella Poole'a (Johnny Depp), który próbuje wyjaśnić fakty brutalnego morderstwa dwóch znanych raperów: Tupaca Shakura i Notorious B.I.G. Jedni z najbardziej znanych raperów XX wieku, zostali zamordowani w 1996 i 1997 roku. W jednym przypadku sprawcy nie zostali wykryci, a oba wydarzenia pozostały nierozwiązane. Dwadzieścia lat później amerykański bohater i były policjant z Los Angeles, Russell Poole, powraca do sprawy i z pomocą dziennikarza śledczego (Forest Whitaker), próbuje znaleźć związek między dwoma tragicznymi wydarzeniami.



„Priscilla”



Sofia Coppola odczytała książkę Priscilli Beaulieu i przeniosła ich historię na ekran, od pierwszego spotkania w 1959 roku aż do nagłej śmierci króla rock'n'rolla w 1977, pokazując ją jednak z perspektywy pani Presley.

